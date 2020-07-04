 بايرن يتوج بكأس ألمانيا وعينه على جوهرة لشبونة الأوروبية | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 05.07.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

بايرن يتوج بكأس ألمانيا وعينه على جوهرة لشبونة الأوروبية

بعد فوزه بكأس ألمانيا، باتت عين العملاق البافاري على لقب دوري أبطال أوروبا. فهل يمتلك بايرن مقومات الفوز بالثلاثية هذه المرة؟

DFB Pokal Finale I Bayer Leverkusen I Bayern (picture-alliance/dpa/A. Hassenstein)

النادي البافاري يتوج باللقب العشرين

منتشين بفوزهم بكأس ألمانيا، بدأ لاعبو بايرن ميونيخ عطلة قصيرة اليوم الأحد (5 يوليو/ تموز 2020) قبل انطلاق الموسم الجديد، وسط آمال عريضة في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.

وتوج بايرن بلقب كأس ألمانيا مساء السبت عبر الفوز الساحق على باير ليفركوزن 4 - 2 في المباراة النهائية التي جرت بدون جمهور. وحسم بايرن لقب الكأس للمرة العشرين ونال ثنائية الدوري والكأس للمرة الـ13 بجانب فوزه باللقب المحلي الخمسين في تاريخه.

وسجل النادي البافاري بقيادة مدربه هانسي فليك مسيرة مذهلة في طريقه نحو الفوز بلقب الدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالي حيث لم يتعرض الفريق لأي خسارة طوال 26 مباراة على مستوى جميع المسابقات، مهدرا نقطتين فقط من خلاله تعادله السلبي مع لايبزغ في شباط/فبراير الماضي.

عين بايرن على الثلاثية

ومثلما فعل الفريق عقب استناف النشاط الكروي في ألمانيا في أيار/مايو الماضي عقب توقف شهرين بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، يتطلع بايرن لمباراته أمام تشيلسي الإنجليزي في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال، بعد أن حسم مباراة الذهاب بثلاثية بيضاء، حيث يستهدف تحقيق حلم طال انتظاره من خلال البطولة المصغرة في لشبونة والتي تجمع المتأهلين لدور الثمانية الأوروبي حتى 23 آب/اغسطس المقبل.

مختارات

بعد محاولات حثيثة لضمه، اقترب أخيراً موعد انتقال ليروي ساني من مانشستر سيتي للفريق البافاري. وبالرغم أن ذلك قد يكون غير مفيد للبوندسليغا، إلا أن التجربة تظهر أنه سيكون أمراً جيداً لألمانيا في كأس الأمم الأوروبية في 2021. (02.07.2020)

على غرار بايرن ميونيخ في كرة القدم الرجالية، يسيطر فولفسبورغ على كرة القدم النسائية الألمانية. فالفريق الملقب بـ"الذئبات" حسم اللقب مبكرا للمرة الرابعة تواليا. مدرب الفريق رالف كليرمان يكشف في مقابلة مع DW سر النجاح. (23.06.2020)

وحصد بايرن الثلاثية التاريخية (دوري وكأس ودوري االأبطال) في 2013 تحت قيادة المدرب الاسطوري يوب هاينكس، وقال كارل هاينز رومينيغه رئيس مجلس إدارة النادي البافاري "لازال هناك الكأس الثالثة، لدينا طموح كبير بعد الفوز بالثنائية".

وقال المدافع ديفيد الابا "لم نتعب من الألقاب" فيما أكد لاعب الوسط ليون غوريتسكا "لا حدود لنا"، وأشار الحارس والقائد مانويل نوير "نستعد بشكل جيد للغاية ثم نقوم بكل ما في وسعنا لحصد الثلاثية".

وكتبت صحيفة "زود دويتشه تسيتونغ" اليوم الأحد "هيمنة بايرن خاصة في الشوط الأول من نهائي الكأس، كانت مناسبة لنشر الخوف والذعر وسط باقي المشاركين" في دوري أبطال أوروبا. لكن بايرن بدا ضعيفا في الشوط الثاني عندما ضغط ليفركوزن من أجل العودة لكنه أهدر العديد من الفرص.

من جانبها أوضحت مجلة "كيكر شبورتس" اليوم "هل فعلا بايرن المرشح الأبرز مثلما يرى العديد من الخبراء؟ لننتظر ونرى".

وأوضحت المجلة الرياضية الألمانية أن أمثال مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني يمتلكون إمكانيات أعلى من ليفركوزن وبإمكانهم إزعاج بايرن إذا واجهوه بـ"سرعة وعدوانية وشجاعة".

تتويج مستحق لبايرن ومدربه

لكن بصرف النظر عن أي شيء استحق بايرن التتويج بالكأس بعدما افتتح ديفيد الابا التسجيل من ضربة حرة ثم تبعه سيرجي غنابري بتسجيل الهدف الثاني، قبل أن يحرز روبرت ليفاندوفسكي ثنائية في الشوط الثاني ليرفع رصيده من الأهداف إلى 51 هدفا خلال 44 مباراة على مستوى جميع المسابقات.

DFB Pokal Finale I Bayer Leverkusen I Bayern (Getty Images/A. Hassenstein)

المدير الفني لنادي بايرن ميونخ هانسي فليك محمولا على أعناق لاعبيه

فليك الذي يخوض موسمه الأول مع بايرن بعدما تولى مهمة الرجل الأول خلفا لنيكو كوفاتش في تشرين ثان/نوفمبر الماضي، أغدق الثناء على لاعبيه مشيرا "ما يحققه الفريق أمر استثنائي".

وأوضح المدرب "الطريقة التي لعب بها الفريق في الأسابيع الأخيرة كانت مثيرة ، الأداء كان مذهلا، من الرائع مشاهدة اللاعبين يثقون في قوتهم الخاصة". وأشار "بإمكان اللاعبين الهدوء لبعض الوقت ثم سنستعد لدوري الأبطال". لكن المهاجم توماس مولر يرى أن الأوضاع كانت مختلفة تماما في الأسابيع الأخيرة في غياب الجماهير وسط جائحة كورونا، حيث تم تأجيل نهائي الكأس من 23 أيار/مايو الماضي إلى أمس السبت حيث جرت على الاستاد الأولمبي.

وقال مولر "إنها لحظات حزينة حقا، الدوري هو غذاؤنا الحقيقي، بالتأكيد أردنا اللقب، لكن عندما تغيب الجماهير عن حدث كبير مثل نهائي الكأس، فإن الأمور لا تبدو كما اعتدناها".

 ليفركوزن من جانبه سيحظى أيضا بعطلة قصيرة قبل العودة للدوري الأوروبي والتي تختتم الشهر المقبل أيضا حيث يقام نهائي البطولة يوم 21 اغسطس/ آب في كولونيا.

وقال سيمون رولفس مدير الكرة في ليفركوزن "لازلنا نتطلع لإنجازات كبيرة في الدوري الأوروبي" علما بأن الفريق الألماني تفوق على غلاسغو رينجرز الاسكتلندي 3 -1 في ذهاب دور الستة عشر.

م.س/ ا.ف ( د ب أ)

  • Schloss Neuschwanstein (picture-alliance/dpa/K.-J. Hildenbrand)

    بافاريا ـ خصوصية ثقافية تتجاوز حدود ألمانيا إلى العالم

    تعتبر ولاية بافاريا أكبر ولاية في ألمانية من حيث المساحة، والثانية من حيث الكثافة السكانية. كما لعبت دوراً متميزاً في تشكيل المشهد الثقافي للبلاد. عندما يفكر الزائرون بألمانيا وتقاليدها، فهم يتذكرون غالباً ميزات فريدة من بافاريا - مثل قصور الملك لودفيغ الثاني، التي ألهمت والت ديزني.

  • Romy Schneider in scene from Ludwig (Imago/United Archives)

    بافاريا ـ خصوصية ثقافية تتجاوز حدود ألمانيا إلى العالم

    حكمت عائلة فيتلسباخ بارفايا، لعدة قرون، وحكمت لبعض الوقت بعض الأجزاء من أوروبا. وعلى الرغم من أن المنطقة قد حررت من حكم سلالة فيتلسباخ لمدة 100 عام، فقد حافظ أحد أفراد هذه الأسرة على تأثير أسطوري على هذه المنطقة. وقد ألهمت حياته الخاصة، فضلاً عن موته المفاجئ غرقاً، العديد من الكُتّاب وصناع السينما- فيلم "لودفيغ الثاني"( الصورة من الفيلم).

  • Opera House Bayreuth (picture-alliance/dpa/D. Karman)

    بافاريا ـ خصوصية ثقافية تتجاوز حدود ألمانيا إلى العالم

    عرف لودفيغ الثاني بحبه ودعمه للمؤلف الموسيقي ريتشارد فاغنر. وعلى الرغم من أن فاغنر نفسه لم يكن بافارياً (ولد في لايبتزيغ)، إلا أنه قد أحضر أعماله الموسيقية إلى مسرح مدينة بايرويت، الذي ساعد في تصميمه بعد أن موله لودفيغ الثاني. ويحظى مهرجان فاغنر السنوي بسمعة كبيرة ويجذب الآلاف من عشاق الفن الكلاسيكي من داخل وحارج ألمانيا.

  • FC Bayern Munich player celebrates a goal in the Bundesliga (Getty Images/O. Hardt)

    بافاريا ـ خصوصية ثقافية تتجاوز حدود ألمانيا إلى العالم

    مما لا شك فيه أن حب رياضة كرة القدم ي يجري في دماء الكثير من سكان بافاريا، حيث يتمتع نادي بايرن ميونخ البافاري، بشهرة محلية وعالمية أيضاً. إذ أنه أكبر نادي رياضي في ألمانيا، ورابع أكبر ناد لكرة القدم في العالم.

  • Women dressed in dirndl climbing atop the Zugspitze (picture-alliance/dpa/F. Hörhager)

    بافاريا ـ خصوصية ثقافية تتجاوز حدود ألمانيا إلى العالم

    كما تتميز بافاريا بالملابس التقليدية، التي أصبحت من الصور النمطية عن ألمانيا في مخيلة أي زائر من خارجها، مثل السروال الجلدي، وفستان الدرندل. ويتمسك البافاريون بهذه الملابس التقليدية ويرتدونها في المناسبات والمهرجانا الشعبية المختلفة.

  • Levi's 501 (picture-alliance/ZB)

    بافاريا ـ خصوصية ثقافية تتجاوز حدود ألمانيا إلى العالم

    على الرغم من أن الملابس التقليدية ما تزال معتمدة في صناعة السياحة، غير أن العديد من الناس يرتدون الجينز الأزرق في الوقت الحالي. إذ تعتبر ماركة (ليفي شتراوس) ابن بافاريا، الذي هاجر إلى الولايات المتحدة من أشهر ماركات الجينز. وظلت بصمته في عالم الموضة مستمرة - حتى بعد مرور 170 عاماً على رحيله.

  • Man in lederhosen holding adidas shoes (43einhalb)

    بافاريا ـ خصوصية ثقافية تتجاوز حدود ألمانيا إلى العالم

    لم يكن ليفي شتراوس البافاري الوحيد الذي تميز في عالم صناعة الأزياء. ويعود الفضل إلى شقيقين من (هيرتسوغن آوراخ) في ثورة الألعاب الرياضية بعد أن طوروا أحذية رياضية متينة، وأقنعوا عداء الولايات المتحدة الأمريكية جيسي أوينز بارتداء حذاء من صناعتهم في دورة الألعاب الأولمبية عام 1936 في برلين. بعد ذلك بأعوام انفصل الأخوان فأسس أدولف شركة أديداس، بينما أنشأ رودولف شركة بوما.

  • Film still from Wigbert Wicker BRD 1984 (Imago/United Archives)

    بافاريا ـ خصوصية ثقافية تتجاوز حدود ألمانيا إلى العالم

    تتمتع بافاريا بالمناظر الطبيعية الجبلية، والريفية النابضة في جنوب الولاية، والتي ارتسمت صورتها في المخيلة الألمانية، سيما من خلال استخدامها في العديد من الأفلام "الوطنية"، أو ما يسمى "هايمات".

  • Jesus dying on stage in Oberammergau (AP)

    بافاريا ـ خصوصية ثقافية تتجاوز حدود ألمانيا إلى العالم

    منذ حوالي 400 عاماً تستقطب بلدة أوبراميرغاو (Oberammergau) الجبلية الصغيرة كل 10 أعوام حشوداً من جميع أنحاء العالم لإعادة تمثيل مسرحية (آلام المسيح)، التي تتحدث عن أيام يسوع الأخيرة قبل صلبه. إذ يقدم القرويون عبرها الشكر، والامتنان لنجاتهم من وباء الطاعون في عام 1634. ستعرض هذه المسرحية الخاصة مجددا في عام 2020 (الصورة مشهد من المسرحية)

  • BMW 530e iPerformance (BMW AG)

    بافاريا ـ خصوصية ثقافية تتجاوز حدود ألمانيا إلى العالم

    يشعر البافاريون، الذين يعيشون في أغنى ولايات ألمانيا (بافاريا)، بفخر استثنائي لمساهمتهم في الصناعة مع شركة (بي إم دبليو)، أحد أهم مصانع السيارات الفاخرة. إضافة إلى ذلك، تحتضن بافاريا وعاصمتها ميونخ، عدداً من أشهر الشركات في العالم مثل أليانز، وسيمنز. كورتني تينز/ ريم ضوا.


 

مواضيع ذات صلة

DFB Pokal Finale - Bayer Leverkusen vs. Bayern Munich | Tor 0 : 2

كأس ألمانيا: بايرن ميونيخ يحرز لقبه الـ20 ويحقق الثنائية 04.07.2020

بعد أن توج ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم الشهر الماضي، أضاف بايرن ميونيخ كأس ألمانيا أيضا إلى خزائنه بعد فوزه على باير ليفركوزن، محققا الثنائية للمرة الـ13في تاريخه. كما توج فريق فولفسبورغ بطلا لكأس ألمانيا للسيدات.

Fußball Bundesliga Übergabe Meisterschale FC Bayern München

كأس ألمانياـ عين بايرن على الثنائية وليفركوزن يحلم بلقب طال انتظاره 03.07.2020

بعد أسبوع واحد من إنهاء مسيرته في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) ، يسعى بايرن ميونخ إلى إضافة لقب بطولة كأس الاتحاد الألماني إلى لقب الدوري عندما يلتقي باير ليفركوزن في المباراة النهائية للكأس. فهل ينجح في ذلك؟

Deutschland vs Estland - Qualifikation zur UEFA Euro 2020

انتقال ساني لبايرن: سيء للبوندسليغا وجيد لألمانيا؟ 02.07.2020

بعد محاولات حثيثة لضمه، اقترب أخيراً موعد انتقال ليروي ساني من مانشستر سيتي للفريق البافاري. وبالرغم أن ذلك قد يكون غير مفيد للبوندسليغا، إلا أن التجربة تظهر أنه سيكون أمراً جيداً لألمانيا في كأس الأمم الأوروبية في 2021.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

بايرن يتوج بكأس ألمانيا وعينه على جوهرة لشبونة الأوروبية

كأس ألمانيا: بايرن ميونيخ يحرز لقبه الـ20 ويحقق الثنائية

بايرن يفتح باب رحيل ألكانتارا وهافيرتز خارج اهتمامات البافاري

كأس ألمانياـ عين بايرن على الثنائية وليفركوزن يحلم بلقب طال انتظاره

انتقال ساني لبايرن: سيء للبوندسليغا وجيد لألمانيا؟

كاتي هوملز في مغامرة مثيرة على "شاطئ الأحلام" في تايلاند