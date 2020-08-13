ليلة تاريخية.. بايرن يكتسح برشلونة بثمانية أهداف بدوري الأبطال

سحق بايرن ميونيخ منافسه برشلونة بثمانية أهداف لهدفين في مباراة مثيرة غزيرة الأهداف في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليتأهل إلى قبل النهائي مساء اليوم الجمعة (14 آب/ أغسطس 2020).

ووضع توماس مولر بايرن في المقدمة في الدقيقة الرابعة، ورغم أن برشلونة أدرك التعادل سريعاً عبر هدف عكسي من دافيد آلابا، لكن الفريق الألماني استمر في شق الثغرات في دفاع النادي الكتالوني ليسجل ثلاثة أهداف في غضون عشر دقائق عبر إيفان بريزيتش وسيرغي غنابري وأضاف مولر هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 31.

ولم تتوقف الأهداف بعد الاستراحة إذ قلص لويس سواريز الفارق لبرشلونة في الدقيقة 57 لكن بعدها بست دقائق جعل يوشوا كيميش النتيجة (2-5) للنادي البافاري. وقبل النهاية بثماني دقائق أحرز الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف السادس وبعدها سجل البرازيلي فيليب كوتينيو، المعار من برشلونة إلى بايرن ميونيخ، ثنائية خلال ثلاث دقائق ليضع فريقه الأصلي في موقف صعب للغاية.



وبهذا الفوز المدوي، فرض بايرن ميونيخ، الفائز بالدوري الالماني والكأس المحلية، نفسه مرشحاً قوياً لاحراز اللقب القاري وتكرار إنجازه عام 2013 عندما أحرز الثلاثية. وسيلتقي بايرن ميونيخ في قبل النهائي يوم الأربعاء المقبل مع الفائز من آخر مباريات دور الثمانية التي ستجمع غداً السبت بين مانشستر سيتي الإنجليزي وأولمبيك ليون الفرنسي.

لاعبو بايرن يواسون لاعبي برشلونة بعد خروجهم من دوري الأبطال



أما برشلونة الذي عانى كثيراً هذا الموسم محلياً وخسر الدوري في أمتاره الأخيرة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد فخرج مطاطأ الرأس، ولا شك بأن مدربه كيكي سيتين، الذي استلم تدريبه منتصف الموسم الحالي سيدفع ثمن هذه الخسارة الفادحة وغير المسبوقة على الصعيد الأوروبي.

وظهر الـ"بلاوغرانا" بصورة لا تليق باسم الفريق العريق الذي يضم في صفوفه نجوما كالأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب لقب "أفضل لاعب في العالم" ولويس سواريز. وكانت تشكيلة المدرب سيتين بلا حول ولا قوة أمام الضغط الذي مارسه لاعبو هانزي فليك منذ صافرة البداية.

يذكر أن مباريات دور الثمانية والدور قبل النهائي لهذه النسخة من البطولة تقام في مدينة لشبونة البرتغالية بنظام خروج المغلوب بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

م.ع.ح/ص.ش (رويترز)