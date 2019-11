Alemania: envían un trozo del Muro de Berlín a frontera EE. UU. y México

La iniciativa conocida como "El Muro en contra de Muros” colocó este sábado (16.11.2019) una parte del muro original de Berlín -que durante años partió en dos a Alemania- en la zona fronteriza entre Estados Unidos y México, con un mensaje dirigido al presidente norteamericano Donald Trump.

La carta a Trump, esculpida en la pieza, dice que "por décadas, Estados Unidos jugó un papel mayor para derribar este muro. De John F. Kennedy a Ronald Reagan, los presidentes estadounidenses lucharon contra él (…) Nos gustaría entregar a usted una de las últimas piezas del fallido muro de Berlín, para conmemorar la dedicación de Estados Unidos en la construcción de un mundo sin muros".

La demarcación fronteriza entre San Diego (California) y Tijuana (México) fue el lugar de destino de la estructura de cemento de cuatro metros de alto y 2,7 toneladas de peso, la que se presentó sin ser desmontada de la plataforma que la soporta y con la que recorrió más de 2.700 millas desde la capital estadounidense.

El muro en Washington

El segmento fue enviado originalmente a la Casa Blanca para entregarse el 9 de noviembre, cuando se cumplieron 30 años de la caída histórica del Muro de Berlín. "Justo en el minuto en que hace tres décadas derrumbaban el muro (se entregó en EEUU)", explicó Marcos Cline Marquéz, productor ejecutivo de "El Muro en contra de Muros".

La Casa Blanca lo rechazó por lo que "decidimos entonces llevar la pieza en un recorrido por lugares históricos de Washington, Distrito de Columbia, donde fue muy bien recibida por la gente", dijo por su parte Sergio Alcocer, de la empresa The Rest of The World, de Austin, Texas, encargada del traslado.

Tras consultas con la organización donante en Alemania (Initiative Offene Gesellschaft, que forma parte de la Fundación del Muro de Berlín), las personas encargadas del proyecto en EE. UU. decidieron trasladarse a la frontera de California, lo más cerca posible de México. "Traemos la pieza del Muro de Berlín, y esto coincide con todo este barullo por el posible juicio político al presidente, pero la carta escrita en el pedazo de muro no es una posición política sino un agradecimiento del pueblo de Alemania", aseguró Alcocer.

