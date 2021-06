Berlinale 2021: siete cosas que hay que saber

1. Tras versión online, versión real en verano

Debido a la pandemia, el Festival Internacional de Cine de Berlín, conocido como la Berlinale, se ha dividido en dos eventos.

La primera parte, una versión online del festival, se celebró en marzo y se restringió a los profesionales de la industria cinematográfica y a la prensa para evitar la cancelación total del Mercado de Cine Europeo, que es uno de los tres principales puntos de encuentro de la industria cinematográfica y mediática internacional, y que se celebra cada año durante la Berlinale.

Del 9 al 20 de junio, el Especial de Verano incluye proyecciones públicas al aire libre de la selección de películas de la Berlinale.

2. Salas de cine y entornos emblemáticos

Las películas se proyectarán en 16 salas de cine al aire libre repartidas por toda la ciudad.

La ubicación central de la Berlinale será un cine al aire libre especialmente creado en la Isla de los Museos de Berlín, donde se ha desplegado la alfombra roja del festival para los actos de celebración. En el fondo, lugares emblemáticos de la ciudad, como la Torre de Televisión y la Catedral de Berlín, le ponen el sello al ambiente particular de este año.

3. La película inaugural

El festival arrancará con una gala y con la proyección de The Mauritanian. Dirigida por Kevin MacDonald. La película está basada en la historia real de Mohamedou Ould Slahi, un hombre de Mauritania que estuvo -sin cargos- durante 14 años en el campo de detención de Guantánamo.

La cinta está protagonizada por Tahar Rahim y Jodie Foster, que ganó un Globo de Oro por su papel secundario en la película, la que también obtuvo cinco nominaciones a los BAFTA.

Jodie Foster en "El Mauritano".

Aunque, debido a la pandemia, Jodie Foster no asistirá al evento, la esposa de Slahi, la abogada estadounidense de derechos humanos Kitty Austin, vive en Berlín y estará presente en el estreno. Su marido, que fue devuelto a Mauritania tras ser liberado de Guantánamo, no está autorizado a viajar a Alemania, ni siquiera para la proyección especial de la historia de su propia vida.

4. Las estrellas

No obstante, el festival permitirá que varias producciones celebren un estreno con su reparto y equipo, especialmente los títulos alemanes de la sección de competición.

Entre ellos se encuentra el debut como director del actor Daniel Brühl, una comedia titulada Next Door. Brühl también protagoniza su película, junto a Peter Kurth (también conocido por su papel de detective Bruno Wolter en Babylon Berlin).

Fabian, Going to the Dogs, de Dominik Graf, basada en la novela de 1931 de Erich Kästner, también celebrará su estreno oficial. En el papel principal, Tom Schilling interpreta a un joven que lucha por encontrar su lugar en una Berlín decadente, justo antes de que los nazis tomaran el poder.

La comedia dramática I'm Your Man, dirigida por Maria Schrader, quien también dirigió "Poco Ortodoxa", cuenta la historia de un robot humanoide, interpretado por Dan Stevens, diseñado para ser la pareja romántica perfecta de una académica escéptica, interpretada por Maren Eggert, quien ganó el Oso de Plata a la Mejor Actriz por su interpretación.

Vista de la Isla de los Museos de Berlín: cine al aire libre en la Berlinale.

5. Los premios

En cuanto a la premiación, el juradoiInternacional ya hizo su selección de premios de la Competición en marzo; los Osos de Oro y de Plata se entregarán durante una ceremonia el 13 de junio.

Todavía no se han develado algunos ganadores, como el Premio al Documental de la Berlinale, y el Premio a la Mejor Ópera prima del GWFF, que también se entregarán esa noche.

El público también está invitado a decidir su propio favorito del concurso. Siguiendo el principio del Premio del Público de la sección Panorama, que se entrega anualmente desde 1999, los asistentes al cine podrán valorar este año las películas que hayan visto en la sección a concurso. La entrega del Premio del Público se realizará el 20 de junio.

6. COVID no está invitado: pruebas negativas, recuperados y vacunados

Se han establecido una serie de medidas de higiene para proteger a los espectadores. Sus entradas son personalizadas y se asignan a un asiento específico. Se permite que grupos de dos personas, como máximo, tomen asiento uno al lado del otro.

Además, todos deben acreditar un resultado negativo reciente en la prueba rápida de COVID-19, una vacunación completa realizada hace más de 14 días, o la recuperación del virus en los últimos seis meses.

7. El impacto financiero de la pandemia

El especial de verano cuenta con unas 60.000 entradas para las proyecciones. Muchos eventos se agotaron rápidamente. Sin embargo, la Berlinale normal tiene unas 330.000 entradas disponibles, y este año no cuenta con tantos patrocinadores como de costumbre.

Para compensar las pérdidas del festival, el Gobierno alemán ya ha aportado 10 millones de euros (unos 12 millones de dólares) adicionales a su presupuesto, según la agencia de prensa alemana DPA.

"Los grandes esfuerzos financieros merecen la pena", dijo la comisionada de Cultura y Medios de Comunicación de Alemnia, Monika Grütters, y añadió: "Queremos dar una fuerte señal cultural y política, y permitir que el relanzamiento de la industria cultural sea visible".

