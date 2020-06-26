هندرسون يكشف سر حماس ليفربول لحصد مزيد من الألقاب

بعد انتظار طويل دام 30 عاماً فاز ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، وأنهى الموسم متفوقاً بفارق 18 نقطة على أقرب منافسيه مانشستر سيتي فريق المدرب بيب غوارديولا.

تحقيق هذا اللقب الذي انتظرته الجماهير الوفية للنادي الإنجليزي طويلاً، لن يشبع رغبة لاعبي الفريق الأحمر في حصد المزيد من الألقاب سواء على المستوى المحلي أو الدولي، كمل يؤكد قائد الفريق جوردان هندرسون.

وشارك هندرسون في 30 مباراة في الدوري في الموسم الماضي قبل أن تبعده إصابة في الركبة.

وعبر موقع ناديه الرسمي على الإنترنت حث لاعب وسط منتخب إنجلترا زملاءه على الاستمرار في التحسن قائلاً: "نحن بحاجة إلى الانطلاق من جديد وأن نكون أفضل من أجل الحفاظ على هذا الحماس وهذه الرغبة والقدرة على المنافسة، كما كان حالنا في الأعوام القليلة الماضية".

قائد ليفربول هندرسون في عناق مع مدرب الفريق يورغن كلوب

وأضاف هندرسون: "عليكم فقط الاستمرار في العمل والفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب لأننا أثبتنا خلال الأعوام القليلة الماضية أننا أحد فرق القمة. وهذا كله يرجع إلى العمل الجاد والالتزام". وأردف القائد قائلاً: "يسعدني التفكير فيما يمكننا القيام به في الموسم الجديد وأن نقدم موسماً كبيراً مرة أخرى".

وسيلتقي ليفربول الذي يدربه الألماني يورغن كلوب في مباراة درع المجتمع السبت (29 آب/ أغسطس 2020) مع أرسنال بطل كأس إنجلترا قبل أن يبدأ رحلة الدفاع عن لقب الدوري في مواجهة ليدز يونايتد الوافد الجديد في 12 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وعن ذلك قال هندرسون: "علينا أن نحسن الأداء في هذه المباراة والتي تقدم لنا فرصة أخرى للفوز بلقب جديد"، وبعد ذلك بفترة قصيرة يبدأ الدوري الممتاز. و"لذا فعلينا الاستعداد لكل ذلك" يتابع هندرسون.

ع.ش/ ع.غ (رويترز)