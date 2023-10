¿Qué papel juegan las milicias respaldadas por Irán?

El mensaje parecía claro. Los cohetes y drones disparados contra bases estadounidenses en Irak y Siria durante la semana pasada por miembros de las milicias iraquíes y rebeldes hutíes de Yemen, fueron una muestra de disgusto por el apoyo, aparentemente incondicional, de Estados Unidos a Israel. El ánimo entre los miembros de grupos armados en Irak y Yemen, que se consideran aliados de Hamás, es tenso.

¿Qué grupos están involucrados?

Hamás, que atacó brutalmente a Israel, gobierna Gaza y es una organización calificada de terrorista por la Unión Europea y países como Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido.

Hezboláh es un grupo miliciano más grande y también un partido político con sede en el Líbano. Algunos países clasifican al brazo armado de Hezbolá de organización terrorista.

En Irak, las milicias locales se crearon después de 2014, cuando los lugareños se ofrecieron como voluntarios para luchar contra el "Estado Islámico" en ese país. Por eso se les conoce como Fuerzas de Movilización Popular o FPM. Las ideologías de las milicias varían y algunas ahora tienen alas políticas en el Parlamento iraquí. Muchas cuentan con el apoyo financiero y táctico de Irán.

El movimiento rebelde hutí ha estado librando una guerra civil con el gobierno oficial de Yemen desde 2014, en parte como reacción a la creciente influencia saudí. Los hutíes también cuentan con el apoyo de Irán.

Altos miembros de dos de los grupos de milicias más grandes de Irak han expresado su oposición a lo que está sucediendo en Gaza. "Si Estados Unidos entra directamente en esta batalla, consideraremos a todos los estadounidenses objetivos legítimos", dijo Hadi Al Amiri, líder de la Organización Badr, en un comunicado de prensa, dos días después del ataque de Hamás.

Bombardeo de hospital en Gaza indigna al mundo árabe

Desde el bombardeo al hospital en Gaza, se volvieron a lanzar cohetes contra las bases militares estadounidenses en Irak. Las milicias quieren que las tropas de EE. UU. abandonen el país. Estas declararon haber lanzado alrededor de 11 drones o cohetes contras bases de EE. UU. en Siria e Irak.

También en Irak, los medios locales informaron sobre movimientos militares en el Monte Sinjar, un punto elevado desde donde el exdictador Saddam Hussein lanzó cohetes contra Israel en 1991. También se ha visto a miembros de alto rango de la milicia en el Líbano y Siria, países geográficamente más cercanos a Israel que Irak y Yemen.

Los expertos creen que las posibilidades de que Irán realmente entre en la guerra siguen siendo escasas. Pero grupos cercanos a Irán (como Hamás, Hezbolá y las milicias en Irak y Yemen) pueden actuar sin provocar una crisis internacional inmediata.

Investigadores de The Washington Institute for Near East Policy informaron el 20 de octubre que varias milicias iraquíes crearon una nueva organización marco, llamada "Resistencia Islámica en Iraq”.

"Dada la crisis de Gaza que se está desarrollando y el potencial de ampliación regional de la guerra, las milicias respaldadas por Irán quieren mostrar unidad", dijeron los investigadores en el informe.

¿Son una amenaza los ataques a las bases estadounidenses?

Hasta el momento, no está claro si el aumento de los ataques a bases estadounidenses en Irak y Siria es algo más que ruido de sables.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, dijo recientemente a los periodistas que Washington sabía que Irán estaba detrás de los ataques.

"Sabemos que Irán está siguiendo de cerca estos acontecimientos y, en algunos casos, facilitando activamente estos ataques e incitando a otros que quieran explotar el conflicto para su propio bien o el de Irán", dijo Kirby.

Irán, sin embargo, niega estar tras los ataques y afirmó que las milicias actúan con autonomía.

Para Hamzeh Hadad, miembro invitado del programa de Oriente Medio y África del Norte en el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, "es importante entender que los iraquíes (y esto abarca a todo el espectro de líderes políticos, religiosos y civiles) son defensores de los derechos palestinos". Dijo a DW que "esta actitud no es nada nuevo y fue la misma antes, durante y después de Saddam [Hussein]”.

El 13 de octubre, cientos de miles de iraquíes protestaron en Bagdad en lo que probablemente fue una de las manifestaciones propalestinas más grandes. Imagen: Murtadha J. A. Al-sudani/AA/picture alliance

"Sin ser cómplices de atrocidades"

Los ataques con drones y el sentimiento antiestadounidense tampoco son nuevos, añadió Hadad: "En este momento, sólo están enviando un mensaje". Pero añadió que "sí podría haber consecuencias más graves si empezamos a ver víctimas".

Analistas de la Century Foundation, con sede en Estados Unidos, indicaron que no hay evidencias de que las milicias iraquíes o los hutíes estén involucrados en modo alguno en los ataques de Hamás contra Israel. Pero agregaron que "si Israel hace en Gaza lo que autoridades israelíes prometieron hacer, es poco probable que la presencia militar de Estados Unidos impida que las facciones del 'Eje de Resistencia', lideradas por Irán, ataquen. Estados Unidos estará en un situación delicada al intervenir a favor de Israel. Esto, a su vez, desencadenará ataques contra objetivos estadounidenses en todo Oriente Medio".

"Al apoyar a Israel en sus esfuerzos por perseguir a Hamás, Estados Unidos debe hacerlo sin ser cómplice de atrocidades contra civiles palestinos y sin desatar una guerra más amplia,que sería un desastre para Estados Unidos y Oriente Medio", concluyeron los analistas".

(rmr/ms)