 ميركل ترفض تحليل سبب هزيمة حزبها وتثني على اتفاق اللجوء مع تركيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.10.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ميركل ترفض تحليل سبب هزيمة حزبها وتثني على اتفاق اللجوء مع تركيا

رفضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مقابلة حديثة تحليل أسباب هزيمة تحالفها المسيحي في الانتخابات العامة، كما حذرت من ازدياد عدد الإصابات بكورونا في البلاد. وأثنت على اتفاقية اللجوء مع تركيا، مشيرة إلى أنها "نجحت".

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل

ميركل رفضت تحليل أسباب هزيمة حزبها في الانتخابات كما أثنت على اتفاقية اللجوء مع تركيا

صرحت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل بأنها لا تعتزم المشاركة في تحليل الأسباب وراء سقوط تحالفها المسيحي وتسجيله أسوأ نتيجة تاريخية له في الانتخابات البرلمانية التي جرت أواخر أيلول/سبتمبر الماضي.

مختارات

خلال 16 عاماً من عملها كمستشارة لألمانيا، تركت أنغيلا ميركل بصمة مؤثرة في السياسة الخارجية للبلاد. ورغم أنها ساهمت في تنامي الدور الألماني في العالم، إلا أنها واجهت تحديات عالمية كبيرة. لمحة عن السياسة الخارجية لميركل.

الهجرة وسياسة اللجوء هي أكثر ما تقسم دول الاتحاد الأوروبي وتثير الخلاف بينها، فما سبب ذلك؟ وبعد خمس سنوات من الاتفاق مع تركيا هل انتهت أزمة اللجوء؟ وهل تركيا شريك يعتمد عليه في حماية حدود أوروبا ووقف الهجرة غير الشرعية؟

طغت تصريحات نجم بايرن ميونيخ يوشوا كيميش بشأن كورونا على الفوز الساحق للفريق البافاري على هوفنهايم. نجم بايرن اعترف أنه لم يتلق بعد اللقاح وبمخاوفه بشأن الآثار المحتملة البعيدة المدى للتطعيم.

وفي تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألغماينه زونتاغس تسايتونغ" الألمانية، تنشرها في عددها غداً الأحد (31 تشرين الأول/أكتوبر 2021)، قالت ميركل:" بوصفي شخصاً سيغادر السياسة الحالية، فإنني لن أنخرط في هذه النقاشات"، مشيرة إلى أنه ليس "من المنوط بي" تحليل أسباب الهزيمة.

وأضافت ميركل أن مستقبل التحالف المسيحي سيتم تحديده حالياً بيد آخرين. وأقرت ميركل بأنه كان من الواضح قبل يوم الانتخابات أن نجاح الائتلاف الذي يقوده التحالف المسيحي في الحصول على أغلبية ليس أمراً تلقائياً، موضحة: "وبالمناسبة لم يكن هذا أمراً تلقائياً أبداً حتى في معاركي الانتخابية الأربع".

يذكر أن رؤساء دوائر الحزب المسيحي يجرون مشاورات اليوم السبت حول وضع بداية جديدة للحزب بعد الهزيمة في الانتخابات كما سيمهدون الطريق نحو انتخابات جديدة لقيادة الحزب. وذكرت ميركل أن السنوات الطويلة التي قضتها على رأس الحكومة الألمانية كانت مليئة بالتحديات لأسباب منها ضرورة الاستمرار في إيلاء الاهتمام اللازم للأزمات، وتابعت: "وأستطيع أن اقول بشعور جيد إن من الصواب أن شخصاً آخر سيتولى الأمر الآن".

"قلق بالغ" بشأن كورونا
وبشأن التطورات المتعلقة بأزمة كورونا في البلاد، أعربت ميركل عن "بالغ قلقها" إزاء ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، وعدد الحالات في المستشفيات، محذرة المواطنين من التراخي. وقالت ميركل إن التطور الحالي في المستشفيات وعدد الوفيات يثير "قلقها على نحو بالغ"، وأضافت: "يجب أن يثير ذلك قلقنا جميعاً".

وفي الوقت نفسه، أكدت ميركل أنها لا تزال متمسكة بعدم إلزام المواطنين بتلقي التطعيم في ألمانيا، وتابعت: "لكن على سبيل المثال عندما يكون هناك مليونان أو ثلاثة ملايين ألماني فوق الستين لم يتلقوا التطعيم، يحزنني هذا للغاية، لأن ذلك يمكن أن يحدث فرقاً بالنسبة لهم على المستوى الشخصي، وكذلك للمجتمع ككل".

مشاهدة الفيديو 02:14

قيود على غير الملقحين في ألمانيا

وعن رأيها في القيود التي فُرضت خلال الجائحة، أشارت ميركل إلى إنها ترى أن مهمة الدولة هي حماية صحة أكبر عدد ممكن من الناس ومنع زيادة العبء على المستشفيات، وأضافت: "بالطبع هناك متسع كبير للجدل حول هذا الإجراء أو ذاك". ورداً على الانتقادات التي وجهت للمستشارة، التي ليس لها أطفال، بأنها أبدت قليلاً من التفهم للعبء المفروض على الأطفال خلال الجائحة، قالت ميركل: "كان الأمر مريراً بشكل خاص للأطفال والمراهقين - كنت على دراية بذلك في جميع الأوقات. طلبنا منهم الكثير".

وفيما يتعلق بقضية لاعب كرة القدم المحترف في بايرن ميونخ يوشوا كيميش، قالت ميركل إن من حقه أيضاً أن يرفض تلقي اللقاح. وعن تبرير كيميش بأنه، من بين أمور أخرى، لا توجد  دراسات طويلة الأمد خضعت لها اللقاحات، قالت ميركل إن هناك "حججاً واقعية جيدة جداً ومتوفرة بشكل عام"، وأضافت: "ربما لا يزال يوشوا كيميش يفكر في الأمر. وهو معروف بأنه لاعب كرة قدم يفكر جيداً".

"اتفاقية اللاجئين مع تركيا نجحت ولاتزال جيدة"
أما عن أزمة اللجوء في عام 2015، صرحت ميركل بأنها ستظل تذكر عام 2015 عندما وصل إلى ألمانيا نحو 890 ألف مهاجر، على أنه كان يمثل لها تحدياً كبيراً. وقالت ميركل إن الموقف "كان ملحّاً بالنسبة لي آنذاك، لأنني كنت مثل كل الآخرين أدرك أنه ليس من الممكن أن يصل إلى ألمانيا 10000 مهاجر يومياً بشكل دائم، بل إنه كان لابد من إيجاد طرق قادرة على تحمل الأعباء فعلياً، سواء بالنسبة للأشخاص الباحثين عن لجوء أو بالنسبة لبلادنا".

وأضافت ميركل أنها لهذا السبب فكرت في وقت مبكر للغاية في إبرام اتفاق مع تركيا حتى يمكن إيواءالمهاجرين، وبصفة خاصة القادمين من سوريا، هناك، وتقديم الرعاية لهم، مضيفة: "غير أنني كنت بحاجة إلى بعض الوقت لهذا الأمر".

مشاهدة الفيديو 01:41

رحلة اللجوء عبر البحر تنتهي بالعودة إلى تركيا

وتابعت ميركل أنها كانت تدرك دائماً أثناء هذه الفترة بأنها مسؤولة سياسياً عن كل شيء يحدث بوصفها مستشارة ألمانيا، " سواء كان ذلك بالنسبة للساعات الجيدة عندما تم الترحيب باللاجئين بحفاوة أو بالنسبة للساعات المظلمة، على سبيل المثال، ما حدث في منطقة دومبلاته المحيطة بكاتدرائية كولونيا ليلة رأس السنة حيث وقعت أحداث وحشية شارك فيها لاجئون وآخرون يعيشون هنا منذ فترة طويلة".وتعرضت مئات النساء آنذاك للسرقة، والتحرش الجنسي في المقام الأول، ووصل الأمر إلى التلامس، وإلى الاغتصاب في بعض الحالات.

وأكدت ميركل مجدداً أن ألمانيا لا يمكنها تنظيم قضية الهجرة وحدها، وتابعت: "وعلى أية حال ليس بشكل قادر على تحمل الأعباء بصورة دائمة - وهذا يرجع إلى طبيعة هذا الموضوع- لكنها يمكنها تنظيم هذا كجزء من أوروبا وفي هذه الحالة بالاشتراك مع تركيا فقط".

ورأت ميركل أن اتفاقية اللاجئين مع تركيا "نجحت وأنها لا تزال جيدة بالنسبة للجانبين"، مشيرة إلى أنها تبدو لها اليوم كما كانت آنذاك، اتفاقية منطقية، حيث إنها "أسهمت كثيراً في وضع المزيد من النظام لحركة الهجرة وساعدت تركيا على رعاية ملايين اللاجئين السوريين هناك بشكل كريم إنسانياً، كما أنها أحبطت الأعمال الشريرة للمهربين على مدار سنوات".

ولم تتطرق ميركل في حديثها إلى طريق الهجرة الجديد القادم من بيلاروسيا عبر بولندا، إلى ألمانيا، والذي وصل عن طريقه نحو 4900 شخص الشهر الجاري فقط، وهو عدد يفوق ضعف عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى البلاد في أيلول/سبتمبر الماضي.

وبشأن فترة توليها المستشارية، قالت ميركل إنها ستظل تحتفظ بالأعوام الستة عشر التي قضتها كمستشارة في ذاكرتها باعتبارها الفترة التي انشغلت بها، وأضافت: "والآن سأنظر في أن يتبع ذلك بعض الأشياء التي لم تسنح لي كمستشارة إلا قليلاً جداً، ربما كان ذلك السفر أو القراءة أو ربما ببساطة أن يكون لدي وقت فراغ لا أضع في حسابي خلاله أن طارئاً جذرياً يمكن أن يعاود الحدوث في العشرين دقيقة القادمة، وأنا أتطلع إلى هذا".
م.ع.ح/ع.أ.ج (د ب أ)

  • USA I Angela Merkel und Joe Biden in Washington

     كلمات وداع مؤثرة من قادة العالم للمستشارة ميركل

    أشاد الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بميركل قائلا إنها "صديقة عظيمة وصديقة شخصية له وللولايات المتحدة الأمريكية"، ووصفها بأنها امرأة "تاريخية". وخلافا لسلفه دونالد ترامب فإن علاقة ميركل ببايدن أفضل بكثير. رغم ذلك ظلت العلاقة هادئة.

  • Deutschland G7 Gipfel Angela Merkel und Barack Obama Schloss Elmau

     كلمات وداع مؤثرة من قادة العالم للمستشارة ميركل

    وصف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ميركل بأنها تتمتع "بروح الدعابة والبراغماتية الحكيمة"، مضيفا أنها "بوصلة أخلاقية لا هوادة فيها". ووجه أوباما الخطاب لميركل بالقول "سعيد جدا لأني أصبحت صديقا لك".

  • Brüssel Präsident des Europäischen Rates Charles Michel Kanzlerin Merkel

     كلمات وداع مؤثرة من قادة العالم للمستشارة ميركل

    رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل أثنى على ميركل ووجه لها خطابا مؤثرا جاء فيه: "أنت نصب تذكاري. المجلس الأوروبي بدون أنغيلا كروما بدون الفاتيكان أو باريس بدون برج إيفل. سنفتقد حكمتك، خاصة في الأوقات الصعبة".

  • Deutschland G20 Begrüßung der Teilnehmer durch Merkel

     كلمات وداع مؤثرة من قادة العالم للمستشارة ميركل

    رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي السابق جان كلود يونكر هو من الشخصيات التي عملت لسنوات عن قرب مع ميركل. وجمعته بالمستشارة الألمانية عدة قمم أوروبية ودولية. ويقول عن ميركل: "أنا أقدرها كعمل فني كامل. لأنها تتكون من أجزاء كثيرة ... خلال 16 عامًا عملت الكثير على نحو صحيح ولم تقم بأي خطأ جوهري".

  • Belgien | EU Gipfeltreffen in Brüssel - Angela Merkel und Macron

     كلمات وداع مؤثرة من قادة العالم للمستشارة ميركل

    يعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أقرب شريك لميركل داخل الاتحاد الأوروبي. ورغم أن ميركل لم تستجب للكثير من مطالب ماكرون لإدخال إصلاحات مالية في الاتحاد، إلا أن العلاقة بينهما لم تتأثر سلبا. وغرد ماكرن مخاطبا ميركل: "شكرًا لك عزيزتي أنغيلا على المعارك التي خضتها من أجل أوروبا".

  • UK Besuch der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel

     كلمات وداع مؤثرة من قادة العالم للمستشارة ميركل

    يبقى رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون الشريك الأكثر صعوبة لميركل خصوصا بسبب دوره في إخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك فجونسون جامل ميركل خلال زيارتها الوداعية إلى لندن. وشكر المستشارة على "التزامها التاريخي، ليس فقط من أجل العلاقات الألمانية البريطانية، ولكن للدبلوماسية في جميع أنحاء العالم".

  • Großbritannien | Antrittsbesuch Angela Merkel bei Tony Blair

     كلمات وداع مؤثرة من قادة العالم للمستشارة ميركل

    لو كان الأمر بيد توني بلير لبقيت بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. ويقول رئيس الوزراء البريطاني الأسبق عن تعامل ميركل مع مفاوضات خروج لندن من الاتحاد: "كان إنجازا رائعا أن نحافظ على التماسك في أصعب مرحلة مرت بها أوروبا".

  • Türkei Istanbul Treffen Präsident Erdogan und Kanzlerin Merkel

     كلمات وداع مؤثرة من قادة العالم للمستشارة ميركل

    علاقة ميركل بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم تكن سهلة. واجهتهما مشاكل عدة في عدة مجالات منها ملف حقوق الإنسان. غير أن أردوغان امتدح ميركل ووصفها بـ "الصديقة" و "المستشارة العزيزة" وبأنها "سياسية متمرسة لديها دائما مقاربة معقولة وموجهة نحو الحل".

  • China | Angela Merkel und Xi Jinping | Videokonferenz

     كلمات وداع مؤثرة من قادة العالم للمستشارة ميركل

    في ولايتها الأولى والثانية كانت ميركل من بين المعجبين بصعود الصين. لكن الوضع تغير في نهاية منصبها كمستشارة حيث صارت أكثر تشككًا. وودعها الرئيس الصيني شي جين بينغ بشريط فيديو وصفها فيه بـ "الصديقة القديمة للصين".

  • BG I Angela Merkel mit Tieren

     كلمات وداع مؤثرة من قادة العالم للمستشارة ميركل

    تهرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تقييم ميركل. وسئل مؤخراً عما إذا كان سيفتقدها فكان رده: "كانت في السلطة لمدة 16 عامًا، وهو أمر رائع". وأضاف أنه كان بإمكانها الترشح مرة اخرى. والتقطت هذه الصورة للسياسيين عام 2007 عندما سمح بوتين بدخول كلبه رغم علمه أن ميركل تخشى الكلاب، الأمر الذي لم تظهره خلال اللقاء.

  • Dallas Ausstellung mit einem Gemälde von Angela Merkel

     كلمات وداع مؤثرة من قادة العالم للمستشارة ميركل

    يقضي الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن وقت فراغه بشكل أساسي في الرسم. من بين اللوحات التي رسمها بريشته لوحة لأنغيلا ميركل التي زارته مرة في مزرعته في تكساس. وفي حديث لدويتشه فيله (DW) قال بوش الابن "أنغيلا ميركل شغلت منصبها المهم للغاية بإتقان وكرامة. لقد فعلت الأفضل لألمانيا، وهي فعلت ذلك على أساس المبادئ".