"هاتريك" صلاح ينقذ ليفربول في افتتاح الموسم الجديد بالبرمييرليغ

سجّل النجم المصري محمد صلاح ثلاثة أهدفا "هاتريك"؛ ليقود ليفربول إلى فوز مثير وصعب على ليدز يونايتد، الوافد الى دوري الأضواء للمرة الأولى منذ 16 عاماً، بنتيجة (4-3) على ملعب أنفيلد، في مستهل حملة الدفاع عن لقبه في الجولة الأولى من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم التي أقيمت اليوم السبت (12 أيلول/سبتمبر).

وسجل صلاح (في الدقائق: 4 و33 و88) والهولندي فيرجيل فان دايك (في الدقيقة 20) أهداف ليفربول، فيما سجل أهداف ليدز كل من جاك هاريسون (12) وباتريك بامفورد (30) والبولندي ماتيوس كليخ (66).

التضامن مع المصري مؤمن زكريا



وافتتح صلاح التسجيل من ركلة جزاء تحصل عليها بنفسه بعد أن سدد كرة ارتطمت بيد المدافع الألماني روبن كوخ القادم هذا الموسم من فرايبورغ، فسددها المصري صاروخية في منتصف المرمى (الدقيقة 4). كما سدد الدولي المصري صاروخية بيسراه بطريقة رائعة في اعلى الزاوية اليسرى (الدقيقة 33). وسجل صلاح هدفه الثالث أيضاً من ضربة جزاء. واحتفل النجم المصري بهدفه الثالث بوضع راحتي اليدين على الأذنين، وهي الطريقة التي يحتفل بها مؤمن زكريا مهاجم النادي الأهلي المصري. وبهذه الطريقة تضامن صلاح مع مواطنه، الذي يواجه مصيرا مجهولا كلاعب، حيث يعاني من مرض نادر يتسبب في ضمور العضلات.



وأصبح صلاح (28 عاماً) أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل هدفاً في المباراة الافتتاحية لأربعة مواسم توالياً والثاني فقط في تاريخ البرميرليغ بعد تيدي شيرينغهام مع توتنهام بين موسمي 1992-1993 و1995-1996. كما أصبح أول لاعب في ليفربول يسجل هاتريك في المباراة الافتتاحية للموسم منذ جون أولدريدج في موسم 1988-1989.



وشهدت المباراة أداءاً هجومياً عالياً من الطرفين وسط هشاشة دفاعية. وهي المرة الثانية فقط في تاريخ البرمييرليغ التي تشهد فيها مباراة افتتاحية في الدوري خمسة أهداف في الشوط الأول بعد فوز مانشستر يونايتد على فولهام 5-1 في آب/أغسطس 2006 (4-1 في الشوط الأول).

مشاهدة الفيديو 01:44 شارك تتويج ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3eRTQ ليفربول يعود بطلاً للدوري الإنجليزي بعد 30 سنة

أرسنال يفوز بثلاثة أهداف نظيفة

وشهدت مباريات الجولة الأولى التي أقيمت اليوم السبت أيضاً فوز أرسنال على فولهام بثلاثة أهداف نظيفة، وكريستال بالاس على ساوثهامبتون بهدف نظيف.

وحصد أرسنال (المدفعجية) أول ثلاث نقاط له في البطولة هذا الموسم بالفوز على فولهام الذي تلقى صدمة كبيرة في بداية الموسم الحالي بعد عودته إلى دوري الدرجة الممتازة بعد أن قضى الموسم الماضي في دوري الدرجة الأولى.

وأنهى أرسنال الشوط الأول لصالحه بهدف سجله الفرنسي ألكسندر لاكازيت في الدقيقة الثامنة رغم الأداء الجيد من فولهام في معظم فترات هذا الشوط. وفي الشوط الثاني، سجل المدافع البرازيلي غابرييل ماغاليس والمهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ هدفين آخرين للمدفعجية في الدقيقتين 49 و57. وأكد أوباميانغ عملياً، من خلال أدائه الجيد في المباراة، استقراره في أرسنال بعد التقارير العديدة التي أشارت هذا الصيف إلى اقتراب رحيل اللاعب عن قلعة المدفعجية.



ورغم تلقيه الهدف الثالث، لم يستسلم فولهام لليأس وواصل محاولاته في الدقائق التالية لتعديل النتيجة وتقليص الفارق ولكنه فشل في تشكيل أي خطورة على مرمى المدفعجية. وفي المقابل ، شكلت هجمات أرسنال خطورة أكبر وكاد يسجل أكثر من هدف ولكنه عانى من عدم التوفيق أحياناً. ولم يختلف الحال فيما تبقى من المباراة لينتهي اللقاء بفوز أرسنال بثلاثية نظيفة وحصده أول ثلاث نقاط له في الموسم الحالي.

م.ع.ح/ص.ش (د ب أ ، أ ف ب)