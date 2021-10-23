ارتفاع واضح في حالات الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا

1976,أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الخميس (28 أكتوبر/تشرين الأول 2021) زيادة معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد بشكل واضح مجددا .

وأوضح المعهد اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 130,2 فيما كان يبلغ أمس الأربعاء 118، وكان هذا المعدل يبلغ قبل أسبوع 85,6.

وأضاف المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 28 ألفا و37 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 126 حالة وفاة.

يذكر أنه كان تم تسجيل 16 ألفا و77 حالة إصابة بالفيروس قبل أسبوع واحد، فضلا عن 67 حالة وفاة.

وتم تسجيل أدنى معدل في 6 تموز/يوليو الماضي عند 4,9 إصابة، بينما تم تسجيل أعلى معدل في 22 كانون أول/ديسمبر الماضي بواقع 197,6 إصابة. وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع العام الماضي أربعة ملايين و534 ألفا و452 حالة إصابة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك كثيرا؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

وأضاف المعهد اليوم الخميس أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ أربعة ملايين و247 ألف شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، 95 ألفا و485 شخصا.

وارتفع عدد مرضى كورونا الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة إلى 1761 أمس الأربعاء. معضهم من غير الملحقين ضد فيروس كورونا.

هـ.د/ و.ب (د ب أ، رويترز)