Bolsonaro: vacuna contra el COVID “no será obligatoria y punto final”

Brasil es uno de los países más afectados del mundo por la pandemia del coronavirus, que ya ha dejado más de 150.000 muertos y 5,2 millones de casos en el gigante sudamericano. Pese a que él mismo contrajo el SARS-CoV-2, el presidente Jair Bolsonaro sigue dando muestras de su desinterés por la ola de contagios que tanto daño ha causado a su país y aseguró este lunes (19.10.2020) que, cuando haya vacuna, ésta no será obligatoria.

Detrás de esta declaración no está solo la presión de grupos antivacunas, sino también una disputa política. La vacuna china Coronavac es desarrollada en laboratorios públicos de Sao Paulo, estado que es gobernado por Joao Doria, exaliado de Bolsonaro que exige que la vacunación sea obligatoria y, además ha adelantado que las inmunizaciones masivas podrían comenzar ya en febrero de 2021.

"Hay un gobernador que se cree médico de Brasil y dice que será obligatoria, pero no será”, dijo Bolsonaro ante un grupo de seguidores, en clara referencia a Doria. "Esta vacuna, lo dijo el Ministerio de Salud, no será obligatoria y punto final”, agregó el mandatario. "El programa nacional de vacunación es de 1975” y, si bien la ley actual "incluyó la cuestión de las pandemias, es muy clara y dice que quien define (sobre la obligatoriedad) es el Ministerio de Salud”, sentenció.

Grupos religiosos y de ultraderecha exigen que la vacunación no sea obligatoria. Ellos constituyen la base de apoyo de Bolsonaro, y el mandatario no está dispuesto a darles la espalda. "La vacunación, cuando estemos en condiciones, después de que sea aprobada por el Ministerio de Salud, con comprobación científica y validada por la Anvisa (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria), será ofrecida a Brasil de forma gratuita, pero no será obligatoria”, insistió el líder de derecha.

Esta misma jornada, Doria presentó algunas cifras de Coronavac, que está siendo probada actualmente en 13.000 voluntarios brasileños. El 35 por ciento de los primeros 9.000 vacunados tuvo reacciones leves, como ardor en el lugar de la inyección y ligero dolor de cabeza. Si bien no se sabe si es eficaz, el Instituto Butantan de Sao Paulo ya cerró un acuerdo con los chinos para comprar 46 millones de dosis, que serán aplicadas a partir del 15 de diciembre a trabajadores de la salud y de la educación, si la vacuna es aprobada por las autoridades respectivas.

