Chelsea gana la Champions League con gol de Kai Havertz

El Chelsea conquistó por segunda vez en su historia la Liga de Campeones europea, tras sorprender en la final al teórico favorito, el Manchester City dirigido por el catalán Pep Guardiola, al que venció por 1-0, este sábado (29.05.2021) en Oporto.

El alemán Kai Havertz adelantó al Chelsea en la recta final de la primera parte (minuto 42), cuando aprovechó un buen pase de Mason Mount para encarar al meta Ederson, superarle y marcar con el arco a su disposición. En la segunda etapa, el City mostró muchos problemas para generar peligro y el marcador ya no se movió.

El conjunto del también alemán Thomas Tuchel, que el pasado año perdió la final con el París Saint Germain ante el Bayern Múnich, resistió el acoso del City hasta sellar el triunfo.

La lograda en Oporto es la segunda Liga de Campeones en la historia del Chelsea, que consiguió la primera en la temporada 2011-12 precisamente ante el Bayern Múnich. El partido de este sábado se jugó en el Estádio do Dragão de Oporto ante 16.000 espectadores, un tercio de la capacidad total del recinto debido a las restricciones por la pandemia del coronavirus.

El héroe de la jornada, Kai Havertz, habló con BT Sport antes de que apareciera el español César Azpilicueta en la mitad de la entrevista para celebrar la victoria junto al germano. "No sé qué decir. Solo queremos celebrarlo", dijo el alemán. "He esperado mucho tiempo. Quiero agradecérselo a mi familia, a mi madre, mi padre, mi hermana, a mi abuela, a mi novia... He esperado toda mi vida para este momento", añadió. Al ser preguntado por los 70 millones que costó su pase, Havertz respondió que le importa "una mierda", porque son campeones de la 'Champions'.

Chelsea ganó así también boletos para disputar la Supercopa 2021 ante Villareal, ganador de la Liga Europa. Ese partido se jugará en principio el 11 de agosto en el estadio Windsor Park de Belfast, aunque la sede debe ser ratificada definitivamente por la UEFA, ya que podría ser trasladada al Ataturk de Estambul, que ha perdido la sede de la Liga de Campeones estos dos últimos años por la pandemia. (EFE, AFP)