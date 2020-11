AMLO y Jair Bolsonaro unidos en su silencio sobre Joe Biden

Elecciones estadounidenses, bajo la lupa de los caricaturistas

Sin planes de mudanza

Trump ha dejado en claro en repetidas ocasiones que quiere permanecer en la Casa Blanca. En caso de perder las elecciones, no ha dicho expresamente que aceptará el resultado y facilitará una transición pacífica, sino que se ha limitado a barruntar: "bueno, ya veremos qué pasa". Ya llamó a sus bases a protestar en caso de que no sea reelegido. No tiene intención de llamar al camión de la mudanza.