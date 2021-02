Cine latinoamericano acude a la Berlinale, pese a la pandemia

La disyuntiva de cancelar o pasar a formato online no ha escapado al gran festival de cine de Alemania, Berlinale. Por primera vez, el festival se vivirá de manera online durante el corto plazo de cinco días. Una de las actividades con las que cuenta el festival es el "Berlinale Talents”, una serie de talleres en donde jóvenes cineastas son becados con un viaje, estadía y cursos dentro de su especialidad con profesionales de la industria.

Los cineastas latinoamericanos suelen contribuir en gran número en cada edición y este 2021 no ha sido la excepción, a pesar de las restricciones. DW dialogó con algunos de ellos y miembros del evento para conocer más acerca de su realidad y de lo que vendrá.

Desafíos y resiliencia de los cineastas

Para Florian Weghorn, director del programa de Berlinale Talents desde 2014, la organización de esta edición ha sido un reto apasionante debido a que han tenido que idear una estructura de programa virtual abarcando todas las diferentes zonas horarias.

Florian Weghorn.

Weghorn comentó que "la selección latinoamericana siempre ha sido muy relevante en Berlinale Talents. Los participantes de la región aportan una vitalidad y una energía inigualables que siempre están fuertemente conectadas con los lugares, las regiones y las localizaciones exactas de las que proceden.”

La adaptabilidad ha sido una de las claves para artistas como la directora de fotografía mexicana Claudia Becerril. La cineasta cree que hubiera sido un tanto escéptica de participar de un evento tan significativo como el Berlinale Talents de manera online, pero hoy su mirada es diferente. "He aprendido que se puede hacer mucho a la distancia y a través de internet”, dice Becerril, quien ha adoptado la nueva normalidad dando y tomando clases por internet. "Este universo de hacer todo en línea me parecía muy pesado al principio pero voy encontrándole la parte amable. Está muy bien que las cosas continúen y que siempre se encuentra la manera de seguir adelante”.

Claudia Becerril.

Sobre la posibilidad de participar del Talents, Becerril agrega que le "parece muy potente que, a pesar de todo, el festival y los talleres sigan. Me siento afortunada y me da esperanza ver cómo los cineastas somos adaptables a un montón de circunstancias”.

Una opinión similar es la que tiene la directora de arte chilena Amparo Baeza, quien trabajó en películas como "Rara”, (Mejor película Kplus Berlinale 2016). "La distancia no es el escenario ideal. Al comienzo me preocupaba mucho la barrera idiomática, ya que el inglés no es mi lengua materna y era interesante este intercambio entre colegas de forma presencial. Ahora veo que la vida sigue de diferentes formas y creo que nos podremos adaptar rápido”, comenta la artista.

Misma pandemia, realidades distintas

Becerril se encontraba trabajando en una serie que debió suspenderse debido a la cuarentena. Esta fue la misma realidad que vivieron varios de sus colegas en México, donde la actividad estuvo parada por varios meses. "Mucha gente no tenía suficientes ahorros cuando empezó la cuarentena y pasaron por momentos difíciles”, comenta la fotógrafa.

Si bien existieron partidas de fomento cultural y becas con cupos limitados por parte del Estado, estas han sido diferentes a, por ejemplo, las que destinó el gobierno alemán directamente a artistas y trabajadores independientes cuyos ingresos se habían visto fuertemente afectados. También existieron iniciativas privadas; Netflix México junto a la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, habían lanzado en abril del año pasado un fondo de 25 millones de pesos mexicanos, (alrededor de 1 millón de euros), para apoyar a los trabajadores audiovisuales.

Amparo Baeza.

Para Baeza, la situación en Chile ha sido diferente, "el Estado en general no ha tenido un buen manejo, pero especialmente en el área de la cultura ha habido un abandono brutal, demostrado a través de recortes en los fondos culturales, pocos subsidios y nulas ayudas hacia nuestro rubro. La desprotección y poca claridad en torno a las políticas de manejo de la pandemia nos impidió continuar con la ejecución de nuestro trabajo por un periodo muy largo de tiempo”, agrega la cineasta.