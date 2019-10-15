 رصد لمؤشر الجوع العالمي .. كورونا يزيد العالم جوعا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 12.10.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

رصد لمؤشر الجوع العالمي .. كورونا يزيد العالم جوعا

يكشف مؤشر الجوع العالمي منذ سنوات تقدما عاما في مكافحة سوء التغذية. لكن وباء كورونا يمكن أن يدمر هذا التقدم الحاصل، وهو ما تخشاه منظمة العمل ضد الجوع في تقريرها السنوي الأخير.

Symbolbild Afrika Schwanger (imago/i Images/A. Parsons)

"لا جوع حتى 2030" كان أحد أهداف التنمية التي وضعتها الأمم المتحدة قبل خمس سنوات نصب أعينها. وهذا يعني أنه حتى في أفقر بلدان العالم وجب على كل شخص أن يتوفر على ما يكفي من الغذاء. لكن أين يقف العالم اليوم؟ وهل نحن في طريقنا لتحقيق الهدف؟

في 2015 بدا ذلك هدفا طموحا، لكن قابلا للتحقيق، لأن وضع التغذية تحسن بوضوح في سنوات قليلة: فالأرض برمتها كانت تسجل في عام 2000 في مؤشر الجوع العالمي قيمة 28.2 وكان الوضع يُعتبر جديا واليوم بقيمة تصل إلى 18.2 يكون الجوع في مستوى متوسطي. وقيمة 0 تعني لا وجود للجوع و 100 هي أسوء قيمة.

ومؤشر مكافحة الجوع يرى أربعة مؤشرات على الجوع:

ـ سوء التغذية (نسبة الناس الذين لا يقدرون على تغطية حاجياتهم من السعرات الحرارية).

ـ نحافة لدى الأطفال ( نسبة الأطفال تحت خمس سنوات لهم وزن أقل نسبة إلى الطول، وهو دليل على سوء تغذية حادة).

ـ نقص في النمو لدى الأطفال (نسبة الأطفال دون خمس سنوات لهم طول جسم قصير نسبة إلى السن ـ دليل على سوء تغذية مزمن).

ـ وفيات الأطفال ( نسبة الوفيات لدى الأطفال دون خمس سنوات).

انعكاسات خطيرة على حياة الناس بسبب قيود كورونا في البلدان النامية

انعكاسات خطيرة على حياة الناس بسبب قيود كورونا في البلدان النامية

"أكبر فشل أخلاقي لجيلنا"

ورغم التقدم الحاصل تبقى الأرقام الأخيرة مثيرة للقلق: نحو 690 مليون شخص يعانون عالميا من سوء التغذية، و144 مليون طفل عندهم تأخر في النمو بسبب سوء التغذية المزمنة و 47 مليون طفل يُعانون من النحافة، وفي عام 2018 توفي 5.3 مليون طفل قبل عيد ميلادهم الخامس وفي الغالب بسبب سوء التغذية. ومنظمة العمل ضد الجوع تُسمي الجوع في العالم "أكبر فشل أخلاقي لجيلنا".

وحتى لو أن المتوسط العالمي تحسن، فإن الاختلافات بين المناطق والبلدان هائلة. فجنوب الصحراء في أفريقيا (27.8) وجنوب آسيا (26.0) هي المناطق التي بها أكبر نسب من الجوع.

Infografik Welthungerindex 2020 nach Regionen AR (DW)

فماذا يعترض التقدم؟

سيمونه بوت، المتحدثة باسم منظمة العمل ضد الجوع تذكر "الأزمات والنزاعات إضافة إلى الفقر والتفاوت وصحة سيئة وانعكاسات تغير المناخ". ومثال على ذلك مدغشقر حيث تتمثل مشاكل البلاد في الفقر المتزايد وانعدام الاستقرار السياسي إضافة إلى انعكاسات تغير المناخ. والكونغو وجمهورية افريقيا الوسطى تحتل المكانة المتأخرة في التقرير. فالنزاعات العنيفة والتقلبات الجوية الحادة تعمل على تقويض نمو إيجابي.

ما تفعله نيابال 

توجد أيضا أمثلة ايجابية. فمن بين البلدان التي تسجل اليوم نسب جوع متوسطة كان الوضع حتى عام 2000 مقلقا للغاية في اثنين منها ـ الكاميرون ونيبال. ففي الكاميرون تضاعفت المردودية الاقتصادية للفرد الواحد بين 2000 و 2018 حسب معطيات البنك العالمي من 650 إلى 1.534 دولار. وأنغولا واثيوبيا وسيراليون حققت منذ 2000 تحسينات هائلة بحيث أن نسبهم في مؤشر منظمة العمل ضد الجوع تقلصت بأكثر من 25 نقطة. ففي عام 2000 كانت تُدرج هذه البلدان تحت فئة خطير، لاسيما بسبب الحروب الأهلية التي تُعد من الأسباب الرئيسية للجوع وسوء التغذية.

النقص في الغذاء له أثر بليغ على المحيط البيئي.

النقص في الغذاء له أثر بليغ على المحيط البيئي.

وتشرح سيمونه بوت أسباب التقدم الحاصل في نيبال:" استثمارات في النمو الاقتصادي عملت هنا على تقليص الفقر. واستثمارات في مجال الصحة قادت إلى نسبة وفيات أقل لدى الأطفال وإلى صحة أفضل. وباستثمارات في الزراعة حصل أمن غذائي أكبر".

غالبا ما يكون الدواء أسوأ من المرض

والآن يدخل في اللعبة المجهول الكبير أي كوفيد 19 وانعكاساته التي هي غير مدرجة بعدُ في التقرير. وانكسارات اقتصادية تقود إلى عائدات منخفضة ما سيؤدي في العديد من البلدان إلى عدم تمكنها من استيراد مواد غذائية. وتقدر منظمة التغذية العالمية أن هذا قد يقود في البلدان المستوردة للمواد الغذائية بعدد سكان يصل إلى 80 مليون نسمة إلى سوء التغذية. ماتياس موغه، الأمين العام لمنظمة مكافحة الجوع  يخشى أن "يكون للوباء وانعكاساته الاقتصادية القدرة على مضاعفة عدد الناس المعنيين بأزمات التغذية المزمنة".

الوضع الاقتصادي بسبب فيروس كورونا

وحتى في البلدان الغربية تم باستمرار طرح سؤال حول الانعكاسات الاقتصادية لقيود كورونا، هل هي أخطر من العواقب الصحية بسبب الفيروس؟ أي هل العلاج أسوأ من المرض نفسه؟، أمر ينطبق على كثير من بلدان الجنوب، كما تعتبر سيمونه بوت: "أن الحجر الصحي كانت له عواقب وخيمة لاسيما على ملايين الناس العاملين في القطاع غير الرسمي. فبين عشية وضحاها فقدوا مداخيلهم وأسواق محلية أُجبرت على الاغلاق ولم يتمكن الفلاحون الصغار من حرث حقولهم".

Infografik Welthungerindex 2020 AR (DW)

وعودة إلى السؤال حول ما إذا كانت الانسانية قادرة على محو الجوع حتى عام 2030. "لا للأسف لسنا في الطريق الصحيح "، كما تلخص سيمونه بوت الوضع. "بصفة عامة يمكن القول بأن التطور مفرح، لكن التقدم يحصل ببطئ. وإذا ما تطور وضع الغذاء على غرار ما حصل إلى حد الآن، فإنه في عام 2030 لن يصل 37 بلدا إلى مستوى متدنى من الجوع في قائمة منظمة مكافحة الجوع. فنحو 840 مليون نسمة قد يعانون من سوء التغذية، علما أنه هنا لم يتم اعتبار تأثيرات وباء كورونا".

كريستوف هاسلباخ/ م.أ.م

  • Streit am Arbeitsplatz (Imago Images/E. Umdorf)

    بعض الناس لا يجوعون لأسباب عديدة!

    ضغط العمل

    حين يشعر المرء أنه يتعرض للضغط، قد يستجيب جسده لما يعتبره خطراً، ويطلق الدماغ مواد كيماوية بما فيها الأدرنالين الذي يسرع نبضات القلب ويربك عمليات الهضم. هذا سيكون سبباً لفقدان الشهية وعدم الشعور بالجوع. لكن التعرض للضغط لفترة طويلة سيؤدي إلى نتائج عكسية، فيفرز الجسم مادة الكورتيزول التي تجعل الإنسان شرهاً.

  • Mosambik Medizinische Versorgung l Medikamentdepot von Gesundheitsministeriums in Niassa (DW/M. David)

    بعض الناس لا يجوعون لأسباب عديدة!

    تعاطي الأدوية

    كثير من الأدوية تسبب فقدان الشهية. أشهر تلك العقاقير هي المضادات الحيوية وعلاجات الفطريات وعلاجات تشنج العضلات. كما أن علاجات الأمراض العصبية عموماً، ومنها مرض باركنسون، تؤدي إلى فقدان الشهية. إذا فقدت الشهية فجأة، فراجع طبيبك ليفحص العلاجات التي تتعاطاها.

  • DW Fit und Gesund 29.03.2019 Macht Kälte Erkältung (WDR)

    بعض الناس لا يجوعون لأسباب عديدة!

    نزلات البرد

    حين يمرض الإنسان، يعمل جهاز مناعته بشدة لحماية الجسد من هجوم المرض، فيطلق مادة كيماوية تدعى سيتوكينس تجعل المرء يشعر بالإعياء وفقدان الشهية. إنها طريقة الجسد في إشعارك أنه بحاجة إلى راحة كي يعمل على محاربة المرض.

  • Symbolbild Blutttest Schwangerschaft (picture-alliance/BSIP)

    بعض الناس لا يجوعون لأسباب عديدة!

    الحمل

    ينتظر من الحامل أن تأكل بما يكفي لفردين، لكن بعض النساء لا يملن للأكل، بل ينفرن حتى من رائحته وشكله. هذا سببه الغثيان المرافق للحمل، خاصة في مراحله الأولى. ومطلوب من المرأة أن تتجنب الطعام الدسم وتتناول خبز الشعير والخبز المحمص، فهي مغذية وأيسر هضماً.

  • Junger Mann Kopfschmerzen (Colourbox)

    بعض الناس لا يجوعون لأسباب عديدة!

    الشقيقة (الصداع النصفي)

    صداع الرأس المستمر المعروف أحياناً بالصداع النصفي يُفقد المرء شهيته للطعام. لكن الشقيقة قد تسبب الغثيان والتقيؤ. وقد يفقد المرء رغبته في الطعام حتى بعد ذهاب الألم. في العادة، يعاني مرضى الشقيقة من فقدان الشهية لمدة يوم أو يومين بعد كل نوبة.

  • mikroskopische Aufnahme Sichelzellanämie (picture alliance/Photoshot/BCI)

    بعض الناس لا يجوعون لأسباب عديدة!

    فقر الدم (الأنيميا)

    تحدث هذه الحالة حين يعجز الجسد عن توليد كريات الدم التي تحمل في العادة الأكسجين إلى أنحاء الجسم. نقص الكريات الحمراء يسبب الإعياء والضعف وقلة الشهية. إذا ظهرت عليك أعراض ضمنها آلام الصدر والصداع، فاطلب من طبيبك فحص دمك للتأكد من عدم وجود أنيميا فيه.

  • Rauchen (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

    بعض الناس لا يجوعون لأسباب عديدة!

    التدخين وتعاطي المخدرات

    التدخين وتعاطي المخدرات يؤدي لدى كثير من الناس إلى فقدان الشهية. تحدث هذه الحالة عادة لدى المدخنين بشراهة في الصباح بعد الاستيقاظ، وتمتد معهم إلى فترة ما بعد الظهر. لكن بعض المدخنين يفقدون الرغبة في الأكل بشكل شبه نهائي، ويقل طعامهم إلى حد كبير. مدمنو المخدرات يفقدون الرغبة نهائياً في الطعام وينحفون بشكل مخيف يعرضهم لأنواع الأمراض.

  • Nord-Mazedonien Rentensystem Symbolbild (Aleksandar Manasiev)

    بعض الناس لا يجوعون لأسباب عديدة!

    تقدم العمر

    أكثر من ربع كبار السن يفقدون قدراً كبيراً من شهيتهم للطعام بتقدم أعمارهم. فقدان الشهية سببه ضعف حاسة الشم والتذوق. وهذا يقلل الميل للطعام، بالتزامن مع التغيرات الهرمونية والأمراض المزمنة.

  • India Diabetes Diabetes Test in Hyderabad (Getty Images/AFP/N. Seelam)

    بعض الناس لا يجوعون لأسباب عديدة!

    السكري

    إذا لم يتعامل مريض السكري بجدية مع حالته، فإنّ ارتفاع مستوى السكر في الدم قد يدمر أعصاب الجسم، ومنها عصب فاغوس الذي يتحكم بأعصاب المعدة. حين لا يعمل هذا العصب بطريقة صحيحة، لن يعمل جهاز المريض الهضمي بدقة، ما يؤدي إلى فقدان الشهية.

  • Symbolbild: Darmbakterien und Darmflora (picture-alliance/S. Gombert)

    بعض الناس لا يجوعون لأسباب عديدة!

    تلبك المعدة

    حين يؤدي الأكل إلى إسهال أو انتفاخ البطن أو آلام المعدة، فسوف يفقد المرء شهيته. أحد أسباب هذه الأعراض هو تحسس الأمعاء المزمن، الذي يصيب الأمعاء الغليظة عادة. التهاب القولون والبنكرياس يمكن أن يكون سبباً لذلك.

  • Nachdenkliches Paar im Bett (picture-alliance)

    بعض الناس لا يجوعون لأسباب عديدة!

    الاكتئاب

    يعاني المصابون بالاكتئاب غالباً من فقدان الشهية ومن ارتباك عمليات الهضم، ويفقدون نتيجة ذلك قدرتهم على النوم ويصابون بنحول عام، ما يفاقم حالة عدم الجوع لديهم. رغم ذلك يحدث لدى بعض المكتئبين عكس هذه الحالة، فيأكلون بشراهة ويزداد وزنهم بسرعة. المسؤول عن ذلك هو الدماغ الذي يفرز هرمون يدعى كورتيكوتروبين فيطلق العنصر CRF المسؤول عن الشعور بالجوع.

  • verschiedene Meeresfrüchte (Colourbox/R. Olinchuk)

    بعض الناس لا يجوعون لأسباب عديدة!

    الشهية للطعام دليل سلامة البدن

    رغم أن عصرنا يتسم بالخوف من البدانة الذي ينتاب أغلب الناس بسبب قلة الحركة الناجمة عن التطور التقني، لكنّ الشهية المفتوحة للطعام تبقى دليلاً على سلامة البدن وقدرة أجهزته على العمل بانتظام، فيحتاج إلى طعام يغذي خلاياه ويزوده بالطاقة. شهية طيبة للآكلين، وأمنيات بالشفاء لمن فقدوا شهيتهم للطعام. اعداد ملهم الملائكة

    الكاتب: ملهم الملائكة


مختارات

نوبل للسلام.. دور برنامج الغذاء العالمي في مكافحة الجوع

سلط منح جائزة نوبل للسلام لبرنامج الغذاء العالمي، الضوء على البرنامج التابع للأمم المتحدة ودوره الرئيسي في مكافحة الجوع حول العالم، كما في السودان وسوريا واليمن، فما هي الأنشطة التي بموجبها أستحق جائزة مرموقة كنوبل؟  

تطبيق هاتفي ذكي يمنع هدر الطعام ويحارب الجوع

هدر الطعام له تأثيرات كارثية على البيئة، وتبين الدراسات إن أكثر من ثلث المواد الغذائية المنتجة يتم التخلص منها بطريقة ما. ولمكافحة هذا الامر يحاول تطبيق ذكي على الهاتف إعادة توزيع هذا الطعام مجانا، حفاظا على البيئة.  

مواضيع ذات صلة

Bäuerin in Uganda

مؤشر 2019.. هذه أسباب انتشار المجاعة في العالم 15.10.2019

"بالنظر إلى الإمكانيات التي يتوفر عليها العالم، يجب أن لا يعاني أي إنسان من المجاعة": هذا ما ورد في مؤشر المجاعة العالمي 2019، لكن في الواقع يعاني 822 مليون شخص من المجاعة حسب نفس المؤشر. فما هي الأسباب الكامنة وراء ذلك؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  