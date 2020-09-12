 تحليل: كورونا وفرصها لإحياء الزراعة ومكافحة الفقر في الدول العربية | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 13.09.2020

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سياسة واقتصاد

تحليل: كورونا وفرصها لإحياء الزراعة ومكافحة الفقر في الدول العربية

مع تدهور الزراعة في دول عربية غير نفطية ارتفعت نسبة البطالة واتسعت دائرة الفقر فيها. غير أن جائحة كورونا تفتح أمامها فرصة لإعادة إحياء زراعات محلية وسد جزء كبير من نقص الأغذية. أين تكمن هذه الفرص وما شروط استغلالها؟

صورة لمزارع العنب في لبنان

جائحة كورونا تفتح فرصا كبيرة أمام الزراعة، هل تستغل الدول العربية هذه الفرص؟

ألحقت جائحة كورونا أضراراً فادحة بالقطاع الزراعي والصناعات الغذائية التي تعتمد على منتجاته لأسباب من أبرزها الانقطاعات التي حصلت في سلاسل الإمداد التجارية واللوجستية ومستلزمات الإنتاج، إضافة إلى تعثر قدوم العمال الموسميين لجني المحاصيل الزراعية. 
وظهرت تبعات ذلك في رفوف متاجر الكثير من الأسواق الأوروبية والآسيوية التي عانت نقص منتجات الدقيق والمعكرونة والبيض ولحم الدجاج وعدد من أنواع الخضار والفواكه بنسب تتراوح بين 10 إلى 20 بالمائة. كما كشفت الجائحة عن أن إنتاج الكثير من اللحوم يتم في ظروف غير صحية حتى في بلد يتبع نظما صارمة للإنتاج الغذائي مثل ألمانيا. ولعل الحالة المزرية في مسلخ ومصنع تونيس الألماني للحوم خير مثال على ذلك.
وقد أدى نقص الإمدادات إلى ارتفاع أسعار الكثير من الأغذية بسبب تقليص تجارتها وقلة المخزون منها.

مختارات

يصيب تدهور أسعار النفط في زمن جائحة كورونا الاقتصاد العراقي في الصميم. ومع استمرار الجائحة تشكل الزراعة وصناعات استهلاكية أمل العراق في النجاة من عجز غذائي ودوائي يزحف بسرعة، فهل ينجح في تجسيد هذا الأمل بشكل فعلي؟

لا تظهر عيوب النمط الاقتصادي الحالي القاتلة في خضم أزمة كورونا بالنقص في وسائل الحماية الطبية وحسب، بل وفي قلة الأغذية ومنتجات حيوية أخرى. أين موقع الدول العربية من هذه العيوب وهل تتعلم الدرس وتعمل على تجاوزها؟

مع توجه الدول المصدرة لزيادة مخزونها من الأغذية والأدوية بسبب كورونا، ستكون الدول العربية أمام مشكلة استيرادها حتى لو توفر لدى بعضها المال لذلك. غير أن طريق معظم المشاكل تتحلحل، فما السبيل إليها في العالم العربي؟

مخاطر نقل الأغذية من مسافات بعيدة

وفي بلدان نامية وفقيرة كالدول العربية غير النفطية زادت المخاوف من اتساع دائرة الفقر بسبب جائحة كورونا، وفي هذا السياق حذرت لجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا "إسكوا" من ان تداعيات كورونا قد تلقي بأكثر من 8 ملايين نسمة إضافية من سكان المنطقة العربية في براثن الفقر والجوع. كما زادت المخاوف أيضاً من الأضرار الصحية. 

ويعود السبب في ذلك إلى أن المنتجات الزراعية والأغذية المستوردة تأتي في الغالب من بلدان صناعية أو صاعدة تبعد عنها آلاف الكيلومترات. ويسبب نقلها عبر هذه المسافات في ارتفاع أسعارها وتعرضها لأضرار وتغييرات أحد مصادرها بكتيريا وفيروسات وحشرات غريبة عن البيئة المستهلكة لها. يضاف إلى ذلك أن الأغذية المستوردة ينبغي أن تتمتع بشكل جذاب يخفي استخدام هؤمونات ومواد كيميائية ضارة بالصحة من خلال عمليات الإنتاج والتوضيب.

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فيديو: محاصيل بريطانيا بلا حصاد نتيجة البريكسيت وكورونا؟

كورونا وإعادة الاعتبار للزراعة

دفع ارتفاع الأسعار وزيادة المخاوف الكثيرين ودول عديدة صناعية منها ونامية لإعادة النظر في أهمية الزراعة المحلية حتى في المدن المكتظة حيث يقيم ملايين الناس، لأن زراعة كهذه توفر أجور النقل من أماكن بعيدة وتزود المستهلك بمنتجات صحية وطازجة. ومن الأدلة الكثيرة على إعادة النظر هذه مثلاً ارتفاع نسبة الذين يمارسون أنشطة زراعية وأعمال بستنة في حدائقهم المنزلية أو في الأراضي الزراعية في إطار التعامل مع جائحة كورونا إلى ما يقارب 50 بالمائة من عدد السكان في ألمانيا.

وفي بريطانيا ارتفعت هذه النسبة إلى 42 بالمائة حسب مكتب الإحصاء الوطني هناك. وفي مدن كبيرة مثل برلين ومونتريال وشيكاغو تتوسع الزراعة العضوية لأنتاج أنواع متعددة من الخضار على أسطحة الأبنية بالآعتماد على تقنيات ذكية وعالية.

وتحظى منتجات هذه المشاريع بإقبال كثيف من المستهلكين. ومن الملاحظ في هذا الإطار التركير على زراعات عضوية صحية وصغيرة الحجم وعلى مشاريع متوسطة تعتمد على تقينات حديثة كتقنية الزراعة المائية التي توفر المياه بنسبة 90 بالمائة. كما أن قسماً كبيراً من هذه الزراعات يعتمد على المبيدات الحشرية بدلاً من المبيدات الكيميائية التي تسبب أمراض السرطان وغيرها.

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لبنانيون يزرعون خضروات في حدائق بيوتهم للتصدي للأزمة الاقتصادية والوباء

نجاح محدود على الصعيد العربي

 أما في الدول العربية فإن المعطيات المتوفرة في بلدان مثل لبنان والأردن وفلسطين وتونس والمغرب وسوريا والعراق على قلتها تشير إلى إقبال متزايد على الزراعات المنزلية في قطع الأراضي الصغيرة بالاعتماد على طرق حديثة توفر المياه القليلة أصلاً في هذه البلدان باستثناء لبنان.

وحتى في مناطق صحراوية خليجية كصحراء دبي يتم تشجيع توسيع إقامة مزارع ذكية بتقنية الزراعة المائية مثل مزرعة "البادية" لإنتاج الخضار على مدار السنة في ظروف بيتوت زجاجية مكيفة. وفي مصر والعراق وسوريا تكثف الحكومة جهودها لتوفير مسلتزمات إنتاج أفضل لصغار المزارعين من خلال حماية السوق من المنافسة وتقديم بعض مستلزمات الإنتاج كالبذار والأسمدة بشروط ميسرة.

حققت دول عربية كمصر والعراق وتونس والمغرب مؤخرا قفزات نوعية في زيادة إنتاج الكثير من الأغذية كالتمور والحمضيات والزيتون والخضار الموسمية مثل البطاطس والطماطم والخيار وأنواع الخس وغيرها. كما شملت هذه الزيادة منتجات حيوانية كالآلبان والبيض ولحوم الدجاج على أنواعها. ويتم تصدير الفوائض من هذه المنتجات إلى بلدان عديدة بينها دول الاتحاد الأوروبي أيضاً.

وعلى الرغم من أهمية ذلك، فإن فجوة نقص الأغذية في هذه الدول ما تزال كبيرة لأسباب منها أن المشاريع الناجحة ما تزال محدودة. أما المعطيات التي تشير إلى ذلك فكثيرة. وعلى سبيل المثال أشار تقرير تقرير صادر عن منطمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" هذا العام 2020 إلى أن نسبة اعتماد الدول العربية على استيراد الحبوب تتراوح بين 44 و80 بالمائة في مصر والعراق وتونس والجزائر، بينما تزيد هذه النسبة على 90 بالمائة في الأردن واليمن ولبنان ودول مجلس التعاون الخليجي. غير أن التبعية للخارج تتجلى أكثر يتجلى أكثر في اعتمادها شبه الكلي على استيراد البذار والتقنيات الزراعية من الخارج.

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انتعاش الزراعة في العراق في زمن كورونا

جائحة كورونا فرصة للزراعات الصغيرة

تشير الكثير من المعطيات إلى أن جائحة كورونا تشكل فرصة حقيقية لدول فقيرة ونامية كغالبية الدول العربية لإعادة إحياء الزراعات المحلية بدلاً من الاعتماد على المنتجات المستوردة التي يتم إنتاجها في مزارع مركزة وكبيرة وصناعية تعتمد على الهرمونات والمواد الكيميائية وتضر بالصحة.

وتكمن هذه الفرصة في إعادة الاعتبار بشكل متزايد للزراعات الصغيرة والمزارعين الصفار الذين يشكلون الغالبية الساحقة من العاملين في القطاع الزراعي لهذه الدول. ومن هنا فإن على حكومات الدول المعنية دعم هؤلاء بكل السبل المتاحة وخاصة في هذا المرحلة بهدف مساعدتهم على إنجاح مشاريعهم والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأغذية ورفع مستوى الأمن الغذائي في بلدانهم.

ويحتاج مثل هذا الدعم إلى حزم تحفيز متكاملة تتضمن قبل كل شيء تقديم مستلزمات الانتاج كالبذار والغراس ومواد بناء الحظائر الصحية لإنتاج اللحوم على أنواعها. كما يحتاج إلى المساعدة في تصريف وبيع المنتجات بأسعار مجدية تضمن للمزارعين والعاملين في الزراعة حياة كريمة بعيداً عن استغلال تجار الجملة الذين يتحكمون في السوق. وقد جرت العادة حتى الآن أن هؤلاء التجار يستغلون المزارعين ويجمعون الثروة على حسابهم من خلال بيع منتجاتهم لتجارة التجزية بأسعار تزيد على 100 بالمائة عن السعر الذي يدفعونه للمنتج.

ابراهيم محمد: الخبير في الشؤون الاقتصادية والسياسية

ابراهيم محمد: كورونا تفتح فرصا كبيرة أمام المشاريع المحلية الصغيرة الحجم الأكثر صحية للناس من المشاريع الصناعية الكبيرة والمكثفة

سبل الحد من تدهور الزراعة

مما لا شك فيه وعلى ضوء تجارب الكثير من الدول أن هناك علاقة متبادلة ووثيقة بين تدهور الإنتاج الزراعي وزيادة نسبة الفقر وانتشار الجوع. وعليه فإن وقف هذا التدهور وإعادة النهوض بالزراعة يحل الكثير من مشاكل سوء التغذية والبطالة في الدول العربية، لاسيما وأن القسم الأكبر من الفقراء والعاطلين عن العمل فيها من أصول ريفية وزراعية.

وتذهب التقديرات إلى أن عدد فقراء الدول العربية يزيد عن 100 مليون في هذه الدول. ومن متطلبات إعادة النهوض هذه أيضاً حماية المنتج المحلي من منافسة منتجات الدول الصناعية التي تدعمها حكومات هذه الدول بمبالغ ضخمة تجعل من استمرار الزراعات المحلية في الدول الفقيرة والنامية شبه مستحيل في ظل الأسواق المفتوحة. وبالنسبة للعالم العربي يتطلب هذا النهوض أيضاً تغيير نظرة الشباب الدونية للعمل الزراعي على أساس أنه لا يليق بهم، لأن غالبية الناس في مجتمعاتهم تنظر بنوع من السخرية للقيام بأنشطة زراعية.

إبراهيم محمد

  • Chickens packed closely together in a factory farm

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    إعادة النظر في مزارع الدواجن والخنازير

    ما برح العلماء يجهلون كيف نما فيروس كورونا، لكنّ تهديداته الوبائية التي أسفرت عن إنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الطيور قد أثرت بشكل واضح على مزارع الخنازير والدجاج. وفي ظل التأكد من وجود ارتباط بين الزراعة الصناعية الحيوانية المركزة وبين تنامي مخاطر الجائحة، يبدو أنه قد آن الأوان لإعادة النظر في هذا القطاع بشكله الراهن.

  • A worker attends to hanging pig carcasses at the Tönnies slaughterhouse in 2017. (picture-alliance/dpa/B. Thissen)

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    صناعات اللحوم على شفير الخطر

    سلطت الجائحة الضوء على الحالة المزرية التي تسود قطاع صناعات اللحوم، وشهدت ألمانيا بؤراً لكورونا في أوساط العاملين في صناعات اللحوم، بل أنها وضعت منطقتين بغرب المانيا في الحجر الصحي بعد إصابة 1550 عاملاً في مسلخ تونيس بالفيروس، ما جعل الأصوات تتعالى مطالبة بشروط عمل أفضل في قطاع انتاج اللحوم.

  • A close-up of a small monkey looking into the camera through a cage

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    التخلي عن تربية الحيوانات البرية

    يرجّح الخبراء أن فيروس كورونا قد انتقل من منتجات برية بيعت في سوق ووهان بالصين. ومع تفشي الجائحة شددت الصين إجراءاتها بحق المنتجات البرية، ما أدى إلى أغلاق 20 ألف مزرعة منتجات برية. بعض الأقاليم الصينية تعرض الآن دعماً حكومياً لتساعد مزارعي المنتجات البرية في الانتقال إلى نمط حياتي آخر، بزراعة منتجات المحاصيل وتربية الخنازير او الدجاج.

  • A tractor turning over soil in a green field

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    قطاعات أكثر مرونة

    أثرت الجائحة على حلقات الإنتاج التي تمدنا بالغذاء، وهي صناعة تمد العالم في عصر العولمة بالغذاء بما يزيد غالباً عن مستويات الإنتاج المحلي في كثير من البلدان. المزارعون يواجهون اليوم تحديات تناقص أعلاف الحيوانات الصناعية، وتقلص اليد العاملة ما يجبرهم على التكيف مع مستقبل جديد أقل أمناً.

  • A rooftop garden with a city skyline in the background

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    تنامي الزراعة الحضرية

    مع اضطرارهم إلى المكوث في البيت، تتزايد اعداد الناس الذين يتوجهون إلى انتاج بعض من اطعمتهم في حدائق بيوتهم. قد يكون هذا تطوراً إيجابياً على المدى البعيد لاسيما أن من المتوقع أن يسكن ثلثا سكان العالم في المدن بحلول عام 2050. وهكذا قد تصبح الزراعة الحضرية أكثر حيوية، وسوف تستهلك قدراً أقل من الوقود الأحفوري لأغراض النقل، ومساحات أصغر من الأرض مقارنة بالزراعة التقليدية.

  • A lush green forest next to a green paddock, divided by a red path.

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    انتاج ذاتي للغذاء

    في ظل توقعات ببلوغ عدد سكان الأرض 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050، لا مفر من مواجهة حقيقة ضرورة زيادة الغذاء على مستوى الكوكب. وكان تمهيد وتنظيف مزيد من الأراضي من الأشجار والأعشاب لغرض زراعتها يعد حلاً لهذه المشكلة، أما الآن، فتتجه الأنظار إلى زراعة المراكز الحضرية، ويتعزز هذا التوجه في ضوء المخاطر التي فرضها فيروس كورونا.

  • A farmer holding a handful of fruit

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    التحول إلى المنتجات النباتية

    في ضوء المخاوف من تعرض قطاع انتاج اللحوم إلى تحديدات تفرضها جائحة كورونا، تشهد الصين توجهاً ملفتاً للنظر إلى المنتجات النباتية. وكان الغرب سباقاَ بهذا الاتجاه خلال السنوات القليلة المنصرمة، ويتوقع أن يستمر ذلك ويتصاعد بتزايد مخاوف المستهلكين من مصادر انتاج اللحوم.

  • Two men working in a field in Tanzania

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    تشديد معايير الأمن الغذائي في البلدان النامية

    يُتوقع أن تؤثر جائحة كورونا بشدة على البلدان النامية، وتحديداً في مجال الأمن الغذائي. الأمم المتحدة حذرت من مجاعة "بمعايير ملحمية". إلى جانب ذلك، فأنّ التعاون الدولي للتخفيف من مجاعة متوقعة سيفرض حماية أفضل للأرض، وأنواعاً أفضل من المحاصيل، ومزيداً من الدعم لصغار المزارعين. انيكا مولس / م. م


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