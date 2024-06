Armenia se retirará de alianza militar liderada por Rusia

El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinian, informó este miércoles (12.06.2024) que el país se retirará de la postsoviética Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), alianza militar dominada por Rusia a la que acusa de inacción ante las incursiones de tropas azerbaiyanas en su territorio. Pashinian no especificó en qué fecha se concretará la salida.

"Saldremos. Ya decidiremos cuándo", afirmó durante un debate parlamentario, citado por el portal de noticias News.am, al responder la réplica de un diputado opositor, que le echó en cara que por qué seguía en la alianza que tanto criticaba. El primer ministro señaló que Armenia no volvería sobre sus pasos y afirmó que "no existe otro camino". "No se preocupen, atrás no volveremos", zanjó.

El distanciamiento de Ereván de la alianza militar liderada por Moscú, país que durante muchos años fungió como su protector, comenzó después de la guerra armenio-azerbaiyana de 2020 por el control de Nagorno Karabaj. La OTSC dejó sin respuesta las peticiones de ayuda de Armenia ante las incursiones de Azerbaiyán en su territorio.

Constante alejamiento

En mayo de 2023 Armenia había amenazado con abandonar la OTSC, integrada además por Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán, si concluía que se trata de una estructura "incompetente". "Si Armenia toma una decisión sobre la salida de la OTSC, esto tendrá lugar después de que Armenia constate que la OTSC se fue de Armenia", advirtió entonces Pashinian.

En enero de ese mismo año, Ereván renunció a acoger los ejercicios militares Fraternidad Indestructible 2023 de la OTSC, pese a que habían sido anunciados anteriormente por Rusia. Dos meses antes, en noviembre de 2022, Pashinian se negó a firmar la declaración final de la cumbre de la OTSC debido a su falta de apoyo durante su conflicto con Azerbaiyán.

DZC (EFE, AP)