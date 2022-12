Clima y arte: ¿retorno a la naturaleza?

Cultura.21 presenta a artistas y activistas de todo el mundo que luchan por el clima. Una de ellas es Greta Thunberg, a quien entrevistamos.



Warka Village, la aldea en equilibrio con la naturaleza

En Camerún se está erigiendo una aldea hecha con materiales sostenibles y técnicas constructivas tradicionales. El objetivo es preservar los conocimientos indígenas y crear un espacio habitable para los pueblos desplazados por la deforestación.

La enciclopedia climática de Greta Thunberg

Greta Thunberg es una figura icónica del movimiento por el clima. Esta sueca de 19 años publicó en 2022 una enciclopedia sobre el estado catastrófico de la Tierra, el fracaso de la humanidad, pero también soluciones para acabar con la crisis climática.

Una indígena europea y su arte reivindicativo

La noruega Máret Ánne Sara lucha con su arte por los derechos de los sami, la última cultura indígena de Europa, en riesgo de desaparecer. Con sus instalaciones de renos muertos, quiere mostrar la conexión de la cultura sami con la naturaleza.

Uýra Sodoma, criatura mística y figura artística

Emerson Pontes es trans, viene de Brasil, tiene raíces europeas e indígenas y se dedica a la ciencia. En sus performances, se transforma en una criatura mística para llamar la atención sobre el complejo ecosistema de la selva tropical.

