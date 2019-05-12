هل اقترب أوباميانغ من الرحيل عن أرسنال؟

لفت الدولي الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ الأنظار هذا الموسم بتسجيله 22 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتقاسم بذلك صدارة الهدافين مع نجمي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني. بيد أن فشل فريقه أرسنال في التأهل لدوري أبطال أوروبا واقتصاره على المركز الخامس في الترتيب العام، بات يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول مستقبل هذا اللاعب الذي يرغب دائما في اللعب في أعلى المستويات.

أيضا تفكير نادي "الشياطين الحمر" في تعزيز تركيبته البشرية للمنافسة على الألقاب الموسم المقبل قد يدفعه إلى التضحية بهدافه خاصة في ظل وجود عرض مغري.

فقبل انتقال النجم الغابوني قبل حوالي عام ونصف من دورتموند إلى أرسنال مقابل 64 مليون يورو، كان قاب قوسين أو أدنى من التوقيع لفريق جوانجزو الصيني. ويبدو أن الفريق الأسيوي العملاق لا يزال مهتما بصفقة أوباميانع، حسب ما نشرت صحيفة "كيكر" الألمانية والتي تحدثت عن عرض يضمن لهداف أرسنال 340 ألف يورو أسبوعيا.

الاستفادة المادية لفريق أرسنال من هذه الصفقة قد تحفزه للموافقة على هذا الانتقال. فخزينة الفريق في حاجة إلى أموال إضافية، خاصة بعد فشله في التأهل لدوري أبطال أوروبا الذي يدر أموالا كثيرة على خزينة النادي. علاوة على ذلك فإن انتقال أوباميانغ لفريق آخر سيعفي أرسنال من مكافأة 4.2 مليون يورو يدفعها النادي للاعب على كل موسم لعبه مع الفريق.

يذكر أن الدولي الغابوني الذي سيحتفل بعيد ميلاده 30 الأسبوع المقبل، مرتبط بعقد مع "المدفعجية" ممتد إلى 2021.

ه.د