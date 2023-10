La ayuda a Gaza llega con cuentagotas

¿Cuántos camiones han llegado hasta ahora a la Franja de Gaza?

Los informes de organizaciones de ayuda humanitaria y agencias de noticias coinciden en que el fin de semana pasado llegaron 20 camiones el sábado (21.10.2023) y 14 el domingo a la Franja de Gaza. Fuentes individuales aportan cifras ligeramente diferentes.

Según la Media Luna Roja Egipcia, esperaban que otros 40 camiones pasaran por el paso fronterizo de Rafah el lunes (23.10.2023). En el momento de la publicación de este artículo, una portavoz de la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA, por sus siglas en inglés) confirmó la llegada de solo 20 camiones.

Desde hace dos semanas, Israel bloquea completamente las fronteras del territorio palestino , de más de dos millones de habitantes, tras el ataque terrorista a gran escala perpetrado por la organización terrorista Hamás el 7 de octubre.

¿Qué incluyen las entregas de ayuda?

Israel ha aceptado suministrar agua potable, alimentos, medicinas y otros artículos médicos. Las fuerzas de seguridad israelíes controlan el contenido de los camiones en una zona de tránsito para evitar que entren más armas y material apto para la fabricación de armas a la Franja de Gaza. Israel quiere, sobre todo, impedir que Hamás se beneficie de los suministros entregados.

¿Qué se necesita en la Franja de Gaza?

Las organizaciones humanitarias estiman que alrededor de 100 camiones tendrían que llegar a Gaza cada día para satisfacer las necesidades básicas de la población civil. También exigen que se entregue combustible a la Franja de Gaza para mantener en funcionamiento los generadores de electricidad en hospitales, así como el suministro de agua. La única central eléctrica importante en el territorio palestino se desconectó apenas unos días después del ataque terrorista de Hamás contra Israel.

Varios medios informan que el agua potable también escasea. La gente consumiría agua de mar u otra agua no potable, con graves consecuencias para su salud. La agencia de noticias estadounidense AP informó que alrededor de una cuarta parte de los hospitales de la Franja de Gaza tuvieron que suspender sus operaciones, en parte, debido a los daños causados por los ataques y, en parte, por la falta de combustible para las unidades de emergencia. El lunes, la UNRWA advirtió que sus suministros de combustible sólo funcionarían tres días más.

¿Se entregará también combustible a Gaza?

La agencia de noticias francesa AFP informó el domingo que seis camiones cisterna, que transportaban combustible, habían atravesado el paso fronterizo de Rafah. Sin embargo, no hay otras fuentes independientes. Sólo un portavoz palestino confirmó la situación. Según The Times of Israel, las autoridades israelíes han negado dicho informe.

Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y la Autoridad Israelí para los Territorios Palestinos (COGAT) confirmaron que se había llevado a los hospitales combustible de los depósitos de la ONU. Esto concuerda con un informe de la agencia de noticias AP de que siete camiones cisterna fueron llenados con combustible desde un depósito de la ONU en la Franja de Gaza.

¿Cuánta ayuda está disponible?

La entrega de ayuda está disponible desde hace días en el paso fronterizo de Rafah. Según el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, se han llevado casi 1.000 toneladas de alimentos a la frontera de Gaza. Además, numerosos países han enviado suministros de ayuda a Gaza. Rusia anunció la semana pasada la entrega de 27 toneladas de alimentos. La India donó 6,5 toneladas de equipos médicos y 32 toneladas de suministros de ayuda de emergencia. Varios países árabes, Turquía y Ruanda también entregaron ayuda a Egipto para los palestinos.

La Unión Europea anunció que aportaría 75 millones de euros en ayuda humanitaria y quiere establecer un puente aéreo para apoyar a los civiles allí. También anunciaron ayuda económica Alemania, con 123 millones de euros, Dinamarca, siete millones y Estados Unidos, 94.

¿Habrá más entregas con ayuda humanitaria?

Las organizaciones humanitarias presionan para que la ayuda a la Franja de Gaza continúe. El presidente estadounidense, Joe Biden, advirtió durante el fin de semana que las primeras entregas deberían considerarse una prueba. Si Hamas desvía los suministros para uso propio, se cortaría la ayuda.

