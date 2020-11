Kamala Harris, una mujer para el futuro

El cálculo político que llevó a Joe Biden a nominar a Kamala Harris como su compañera de fórmula es evidente. Más difícil resulta determinar qué representa ella realmente en cuanto a las materias de fondo.

A más tardar dentro de 25 años, los estadounidenses blancos ya no serán mayoría. Cada vez son más los votantes que no tienen sus raíces familiares en Europa, sino en Asia o África. Con la nominación de Harris, Biden quiso demostrar que había comprendido los signos de los tiempos. La madre de Kamala Harris, la investigadora del cáncer Shyamala Gopalan, emigró en 1960 de la India a Estados Unidos. Su padre, el profesor de economía Donald J. Harris, llegó de Jamaica. Sus padres se separaron cuando ella tenía siete años. Kamala y su hermana crecieron con su madre, primero en Montreal, donde la científica realizaba una investigación. Posteriormente la familia volvió a Oakland, California, donde ella había nacido.

Experiencia de segregación

Kamala Harris se remite siempre a sus orígenes y cuenta cuánto la marcó la segregación que sufrió en la California de los años 70 debido al color de su piel. Pero igualmente la marcó el espíritu combativo de su madre, que participaba activamente en el movimiento por los derechos cívicos en la universidad de Berkeley. "Mi madre nos formó como mujeres fuertes”, relata en su autobiografía "The Truths We Hold". A sus hijas les decía: "No se queden quietas quejándose. ¡Hagan algo!”

Una exhortación que Kamala a todas luces tomó al pie de la letra. Estudió ciencias políticas y economía en la Universidad Howard de Washington, y luego derecho, en San Francisco. En 1990 comenzó su carrera como fiscal y pronto ganó fama como mujer combativa, de aguda inteligencia.

Abriendo brechas

En su autobiografía cuenta que sus experiencias de discriminación la impulsaron a intentar ser la mejor. En 2003, la demócrata fue elegida la primera fiscal de distrito de San Francisco. En 2011 asumió el cargo de procuradora general de California. No solo fue la primera mujer elegida para esa función, sino también la primera persona de raíces indias y afroamericanas en desempeñarla.

Su figura, sin embargo, no estuvo exenta de controversia. Por una parte, se pronunció en contra de la pena de muerte. Por otra, se granjeó las críticas de la izquierda de su propio partido al votar a favor de penar con hasta un año de cárcel a los padres de niños reincidentes en faltar a clases.

A comienzos de 2015, Kamala Harris anunció su candidatura al Senado, al que ingresó en 2017.

Biden y Harris, una dupla ganadora.

¿La presidencia en la mira?

Kamala Harris, casada desde 2014 con el abogado Douglas Emhoff, había sido mencionada reiteradamente como posible candidata presidencial demócrata. Cuando finalmente presentó su precandidatura en 2019, se la consideró en principio una favorita. Pero fue perdiendo apoyo y finalmente desistió. Pese a haber sido rivales, Joe Biden la escogió como candidata a la vicepresidencia. Un cargo que con frecuencia solo tiene el objetivo de conquistar a un sector del electorado al que el candidato presidencial no logra llegar. Pero, en el caso de Kamala Harris, la nominación es más significativa.

Joe Biden tendrá 78 años cuando asuma la presidencia. Y es posible que no pueda ejercer su período completo de cuatro años. En ese caso, asumiría Kamala Harris. Y una vez más, sería pionera.