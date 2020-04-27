 أعلى مستوى للتسليح منذ الحرب الباردة والسعودية ضمن الكبار | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.04.2020

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أعلى مستوى للتسليح منذ الحرب الباردة والسعودية ضمن الكبار

أنفقت دول العالم نحو تريليوني دولار على العتاد العسكري في 2019 واحتلّت أمريكا صدارة حجم الإنفاق وفق معهد سيبري السويدي، فيما حلت السعودية في المرتبة الخامسة عالميا قبل ألمانيا وفرنسا وبعد روسيا مباشرة.

صورة من الأرشيف لدبابات ألمانية خلال تدريب عسكري نهاية 2018

الإنفاق العسكري في العالم في عام 2019 يبلغ مستوى غير مسبوق منذ نهاية الحرب الباردة وتحتل أمريكا مركز الصدارة بينما زادت ألمانيا من نفقاتها العسكرية بمقدار 10 في المائة.

أفاد تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) اليوم الإثنين (27 أبريل/ نيسان 2020) أن الإنفاق العسكري العالميّ عام 2019 وصل أعلى مستوى له خلال ثلاثة عقود. وأنفقت دول العالم ما يقارب تريليوني دولار على العتاد العسكري في العام الماضي، وفقا لتقرير المعهد السويدي، الذي أوضح أن الإنفاق على العتاد العسكري بلغ في العام الماضي 1.917 مليار دولار (1.782 مليار يورو) في العالم؛ أي بزيادةٍ قدرها 3.6% مقارنة بعام 2018، وهي الأكبر منذ 2010. وأشار المعهد إلى أن هذه القيمة تعادل 2.2% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، كما أنها تعادل 249 دولارا لكل فرد على وجه الأرض.

وقال نان تيان، الباحث في "سيبري"، ردا على سؤال لوكالة فرانس برس إنّ "الإنفاق العسكري بلغ أعلى مستوى له منذ نهاية الحرب الباردة" عام 1989.

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السعودية الخامسة عالميا وزيادة ألمانية ضخمة

وتبقى الميزانيّة التي خصّصتها الولايات المتحدة، الأولى في هذا المجال، وقد زادت بنسبة 5.3% عام 2019 إلى 732 مليار دولار، أي ما نسبته 38% من الإنفاق العالمي، وهوما يساوي تقريبا إجمالي ما أنفقته الدول العشر التالية لها في القائمة. وبعد سبع سنوات من التراجع، عاود الإنفاق العسكري للبلاد الارتفاع عام 2018.

مختارات

دراسة لمعهد بريطاني مرموق تكشف أن السعودية احتلت المركز الثالث عالمياً بخصوص الإنفاق العسكري، في تأكيد لموجة من تصاعد التسليح لدى دول المنطقة نتيجة لثورات الربيع العربي والمعركة مع تنظيم "داعش". (11.02.2015)

وراء الولايات المتحدة، تأتي الصين مع 261 مليار دولار، بزيادة 5.1% على مدى عام واحد، والهند مع 71.1 مليار دولار (+ 6.8% على مدى عام)، لتأتي دول من آسيا لأول مرة ضمن أول ثلاثة مراكز في القائمة. ويعكس الإنفاق العسكريّ للصين رغبة بكين في "جيش من الطراز العالمي"، حسب ما قال نان تيان. وأضاف "الصين أعلنت صراحة أنّها تريد بشكل أساسي التنافس مع الولايات المتحدة كقوة عسكرية عظمى".

والدول الخمس الكبار من حيث الإنفاق - بينها روسيا (الرابعة) والسعوديّة (الخامسة) - أنفقت جميعها أكثر من 60 في المئة من حجم الإنفاق العسكري العالمي.

أمّا ألمانيا التي حلّت سابعة وراء فرنسا، فسجّلت من جهتها أقوى زيادة في لائحة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا: فقد زاد إنفاقها بنسبة 10% عام 2019 إلى 49.3 مليار دولار، ويعود ذلك جزئيًا إلى المخاوف من تهديد روسي، حسب معدّي التقرير.بينما جاءت بريطانيا في المركز الثامن تليها اليابان ثم كوريا الجنوبية في المركز العاشر في القائمة.

وبينما يتّجه العالم نحو حالة من الركود بسبب فيروس كورونا المستجد الذي يهز الاقتصاد العالمي، أوضح نان تيان أن الدول سيتعين عليها أن توازن بين ما إذا كانت تفضل ضخ مواردها في المجال العسكري أو في النظام الصحي أو التعليم أو البنية التحتية، وأضاف أن " كوفيد19- سيؤثر على كل دولة، لا شك في هذا".

لكنّ الباحث أوضح أن الانخفاض في الإنفاق العسكري في سياق أزمة معيّنة لا يدوم طويلاً على الإطلاق. وتابع "يمكن أن نرى انخفاضًا في الإنفاق لمدة تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات، ثمّ زيادةً جديدة في السنوات المقبلة".

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)

  • Eröffnung der IDEX in Abu Dhabi

    الدول العربية الأكثر انفاقا على التسلح

    شهد الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط ارتفاعا بزيادة 5.2 بالمئة في العام 2014 عن العام الذي سبقه، لتصل المبالغ المرصودة لشراء أسلحة الى 196 مليار دولار.

  • Bundeswehr Einsatz in Afghanistan Archiv 2010 bei Kundus

    الدول العربية الأكثر انفاقا على التسلح

    مع الطلب المتزايد للصين وروسيا وأوربا الشرقية على التسلح. بلغ الإنفاق العسكري العالمي لعام 2014 حسب إحصاءات معهد ستوكهولم 1776 مليار دولار.

  • Sicherheitsvorkehrungen in Mekka vor Pilgerfahrt ARCHIVBILD 2003

    الدول العربية الأكثر انفاقا على التسلح

    حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة من حيث الإنفاق العسكري بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا. وذلك في قائمة الدول الخمس عشرة الأكثر تسلحا.

  • Saudi Arabien Soldaten Archivbild 2010

    الدول العربية الأكثر انفاقا على التسلح

    بيانات معهد ستوكهولم رصدت زيادة مقدارها 17 بالمئة في العام 2014 على الإنفاق العسكري السعودي مقارنة بالعام السابق بمبلغ إجمالي يصل إلى 80.8 مليار دولار.

  • Abu Dhabi Solar Impulse 2 Weltumrundung Testflug

    الدول العربية الأكثر انفاقا على التسلح

    دولة الإمارات العربية المتحدة حلت في المرتبة الرابعة عشر، حيث أنفقت ما قيمته 22.8 مليار دولار على التسلح في عام 2014.

  • Symbolbild US Präsenz am Persischen Golf

    الدول العربية الأكثر انفاقا على التسلح

    الإنفاق العسكري لمنطقة الشرق الأوسط شهد زيادة قدرها 57 بالمئة في الاعوام المحصورة بين 2005 و2014. حيث ساعد ارتفاع أسعار النفط العالمية على زيادة التسلح.

  • Irak Tikrit Offensive gegen IS

    الدول العربية الأكثر انفاقا على التسلح

    وزاد كل من لبنان والعراق من نفقاتهما بنسبة 15%، بينما خفضت عمان النفقات بنسبة 20%. وكان هناك نقص في البيانات بالنسبة لعدة دول في المنطقة بينها قطر وسوريا وإيران.

  • Kamerunische Soldaten an der Grenze zu Nigeria Archiv 12.11.2014

    الدول العربية الأكثر انفاقا على التسلح

    وظلت أفريقيا المنطقة صاحبة أعلى زيادة في الإنفاق العسكري، حيث تصدرت الجزائر وأنغولا المنتجتان للنفط والغاز قائمة النفقات في تلك المنطقة. إعداد : علاء جمعة

    الكاتب: إعداد: علاء جمعة


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