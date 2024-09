¿De la positividad corporal al 'heroin chic' con Ozempic?

"She doin' Ozempic, tryna be different" ("Ella está usando Ozempic, trata de ser diferente"), canta el rapero estadounidense Travis Scott. Desde la música hasta escenas cómicas y desfiles de moda: el medicamento para la diabetes Ozempic está conquistando Hollywood, y también la cultura pop.

Figuras de la cultura de Estados Unidos, como Oprah Winfrey, Stephen Fry, Kelly Clarkson, Elon Musk y otros famosos, han confesado su consumo de fármacos para adelgazar. ¿Quién no ha oído hablar ya de la inyección "mágica"?

La creciente popularidad de Ozempic está respaldada por un fuerte retorno de la estética Y2K, una tendencia que encarna la nostalgia de la moda, la cultura pop y la música milenial, y por supuesto, de íconos como Paris Hilton, Britney Spears, Christina Aguilera y Kate Moss. Con sus vaqueros de tiro bajo, sus ombligos perforados y sus minifaldas, el revival de Y2K ha recuperado la obsesión por la delgadez extrema que definió la era heroin chic.

Ozempic fue presentado para su uso médico en EE. UU. en 2017, y en la Unión Europea, Canadá y Japón en 2018, como medicamento inyectable para la diabetes. Su principio activo es la semaglutida. El medicamento se hizo viral en las redes sociales hace unos dos años, después de que los influencers empezaran a compartir sus experiencias de pérdida de peso inusualmente rápida. Hoy, la etiqueta #ozempic tiene millones de visitas en TikTok e Instagram.

En algún momento, el medicamento empezó a ser utilizado no solo por personas que luchaban contra la obesidad o la diabetes, sino también por quienes simplemente querían perder un poco de peso para el verano. Se ha hecho tan popular que hay una escasez continua para los pacientes diabéticos que necesitan el medicamento.

Novo Nordisk, el gigante farmacéutico danés que produce Ozempic y Wegovy -este último, otro medicamento con semaglutida aprobado específicamente para controlar la pérdida de peso-, es actualmente la empresa más valiosa de Europa, con un valor casi igual al de toda la industria automovilística alemana.

Ozempic y el efecto Y2K

Ozempic tuvo incluso sus cinco minutos de fama durante la Semana de la Moda de Berlín, cuando la marca Namilia envió a una modelo a la pasarela con una camiseta que decía "I love Ozempic". La provocativa camiseta de tirantes provocó reacciones negativas tanto en las redes sociales como en la prensa, y algunos la consideraron "tóxica" y "superficial".

Tras la reacción digital y una carta de cese y desistimiento de Novo Nordisk, la marca de moda Namilia anunció que la camiseta nunca estuvo destinada a la venta, sino que era "un eslogan irónico que comentaba las presiones de la fama, la cultura de los famosos y los ideales corporales poco realistas".

Khan, una modelo turco-alemana de talla grande que desfiló para Namilia (aunque no con la polémica camiseta) no entiende la indignación. Cree que el mensaje de la camiseta no era celebrar a Ozempic, sino criticar cómo la moda está volviendo al heroin chic, una estética asociada a modelos delgadas y pálidas como Kate Moss o Gia Carangi, una adicta a la heroina que murió por complicaciones del sida.

La modelo de talla grande Khan desfiló para la firma de moda Namilia en la Semana de la Moda de Berlín 2024. Imagen: Sebastian Reuter/Getty Images

El término heroin chic, o "elegancia de la heroína", que glorifica el abuso de drogas y la talla 0, fue acuñado por el fotógrafo Davide Sorrenti, cuyas fotografías ayudaron a popularizar ese estilo: piel pálida, ojeras y una figura extremadamente delgada.

Para Khan, que prefiere usar sólo su nombre de pila, heroin chic es un concepto más para someter los cuerpos a las tendencias. "Cada pocos años hay una nueva tendencia. El heroin chic está experimentando un gran regreso en la industria. Antes era body positivity, pero desde hace un año y medio vemos menos modelos de talla grande en las pasarelas", dice.

El último informe de Vogue Business confirma las observaciones de Khan: en la temporada otoño/invierno 2024, menos del 1 por ciento de las modelos de los desfiles de Nueva York, Londres, Milán y París eran de tallas grandes. Parecería haber llegado el fin de la positividad corporal.

La delgadez nunca pasó de moda

Paula Villa Braslavsky, profesora de Sociología y Estudios de Género en la Universidad de Múnich, afirma que la delgadez nunca ha pasado de moda, ni en las pasarelas ni en la calle.

"La sociedad siempre ha juzgado el peso", afirma Villa Braslavsky. "Ha sido una cuestión moral desde finales del siglo XIX. Si tienes sobrepeso, se te considera vago, estúpido, inculto, moralmente corrupto o desinteresado". Villa Braslavslky teme que, con su normalización, los medicamentos para adelgazar como el Ozempic puedan intensificar la humillación corporal.

"Para las mujeres, la percepción de cuál es el peso 'adecuado' siempre ha sido más limitada que para los hombres", señala Villa Braslavslky. "Los límites son más estrictos porque históricamente se juzga a las mujeres sobre todo por su aspecto. Demasiado delgadas, demasiado gordas, demasiado musculosas, demasiado bellas o no lo suficientemente bellas: las mujeres se enfrentan a las críticas sea como sea."

Y2K no es sólo para flacos

El regreso del heroin chic y el auge de Ozempic no impiden que Khan defienda su estilo de ropa Y2K. Todavía hay marcas para las que la positividad corporal no es sólo una tendencia, dice, y nombra a Sinead O'Dwyer, Ed Hardy y Namilia como ejemplos.

"Si realmente celebraran Ozempic, no enviarían modelos de talla grande a la pasarela. Y no fui la única", explica. En su opinión, la marca Namilia "sólo es honesta por resaltar la controversia en torno al medicamento, porque por desgracia, a la gente realmente le encanta Ozempic".

(gg/cp)