نجم ليفربول يكشف سر تألق "الثلاثي الناري"!

جولة تلو الأخرى، يقترب ليفربول من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والغائب عن خزائن الفريق منذ حوالي 30 عاماً. ويدين "الريدز" بالفضل للمدرب يورغن كلوب، والعديد من نجوم الفريق وعلى رأسهم "الثلاثي الناري".

ويقدم "الثلاثي الناري" محمد صلاح، ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو مستويات أكثر من رائعة، مستفيداً ليس فقط من مهارته الكبيرة فوق المستطيل الأخضر، بل أيضاً تصميمه وتضحياته خارج أرضية الملعب.

وفي هذا الشأن، كشف نجم وسط ليفربول فابينيو عن واحد من أسرار تألق "الثلاثي" الناري في هذا الموسم، مضيفاً أن عمل هذا الثلاثي وراء الكواليس هو السبب في المستوى الكبير، الذي يقدمونه هذا الموسم مع "الريدز".

وأوضح فابينيو، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن صلاح وماني وفيرمينيو، يأتون يومياً إلى صالة التدريب ساعة قبل الجميع من أجل التدرب، وأردف أنهم يريدون دائماً التدرب أكثر وأكثر بهدف تطوير مستواهم.

ونجح ثلاثي ليفربول في حسم عدة مباريات صعبة للفريق، حيث نجح "الثلاثي الناري" في التسجيل هذا الموسم 44 هدفاً من مجموع كل الأهداف، التي سجلها الفريق في جميع المسابقات المحلية والقارية، في عالم الساحرة المستديرة.

الجدير ذكره أن ليفربول، تعرض قبل أيام إلى خسارة مفاجئة أمام أتلتيكو مدريد 0-1 برسم الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال أوروبا. وتأمل جماهير "الريدز" أن يتدارك الفريق في مباراة العودة على ملعبه، ويتأهل إلى الدور القادم من مسابقة الكأس "ذات الأذنين"، التي يحمل لقبها.