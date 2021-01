Festival de Cine “Desde los extramuros del mundo”: con centro en la periferia

Hacen cine, con pasión, calidad y creatividad a toda prueba. Están en los confines del mundo. Y ahora, se unieron para mostrar su arte.

Así nació el Festival Internacional de Cine Independiente "Desde los extramuros del mundo”.

"Es un proyecto que alumbramos desde el corazón de Latinoamérica”, cuenta a DW Ivo Maldonado, su creador, desde la ciudad chilena de Concepción.

"Queremos mostrar el cine creado desde las provincias, periferias o desde cualquier punto fuera de las capitales del mundo, que habitualmente es excluido de las pantallas convencionales”, detalla.

"La idea es ir más allá de donde suelen estar las posibilidades técnicas, profesionales, y hasta económicas, y crear una vitrina para el arte que quizás no tiene relevancia porque viene "del fin del mundo”, sostiene Maldonado.

Ivo Maldonado, organizador del Festival de cine “Extramuros”.

Comienza la función

En esta primera edición del certamen -que levantó su telón virtual el pasado día 15 y lo cerrará el próximo día 25- participan de la competencia más de 50 trabajos, provenientes de México, Perú, Cuba, Brasil, Guatemala, República Dominicana, Argentina, Ecuador, Chile, Bolivia y España.

Los trabajos participan en tres categorías: cortometraje de ficción, cortometraje documental y "cinemetáfora”, una innovación del Festival, definida como la fusión de la literatura con el cine.

El contenido, en tanto, gira en torno a lo social, lo poético, el medioambiente, los derechos humanos y los pueblos originarios de Latinoamérica y el mundo.

Afiche Festival Internacional de Cine Independiente “Desde los EXTRAMUROS del Mundo”.

El encuentro, concebido íntegramente en pandemia, y al que se puede acceder de forma gratuita, incluye también conversatorios con destacados profesionales del rubro. Entre ellos: "Crear desde los extramuros”, "Cine y resistencia en México”, "Aprendizajes y atajos en la formación cinematográfica”, así como "El cine como inspiración poética”.

La convocatoria surgió deCasa Bukowski, "una organización de artistas latinoamericanos repartidos por el mundo”, unidos para difundir el arte del continente.

"Somos una comunidad de soñadores. No creemos en lo imposible. No creemos en las fronteras. Creemos en la cultura, el arte y la literatura”, se presentan.

El arte como empatía

"Esta unión nos entrelaza a muchas personas de diferentes países al mismo tiempo. Un solo corazón late con la misma frecuencia”, dice de la iniciativa la poeta ecuatoriana residente en Berlín Elsye Suquilanda, integrante del jurado del Festival.

Se trata de "expandir nuestros tentáculos poéticos visuales, acercarnos a otras realidades, estar dentro de la piel de los demás a través del arte”, postula la escritora en diálogo con DW.

Y en este sentido: "A mí personalmente el tema de la periferia me interesa mucho”, comparte el director español residente en Berlín Pedro Deltell Colomer, en diálogo con DW.

Documental “La Caja”, del director mexicano Jorge Sarmiento.

"Siempre me he sentido minoría de una minoría dentro de otra minoría, ya que me crié como inmigrante peninsular y castellanoparlante en la isla de Mallorca, que habla un dialecto minoritario del catalán, una lengua periférica del estado español”, explica.

"Y ahora, que vivo en Berlín con una mujer y tres hijas alemanas, estoy todavía más en minoría”, se sincera el director, de quien podrán verse -fuera de competencia-, dos extraordinarios cortometrajes filmados en Palestina.

Extramuros en suelo alemán

En tanto, tras la pandemia, el Festival tendrá su correlato presencial en lalibrería y espacio cultural "Andenbuch” de la capital alemana.

"Queremos aportar nuestro granito de arena para difundir un tipo de cine que no cuenta con los canales de distribución tradicionales”, indica a DW la argentina Marcela Polgar, encargada de la programación de los eventos de cine del espacio berlinés.

Elsye Suquilanda, autora ecuatoriana residente en Berlín y jurado del Festival.

"Y que cada vez más público pueda apreciar ese sabor tan único de las películas que se filman en Latinoamérica”, agrega.

"Muchas personas de diferentes países están dedicando su tiempo, interés y generosidad a participar en el trabajo del Festival, y permitir la creación de nuevas sociedades digitales a través del arte, aunque sea por un momento”, destaca, por su parte, la integrante del jurado Suquilanda.

"Estos son los proyectos que dan luz y esperanza a todo el mundo que tiene la oportunidad de subirse al escenario público y presentar su obra”, continúa.

"Es un ejemplo perfecto de cómo nosotros, como individuos, podemos crecer rápidamente ayudándonos unos a otros, incluso si no sabemos nada del pasado. El presente es el futuro”, concluye confiada la poeta.

(cp)