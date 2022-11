Costa Rica tomará medidas ante aumento de solicitudes de refugio

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, anunció este miércoles (16.11.2022) que tomará medidas ante el aumento de solicitudes de refugio y criticó el poco apoyo de organizaciones y la comunidad internacional frente a la crisis migratoria.

En conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Chaves indicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores enviará una carta, esta semana, a la coordinadora de las Naciones Unidas en Costa Rica ya que el régimen de refugiados políticos se está utilizando por parte de las personas migrantes de forma incorrecta.

"Costa Rica es un país noble, que ha abierto sus brazos, corazones, su sociedad e instituciones a refugiados políticos de otros países, porque nosotros creemos en la libertad y, sobre todo, en la democracia. Sin embargo, se ha utilizado el régimen de refugiados políticos, y nuestra legislación, por parte de grupos que son migrantes económicos. (...) No podemos seguir pagando ni aceptando gente que no son refugiados políticos", declaró Chaves.

Datos citados por el mandatario revelan que hay cerca de 200.000 personas con solicitudes de refugio político, lo que les da el derecho- mientras se realiza el trámite- a quedarse en el país y buscar trabajo, según dijo.

"Estamos tomando medidas para evitar que nuestro régimen de refugiados sea aprovechado de manera incorrecta por personas que lo que quieren es emigrar a Costa Rica, quedarse aquí para trabajar, porque tenemos el salario mínimo más alto de América Latina, tenemos paz (...) entonces yo entiendo que la gente se quiera venir a quedar aquí", sostuvo Chaves.

El presidente costarricense criticó la falta de colaboración de las organizaciones y la comunidad internacional para poder brindar una asistencia a las personas migrantes, lo que provoca que el país no pueda seguirlas recibiendo. "Llegó un momento en que la responsabilidad compartida de la comunidad internacional nos ha recaído de manera desproporcionada a nosotros como sociedad y no se está colaborando con los recursos que necesita este país", afirmó.

"No estamos viendo el apoyo de los países que generan en alguna medida el fenómeno, como Estados Unidos, no estamos viendo el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, no estamos viendo el apoyo de las Naciones Unidas ni del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR)", denunció el mandatario.

Chaves añadió que, de momento, no anunciará medidas de seguridad porque hay varios elementos de confidencialidad que se lo impiden.

ama (efe, delfino, crhoy, artículo 66)