Armenia: vuelven las protestas contra el primer ministro

Miles de personas se manifestaron este domingo (09.06.2024) en Ereván, la capital de Armenia, para denunciar las concesiones del primer ministro Nikol Pashinyan a Azerbaiyán, país con el que mantiene disputas territoriales desde hace décadas.

El movimiento de protesta surgió en el mes de abril en este país del Cáucaso después de que el gobierno aceptara ceder a Bakú los territorios que controlaba desde los años 1990.

Pashinyan no modificó su postura pese a la oposición pública de Bagrat Galstanian, carismático arzobispo de la región de Tavush, a la que pertenecen los pueblos restituidos a Azerbaiyán. El líder religioso, de 53 años y que renunció momentáneamente a sus funciones clericales, instó a votar una moción de censura contra el primer ministro, en el poder desde 2018. No obstante, la oposición no tiene suficientes escaños para lanzar un procedimiento de destitución del primer ministro.

El escenario de la nueva protesta fue la plaza de la República, frente a la sede del gobierno. Durante la protesta, Galstanian declaró que el movimiento había alcanzado "una etapa decisiva" y prometió "sacar a Pashinian del poder". También instó a los manifestantes a "permanecer en las calles por cuatro días" sin interrupción ni descanso para "imponer nuestra voluntad" sobre las autoridades.

El territorio cedido reviste una importancia estratégica para Armenia, país sin salida al mar, ya que controla tramos de una importante carretera hacia la vecina Georgia. Los habitantes de esta región afirman que esta medida les separa del resto del país y acusan al primer ministro de ceder territorios sin obtener ninguno a cambio.

Armenia y Azerbaiyán han estado enfrentados durante décadas por la región de Nagorno Karabaj, un territorio de mayoría armenia que proclamó su independencia unilateralmente en 1991 tras la caída de la Unión Soviética. Desde entonces, fue escenario de varias guerras entre Azerbaiyán y los separatistas armenios: una entre 1988 y 1994 y otra en 2020, que ganó Azerbaiyán, tras lo cual Ereván tuvo que ceder Nagorno Karabaj.

(afp, Reuters/mn)