Asesinado un sacerdote que se ocupaba de migrantes en Italia

El sacerdote Roberto Malgesini, de 51 años, conocido por su labor en favor de la acogida de migrantes, fue asesinado este martes (15.09.2020) en la ciudad italiana de Como (norte) por un tunecino residente en Italia desde hace 30 años y que, según algunos medios, tendría problemas psíquicos.

Malgesini fue apuñalado alrededor de las 7:00 horas locales a la salida de la parroquia de San Rocco, donde vivía, por un tunecino de 53 años, que se presentó a la Policía cubierto de sangre para denunciar el homicidio.

El sacerdote se ocupaba de la atención a los necesitados y cada día repartía el desayuno a las personas sin hogar de la localidad.

El asesino confeso, con un pequeño y antiguo antecedente delictivo y con varios decretos de expulsión, dormía en las camas puestas a disposición de los desamparados por la parroquia.

Frente a la parroquia se han congregado muchas personas sin hogar, la mayoría de origen extranjero, para manifestar su dolor por la muerte del sacerdote, a quien apreciaban mucho.

"Para mí era como un padre, cuando llegué de Rumania, solo, sin casa ni trabajo, él fue el primero en ayudarme, luego encontré un trabajo pero siempre me mantuve en contacto con él, si necesitaba medicinas, que me acompañara a una visita, lo llamaba. No merecía morir así, espero que haya Justicia", explicó a los medios italianos un joven rumano. (efe)