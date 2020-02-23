 مولر لـ DW: عالم بدون جوع ممكن لكن ليست هناك إرادة سياسية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.10.2020

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مولر لـ DW: عالم بدون جوع ممكن لكن ليست هناك إرادة سياسية

يرى وزير التنمية الألماني غيرد مولر أن وجود "عالم خالٍ من الجوع ممكن"، وهو شعار مؤتمر عقد في برلين بهذا الخصوص. لكن الوزير أكد في حوار مع DW أن المشكلة هي "نقص الإرادة السياسية في جميع أنحاء العالم".

وزير التنمية الألماني غيرد مولر

وزير التنمية الألماني غيرد مولر

قال وزير التنمية الألماني غيرد مولر في حوار مع DW إنه يمكن  انتشال 500 مليون شخص من الفقر المدقع والجوع  إذا زادت حصة الدول الصناعية في استثمارات التنمية العالمية بمبلغ إضافي قدره 14 مليار دولار (نحو 12 مليون يورو) سنوياً حتى عام 2030. وتساءل الوزير: "إذن، لماذا لا نفعل ذلك؟"، وأجاب بنفسه على السؤال مستطرداً: "هناك نقص في الإرادة السياسية في جميع أنحاء العالم".

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وأشار الوزير إلى أن المبلغ "متواضع نسبياً"،  مقارنة بالإنفاق العالمي على التسلح، مضيفاً أنه وفي العام الجاري فقط زاد الإنفاق العالمي على التسلح بمقدار 70 مليار دولار.

لكن الوزير طالب الدول النامية أيضاً أن تجعل الزراعة وصناعة الأغذية أولوية وأن تقوم باستثمارات إضافية بمبالغ مماثلة من أجل ضمان "عالم خالٍ من الجوع"، وهو شعار مؤتمر عقد في برلين يوم الثلاثاء (13 تشرين الأول/ أكتوبر 2020). وقال مولر في المؤتمر الافتراضي: "كلما عملنا بشكل أسرع، كان ذلك أفضل"، مشيراً إلى أن موارد الكوكب كافية لإطعام عشرة مليارات شخص.

وبالإضافة إلى كبار المهندسين الزراعيين في العالم، شارك مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس أيضاً في المؤتمر، وقال إن دعم صغار الفلاحين هي أهم آلية لمكافحة الجوع في جميع أنحاء العالم.

كورونا يؤثر على جهود مكافحة الجوع
بعد انخفاض معدلات الجوع في السنوات الماضية،  تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 130 مليون شخص سيعانون من الجوع والفقر بسبب وباء كورونا. ووفقاً لتقرير الغذاء العالمي الصادر عن الأمم المتحدة، بلغ عدد الأشخاص الذين عانوا من الجوع العام الماضي نحو 690 مليون شخص بزيادة قدرها عشرة ملايين مقارنة بعام 2018.

وتم تقديم دراسات جديدة عن الأمن الغذائي والجوع في مؤتمر برلين، بما فيها  دراسات من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"  والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ومركز بون لبحوث التنمية.

ويقترح العلماء في تلك الدراسات التركيز على الزراعة المستدامة  والري الموجه لزيادة الإنتاجية وتحسين وصول صغار المزارعين إلى الأسواق بالإضافة إلى ضمان اتفاقيات تجارة عادلة. وتشير الدراسات إلى ضرورة زيادة الإنتاج الزراعي العالمي بنسبة 60 بالمائة بحلول عام 2050 من أجل ضمان حصول "الجميع" على الغذاء.

م.ع.ح/ع.غ

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