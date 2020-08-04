دوري الأبطال: سيتي يقصي الريال وليون يصعد على حساب يوفنتوس

بلغ مانشستر سيتي الانجليزي الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد أن جدد فوزه على ريال مدريد 2/1 في إياب ثمن النهائي في ساعة متأخرة من مساء الجمعة (7 أغسطس/ آب 2020). وكان مانشستر سيتي عاد بالفوز بالنتيجة ذاتها ذهابا على ملعب سانتياغو برنابيو في آذار/ مارس الماضي.

وسجل لمان سيتي رحيم سترلينغ (9)، مستغلا هفوة المدافع الفرنسي رافاييل فاران، والبرازيلي غابريال جيزوس (68) مستغلا هفوة أيضا من فاران.

وسجل الفرنسي كريم بنزيمة (28) هدف ريال مدريد الوحيد.

وبدا واضحا تأثر الريال بغياب مدافعه وقائده سيرخيو راموس، الذي اكتفى بمتابعة المباراة من مدرجات ملعب (الاتحاد) بسبب الإيقاف، عقب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة الذهاب، قبل توقف المسابقة لمدة خمسة أشهر تقريبا بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

يوفنتوس يفوز ويودع البطولة

كما ودع فريق يوفنتوس الإيطالي البطولة ذاتها رغم فوزه على ضيفه ليون الفرنسي 2 / 1، مساء الجمعة أيضا، بعدما فشل في تعويض خسارته صفر / 1 ذهابا خارج أرضه، حيث تأهل ليون إلى دور الثمانية مستفيدا من قاعدة الهدف خارج الأرض، بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2 / 2 في مجموع المباراتين.

رونالدو سجل هدفين ليوفنتوس في مرمى ليون لكن فريقه ودع البطولة رغم الفوز 2/1

وتقدم ليون في الدقيقة 12 عن طريق الهولندي ممفيس ديباي من ضربة جزاء، قبل أن يسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف التعادل بنفس الطريقة في الدقيقة 43، وفي الدقيقة 60 سجل رونالدو الهدف الثاني ليوفنتوس، لكنه لم يكن كافيا ليمنح فريقه بطاقة الصعود للدور المقبل.

ويلتقي مانشستر سيتي في الدور التالي مع ليون الفرنسي.

ص.ش/إ.ع (أ ف ب، د ب أ)