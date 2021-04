Cumbre Iberoamericana: mucha expectativa, mucha polémica

Treinta años cumple la Cumbre Iberoamericana y los celebra con el más sui géneris de sus encuentros: una cumbre marcada por la pandemia y de forma semipresencial. Andorra es el anfitrión. De los 22 mandatarios del espacio iberoamericano, solo cinco estarán presentes -los de España, Andorra, Guatemala, República Dominicana y Portugal- y serán acogidos por el Rey de España.

"El solo hecho que se celebre ya es todo un logro, pues llena un vacío”, dice a DW Javi López, presidente de la Asamblea Euro-Latinoamericana (Eurolat). "Hay que recordar que desde hace casi un lustro no se celebran cumbres de primer nivel con jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea y América Latina y el Caribe (CELAC). En ese sentido que el espacio iberoamericano mantenga su vigor es, desde ya, todo un éxito”, agrega López.

Especialmente encomiable resulta el tesón con el que desde la Secretaría Iberoamericana, liderada por Rebeca Grynspan, se viene trabajando por la cooperación entre los países latinoamericanos y los tres europeos (Andorra, España y Portugal).

A esta cumbre -que tiene lugar con retraso de un año debido a la pandemia- le han precedido reuniones de cancilleres, de empresarios y de ministros de salud de los 22 Estados miembros de manera telemática, algo que ha favorecido el encuentro.

No obstante, la sesión oficial del 21 de abril no está exenta de polémica. La presencia, aunque sea virtual, de Nicolás Maduro, vuelve a ser la piedra de toque y desde la oposición de Venezuela se exige que no se permita que participe. Cabe recordar que por ese mismo motivo se ha venido dando largas al encuentro del más alto nivel entre la UE y la CELAC. A la reunión birregional de cancilleres (Berlín, diciembre 2020), Venezuela no fue invitada.

"La conflictividad va a asociada a la silla de Venezuela”, comenta López, eurodiputado español del bloque socialdemócrata. "Con todo, creo que los organizadores han encontrado la fórmula adecuada y siguen el criterio de las normas de Naciones Unidas, que no las marca ni el Espacio Iberoamericano ni la Unión Europea”, aclara.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, también habría confirmado asistencia. Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, y Manuel López-Obrador, de México, no asistirían. La lista definitiva está aún por confirmar.

Hay mucha expectativa relacionada a esta cumbre, pues de ella "se espera una hoja de ruta para la recuperación”, decía, en un mensaje dirigido a Andorra, José Antonio Sanahuja, director de la Fundación Carolina, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y también asesor de la Unión Europea. Se trata, en su opinión, de acordar pasos concretos hacia la transición social, digital y ecológica.

En un principio, el lema del encuentro -que desde 2014 tenía lugar cada dos años- iba a ser "La innovación para el desarrollo sostenible”. La crisis del COVID-19 hizo imperativo que se le añadiera: "Iberoamérica frente al reto del coronavirus”.

"En las circunstancias actuales es clamoroso, la cooperación birregioinal se hace más necesaria que nunca: para hacer frente a la pandemia, para coordinar el proceso de vacunación masiva, para gestionar las necesidades financieras derivadas de la recuperación económica. Es necesario llenar ese vacío”, sigue López.

Cumbre Iberoamericana en Antigua, Guatemala, noviembre de 2018

Así las cosas, que en este momento el 70% de las vacunas que se están impartiendo en América Latina provengan de China es algo que debe dar que pensar. En ese sentido, desde el gobierno español se anuncia que se apoyará a los latinoamericanos en su petición de mayor y más rápido acceso a las vacunas y a la financiación. La liberalización temporal de patentes o las licencias de producción probablemente no sean elementos del consenso primero que salga de esta cumbre.

Rebeca Gryspan, secretaria general de la Secretaria General Iberoamericana

"El mensaje más importante es que las vacunas deben ser vistas como un bien público global, algo que sobrepasa la lógica mercantil de la propiedad intelectual, y eso requiere de acciones públicas decididas. De lo contrario, al final de la pandemia podríamos estar frente a un mundo a distintas velocidades, dependiendo de quién es capaz de vacunar más rápida o más lentamente”, puntualiza.

Como fuere, se espera consenso en propuestas concretas al FMI y al mecanismo COVAX, así como avances en acuerdo para facilitar la movilidad de estudiantes y científicos, así como el reconocimiento de títulos universitarios. "Vinculado a la competitividad y la innovación, el capital humano es lo más importante para proteger e impulsar la economía del futuro”, explica López.

"Que el espacio iberoamericano funcione es importante y que haya logrado un multilateralismo funcional, debido a las circunstancias, hace de este encuentro un tema europeo”, concluye.