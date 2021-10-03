جدل واسع بعد تصريحات نجم بايرن ميونيخ كيميش بشأن كورونا

وقف يوشوا كيميش كالعادة في صورة تجمع بين الجدية والاسترخاء ويداه في جيب سترته أمام الميكروفون وهو يحاول بنوع من الشجاعة شرح موقفه المتحفظ من التلقيح ضد فيروس كورونا، في موقف أثار موجة من ردود الفعل في الإعلام الألماني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ما أنسى حتى الفوز الساحق للفريق البافاريعلى هوفنهايم بأربعة أهداف مقابل لا شيء. وزاد من حدة الجدل غياب مدرب بايرن جوليان ناغلسمان عن تلك المقابلة بسبب إصابته بكورونا.

وأدلى كيميش الذي يلعب أيضا في صفوف المنتخب الألماني لكرة القدم بتصريحاته لقناة "سكاي" (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2021) معبرا عن "مخاوف شخصية"، "خاصة عندما يتعلق الأمر بنقص الدراسات بعبدة المدى". وأضاف اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، موضحا أنه رغم رفضه التطعيم حتى الآن، إلا أنه "على دراية تامة بمسؤولي (..) ألتزم بإجراءات النظافة وأجري فحوصات كل يومين أو ثلاثة أيام". وأكد كيميش أنه "ليس منكرًا لكورونا أو معارضًا للتطعيم" وأنه من المحتمل جدًا أن يقوم بذلك قريبًا.

وبهذا الصدد قال زميله في الفريق توماس مولر إنه "صديق التطعيم"، لذلك يأمل "أن يغير اللاعبون الذين لم يتم تطعيمهم رأيهم". في النهاية، فالجميع يسعى غلى "الخروج من مرحلة الجائحة هذه. وبقدر ما أعلم، فإن التطعيم هو أفضل طريقة للقيام بذلك" حسب مولر الذي أضاف كانت تصريحات كيميش "خطوة خاطئة" ومع ذلك، فإن قراره "مفهوم على المستوى الإنساني".

موقف كيميش جاء مفاجئا، خصوصا وأنه شارك في مبادرة "WeKickCorona" التي تعمل على تحسيس المواطنين بأن "الصحة هي الأهم (في زمن كورونا)، وأن التضامن على نطاق صغير وكبير ضروري الآن..حيث يمكن للجميع المساعدة".

أما موقف النادي البافاري فكان واضحا، إذ قال الدرب ناغلسمان "يمكنك أن تسأل في العيادات عن سير الوباء إذا لم يتم تطعيمك. ولهذا السبب أنا أدافع عن اللقاحات وما زلت أعتقد أنه من الجيد أن يتم التطعيم". من جهته أوضح المدير الرياضي للفريق حسن صالح حميديتش أن "بايرن ميونخ يوصي بالتطعيم".

مشاهدة الفيديو 02:14 قيود على غير الملقحين في ألمانيا

من جهته أوضح خبير شؤون الصحة في الحزب الاشتراكي الديموقراطي كارل لوترباخ بأن تلقيح كيميش "سيكون مفيدًا، لأنه له تأثير رمزي هائل على الشباب الذين يمثلون مشكلة في انتشار الوباء".

في سياق متصل، حث كارل هاينز رومينيغه رئيس مجلس الإدارة السابق للنادي البافاري كيميش على تلقي اللقاح. ويذكر أن التلقيح ضد كورونا لا يعتبر إلزاميا في ألمانياأو في البوندسليغا أو حتى في بايرن ميونيخ، غير أنه يُنظر إلى لاعبي كرة القدم كقدوة ومثل يقتدى به لتشجيع الآخرين على تلقي اللقاح.

وقال رومينيغه لمحطة "بيلد تي في" اليوم الأحد "أنا مقتنع بأنه (كيميش) سيحصل على اللقاح في المستقبل القريب وهو ما أعلنه بنفسه". من جانبها أوضحت صحيفة "سود دويتشه تسايتونغ" أن تصريحات كيميش "رسالة قاتلة" واتهمته "بالاستفادة من الجهد الجماعي دون أن يشارك به". وأشارت "إذا فكر الجميع وتصرف مثل كيميش فإن المجتمع لن يخرج أبدا من جائحة كورونا".

وبحسب الإحصائيات الرسمية حصل 66% من الألمان على الجرعة الكاملة للقاح وتأمل وزارة الصحة في الوصول إلى 85% من الشريحة بين 12 و59 عاما و90% لمن تجاوزوا الستين من العمر.

ح.ز/ م.س (د.ب.أ، س.إ.د)