بعد خسارته التاريخية.. حزب ميركل يقرر انتخاب قيادة جديدة

يعتزم حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي (CDU)، المنتمية إليه المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل، إعادة انتخاب كامل هيئته القيادية، وذلك عقب الهزيمة التاريخية التي مني بها الحزب في الانتخابات العامة التي جرت نهاية الشهر الماضي.

وقال الأمين العام للحزب، باول تسيمياك، إنه تم إقرار ذلك بالإجماع خلال المشاورات التي جرت بين اللجان القيادية للحزب في برلين اليوم الاثنين (11 أكتوبر/ تشرين الأول 2021).

وذكر تسيمياك أنه يتفهم "إحباط وغضب" الأعضاء الذين فشلوا في الانضمام إلى البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) على الرغم من التزامهم بالحملة الانتخابية، مضيفا أن تحليل الأخطاء سيكون "صريحا على نحو قاس"، مؤكدا ضرورة "طرح جميع القضايا على الطاولة".

وبدأ حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي عقد اجتماعات بين الدائرة القيادية للحزب يوم الاثنين. وأعلن رئيس الحزب ومرشح التحالف المسيحي في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي للمنافسة على المستشارية، أرمين لاشيت، عن نيته الإشراف على الخطوات التالية للحزب قبل التنحي، إلا أنه لم يذكر موعدا لتقاعده من قيادة الحزب.

مشاهدة الفيديو 16:15 شارك مسائية DW: حزب ميركل يختار زعيما جديدا له.. من سيفوز؟ إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3nzhB مسائية DW: حزب ميركل يختار زعيما جديدا له.. من سيفوز؟

وبعد اجتماع اليوم الاثنين، سيقرر مجلس الإدارة الاتحادي من جديد كيفية مشاركة القاعدة الحزبية في اتخاذ القرار. ومن المخطط عقد مؤتمر حزبي خاص لإعادة ترتيب أوضاع الحزب سواء ما يتعلق بالمحتوى أو الأشخاص.

ومن المقرر عقد الاجتماع مع رؤساء دوائر الحزب في الولايات المختلفة في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. وأكد الأمين العام للحزب باول تسيمياك على الاجتماع المخطط لرؤساء دوائر الحزب.

ومن بين المرشحين المحتملين لقيادة الحزب في المستقبل الرئيس السابق للكتلة البرلمانية للحزب فريدريش ميرتس، ووزير الصحة الحالي ينس شبان، وخبير الشؤون الخارجية نوربرت روتغن.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)