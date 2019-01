"Brexit": El problema de May es su propio partido

"Es el momento de dejar a un lado los intereses personales", dijo Theresa May el miércoles por la tarde (16.01) después de sobrevivir el voto de censura. La primera ministra carece claramente de sentido de ironía, porque se encuentra en un aprieto precisamente por haber perseguido desde el comienzo de las negociaciones de "brexit" únicamente los intereses de sus propios conservadores. Y ellos le siguen haciendo la vida difícil y gobernar casi imposible.

Nadie quiere su puesto en este momento

¿Por qué los conservadores le proporcionaron a su primera ministra esa derrota tan humillante el pasado martes por la noche? Un tercio de su propia gente votó en contra del acuerdo que Theresa May negoció con la UE. Pero en la noche siguiente, esos mismos la confirmaron en su cargo. Lo que parece ser una contradicción puede explicarse con la profunda división interna en el partido conservador.

Boris Johnson, el eterno posible sucesor de May.

Actualmente nadie quiere el puesto de Theresa May. Nadie quiere ensuciarse las manos y poner la propia carrera en peligro. La primera ministra se encuentra en una situación en la que tiene poco que ganar y en la que todavía podría perder todo. Ahora se necesita un consenso entre todos los partidos, cuyo esquema sigue siendo poco claro.

Hay varios candidatos que podría suceder a Theresa May en Downing Street 10, especialmente entre los "halcones" del partido conservador. Boris Johnson y el ex ministro del "brexit", Dominic Raab, por ejemplo. Pero ellos saben que no pueden contar con una mayoría en el partido que los apoye. Y entre los posibles candidatos moderadores no hay muchas opciones. El ministro del Interior, Sajid Javid, por ejemplo, sería una, pero es rechazado por los "halcones" al ser considerado demasiado flexible en cuestiones de migración y el "brexit".

¿"Brexit" duro o blando?

El secretario de Estado encargado del "brexit", Steve Baker, renunció en protesta contra el curso de las negociaciones en verano de 2018, junto con su jefe David Davis. Ambos pertenecen al bando de los "halcones" que quieren liberar a Gran Bretaña de las normas y reglas de la UE.

Steve Baker, parlamentario conservador euroescéptico

Se trata de una línea clara, explica Baker en entrevista con DW: "El siguiente paso es el plan que hemos publicado ahora. Queremos un acuerdo con la UE como se nos ofreció en marzo del año pasado: un acuerdo de libre comercio, sin aranceles ni restricciones, con cooperación en materia de seguridad y algunas cooperaciones más. Eso es lo que queremos." Según Baker, él y sus partidarios prefieren salir de la UE con un acuerdo. "Pero si eso no funciona, estamos listos de seguir con las reglas de la OMC.", añade.

El acuerdo amenaza con dividir a los conservadores

Entre los tories hay unos pocos amigos de la Unión Europea, hay partidarios de un "brexit" blando, partidarios de un segundo referéndum y los "halcones" que prefieren un "brexit" duro; es decir, hay todo tipo de opiniones. El problema de Theresa May es que no solo tiene que encontrar un consenso en su propio partido, sino que también necesitaría 120 votos de la oposición, que solo estaría de acuerdo con un "brexit" mucho más suave, por ejemplo permaneciendo en la unión aduanera, o con un segundo referéndum.

Pero un cambio de rumbo por parte de May amenazaría con dividir completamente a su propio partido. La división entre los tories sobre Europa se remonta a casi cinco décadas atrás, cuando se disputó la adhesión de Gran Bretaña.

Esos conflictos internos entre los conservadores nunca se solucionaron y se agravaron durante los gobiernos de Margret Thatcher y John Major. Hoy, le toca a Theresa May encontrar una solución, o más bien, la cuadratura del círculo.

(gg)

