Recetas latinoamericanas para derrumbar los “muros” del mundo de hoy

El 20 aniversario de la caída del Muro de Berlín, hace una década, introdujo un nuevo evento en la apretada agenda de la capital alemana: Falling Walls, un encuentro internacional que, anualmente, reúne los últimos descubrimientos científicos que pretenden derrumbar los "muros” de la sociedad actual. Organizado por la Fundación Falling Walls, el evento, que cuenta con el apoyo del Ministerio alemán de Educación e Investigación y el Senado de Berlín, entre otras instituciones, se lleva a cabo en el marco de la Semana de Ciencia de Berlín.

Además de charlas con destacadas personalidades, un centenar de jóvenes y cerca de una veintena de start-ups de todo el mundo, entre ellos, de América Latina, presentaron propuestas innovadoras en los campos de la ciencia, tecnología, salud y medioambiente, en una competición que destacó diversas soluciones para enfrentar algunos de los retos mundiales actuales.

“Para mí, la caída de muros significa abrir nuevos caminos que permitan avances en la sociedad. Romper barreras mentales y luchar por hacer posible lo que parece imposible”, dijo a DW Valentina Avetta, una joven argentina de 20 años que con su propuesta quiere ayudar a derrumbar los “muros” del control de los medicamentos termosensibles.

Se trata de un sensor para detectar la pérdida de la cadena de frío de la insulina. Aunque el proyecto está dirigido a este fármaco utilizado para el tratamiento de la diabetes, también puede ser aplicado a cualquier otro, ya que los medicamentos pierden su efectividad si se exponen a altas temperaturas. No obstante, “en el caso particular de la insulina, si esta no es efectiva, la glucemia en sangre comienza a aumentar y esto es peligroso para todo el cuerpo. Si esto no es controlado a tiempo, puede incluso causar la muerte”, alertó.

La innovación científica puede lograr que los heridos de la guerra colombiana mejoren la movilidad de sus amputaciones.

Curando heridas

Jaime Andrés Riascos también quiere contribuir con la sociedad de su país con el desarrollo de tecnologías asistidas para “la inclusión de personas con limitaciones motrices”. “Colombia tiene un alto número de personas amputadas por la guerra. Este sistema puede ayudar en la mejora de prótesis robóticas”, explicó a DW.

Basado en la tecnología llamada interfaz-cerebro-computador (BIC, Brain-Computer Interface), su trabajo se centra “en la representación mental de movimientos corporales que generan señales eléctricas en nuestros cerebros que, con algoritmos, pueden ser usadas para comunicarnos con robots, computadores, juegos y realidad virtual”, agregó.

Así, llevó a cabo un experimento imaginando un tercer brazo saliendo del pecho. “Esto puede ser ampliamente usado en la mejora del control de prótesis robóticas, neurorehabilitación y nuevas formas de interacción en realidad virtual”, subrayó el joven colombiano, que también quiere abordar en su investigación el hecho de que aunque “nuestra mente se encuentra condicionada a los límites corporales para la percepción del mundo, es capaz de crear nuevas perspectivas del cuerpo para su beneficio”.

La innovación de la joven boliviana es aplicable en otros lugares del mundo en los que la contaminación del agua causa problemas en la salud, como en la India (foto).

Rompiendo la barrera de lo invisible

Según un informe publicado conjuntamente el pasado mes de junio por Unicef y la Organización Mundial de la Salud (OMS), al menos 2.000 millones de personas en el mundo usan una fuente de agua potable contaminada con heces. “El 60% de las enfermedades en Bolivia están relacionadas con el agua que se consume”, apuntó Maria Teresa Cardoso Robles a DW, y alertó que dicho país es el segundo en América Latina con el mayor número de niños menores de 5 años que mueren por diarrea.

“Los desechos se van al subsuelo, el agua se contamina y hay muchas infecciones”, dijo esta estudiante de Geología de la Universidad Mayor de los Andes, interesada en proyectos de agua y medio ambiente. Por ello, y teniendo en cuenta la abundancia de yacimientos de arcilla del que dispone Bolivia, la joven de 21 años pretende romper la invisibilidad que existe sobre esta cuestión, “a pesar de ser un tema trillado”, con la creación de un filtro de agua con cáscara de quinua, “algo nuestro que no se usa”.

Esta herramienta, capaz de filtrar un litro por hora, está realizada con arcilla mezclada con cáscara de quinua, que contiene saponina, un elemento capaz de eliminar hongos, virus, bacterias y minerales tóxicos, así como carbón activado y plata. Al igual que los otros proyectos, todavía está en fase de desarrollo para obtener el prototipo que permitirá facilitar una herramienta a personas de pocos recursos y mejorar su calidad de vida. “Si un niño no se enferma, no va a faltar al colegio, va poder tener más chances en adelante y va ayudar a que disminuyan los demás problemas”, consideró.

