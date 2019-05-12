 هل اقترب أوباميانغ من الرحيل عن أرسنال؟ | عالم الرياضة | DW | 11.06.2019

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عالم الرياضة

هل اقترب أوباميانغ من الرحيل عن أرسنال؟

قبل توقيعه لفريق أرسنال، ارتبط اسم أوباميانغ بفريق جوانجزو الصيني الذي كان قريبا من ضمه لصفوفه. والآن وبعد فشل أرسنال في التأهل لدوري الأبطال عاد اسم الفريق الصيني مطروحا كوجهة مقبلة لأوباميانغ، وذلك بعرض مغري.

Fußball Premier League Arsenal - Everton Pierre Emerick Aubameyang (Iimago/Sportimage/R. Parker)

لفت الدولي الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ الأنظار هذا الموسم بتسجيله 22 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتقاسم بذلك صدارة الهدافين مع نجمي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني. بيد أن فشل فريقه أرسنال في التأهل لدوري أبطال أوروبا واقتصاره على المركز الخامس في الترتيب العام، بات يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول مستقبل هذا اللاعب الذي يرغب دائما في اللعب في أعلى المستويات.

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أيضا تفكير نادي "الشياطين الحمر" في تعزيز تركيبته البشرية للمنافسة على الألقاب الموسم المقبل قد يدفعه إلى التضحية بهدافه خاصة في ظل وجود عرض مغري.

فقبل انتقال النجم الغابوني قبل حوالي عام ونصف من دورتموند إلى أرسنال مقابل 64 مليون يورو، كان قاب قوسين أو أدنى من التوقيع لفريق جوانجزو الصيني. ويبدو أن الفريق الأسيوي العملاق لا يزال مهتما بصفقة أوباميانع، حسب ما نشرت صحيفة "كيكر" الألمانية والتي تحدثت عن عرض يضمن لهداف أرسنال 340 ألف يورو أسبوعيا.

الاستفادة المادية لفريق أرسنال من هذه الصفقة قد تحفزه للموافقة على هذا الانتقال. فخزينة الفريق في حاجة إلى أموال إضافية، خاصة بعد فشله في التأهل لدوري أبطال أوروبا الذي يدر أموالا كثيرة على خزينة النادي. علاوة على ذلك فإن انتقال أوباميانغ لفريق آخر سيعفي أرسنال من مكافأة 4.2 مليون يورو يدفعها النادي للاعب على كل موسم لعبه مع الفريق.

يذكر أن الدولي الغابوني الذي سيحتفل بعيد ميلاده 30 الأسبوع المقبل، مرتبط بعقد  مع "المدفعجية" ممتد إلى 2021.

ه.د

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    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

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    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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