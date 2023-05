Bayern Múnich: viene la "invasión británica"

Como proyecto, la era de Thomas Tuchel al frente del Bayern Múnich no ha comenzado. El entrenador fue contratado como válvula de emergencia para evitar que el club fuera eliminado de la Champions League. Y tuvo que hacer frente a este desafío -que no se cumplió- con la plantilla de su antecesor Julian Nagelsmann, defenestrado de manera calamitosa por la directiva bávara.

Pero así como el Bayern tuvo su "etapa española” con Pep Guardiola -con jugadores como Javi Martínez, Juan Bernat, Xabi Alonso, el portero Pepe Reina y el último sobreviviente, Marc Roca-, a la cual siguió el actual "período francés” con cinco jugadores de ese país, la era de Thomas Tuchel se perfila como una "invasión británica”.

El mundo es el límite

Hace seis décadas, bandas musicales como The Beatles, Rolling Stones o The Kinks cruzaron el Atlántico a la conquista del mercado musical estadounidense, y a la postre, el mundial, en lo que aquel entonces fue conocido como "invasión británica” y acabó robándole el corazón no solo al público de Estados Unidos, sino a toda una generación global.

El mundo es también el límite para el proyecto de Thomas Tuchel. Tanto el entrenador como el Bayern Múnich quieren volver a ser protagonistas a nivel máximo en el fútbol europeo de clubes, lo cual significa, ni más ni menos, volver a ganar la Champions League.

Tuchel dejó en claro casi desde el principio su intención de mirar hacia el fútbol británico y la Premier League. Su primer deseo fue traer a Anthony Barry como entrenador asistente. Al principio, el Bayern, agobiado por los nuevos egresos por las súbitas contrataciones tanto de Tuchel como del portero Yann Sommer, rechazó la idea. Luego, la institución cedió y Barry dirige ya parte sustancial de los entrenamientos del Bayern Múnich. Pero no basta: los jugadores siguen siendo los de Nagelsmann.

Ni Álvarez ni Osimhen

La segunda señal ya se produjo. Reporteros afines al Bayern Múnich filtraron primero la especie de que la posición 6 es primordial desde el punto de vista de Tuchel y su idea táctica. Los telescopios bávaros se dieron a la tarea de observar prospectos para la media defensiva, y en el corte trascendieron dos nombres: el del mexicano Edson Álvarez -que actualmente juega en el Ajax- y el de Mateo Kovacic. Los "scouts” del Bayern vieron en Álvarez un juego robusto y atractivo, mientras que Kovacic, poseedor de cualidades similares, es ampliamente conocido y apreciado por el propio Tuchel desde sus tiempos como entrenador del Chelsea.

Días más tarde, esas mismas fuentes prácticamente descartaron el fichaje de Álvarez, con una argumentación inequívoca: Tuchel, según ellos, preferiría como medio de contención a un futbolista de la Premier League.

El próximo 9 del Bayern

Desde la salida de Robert Lewandowski, el gran dilema de la plantilla bávara ha sido la falta de un 9 como le gustan al Bayern: contundente en la cancha, y mediático fuera de ella. Tal ha sido el caso de atacantes bávaros como Luca Toni (entonces campeón mundial), Mario Gomez (que llegó al Bayern como el fichaje más caro en la historia de la Bundesliga), y el propio Lewandowski.

Los intereses del Bayern y de Tuchel coincidirían en una figura como Harry Kane, cuyo nombre es vinculado al equipo alemán desde la salida de Lewandowski. Prospectos como Victor Osimhen del Napoli fueron desechados por el costo, mientras que Randal Kolo Muani podría no resistir el análisis de sus datos de desempeño. El francés apenas lleva solo un gol más que Serge Gnabry, y su fuerte no es tanto la definición frontal sino el juego de conjunto.

Tuchel (der.) sigue jugando con el equipo que dejó Julian Nagelsmann

Y aunque Kane sería desde esta perspectiva el candidato ideal, no son pocos los obstáculos que a la postre podrían frustrar el fichaje. Si esto sucede, hay otro jugador que llenaría perfectamente el perfil: es conocido del fútbol alemán, juega en la Premier League, ya fue entrenado por Tuchel, y puede ser un 9 flexible. Por si fuera poco, es candidato a ser vendido por circunstancias internas de su club. Con el podría continuar la "invasión británica” del Bayern Múnich. Su nombre: Kai Havertz.