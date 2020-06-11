كورونا يعود إلى الصين وتحذيرات من فقدان السيطرة عليه في أمريكا

أعلنت السلطات الصينية اليوم السبت (13 حزيران/يونيو) فرض حجر صحي على أحد عشر حياً في العاصمة بكين بسبب ظهور بؤرة جديدة لفيروس كورونا المستجد في سوق مجاور لها.

وقالت السلطات الصحية إن سبع إصابات بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس سجلت في محيط سوق شيفاندي، بينها ست السبت. وأغلقت تسع مدارس ودور للحضانة في محيط المنطقة أيضاً.

وتمكنت الصين، أول دولة انتشر فيها الوباء في نهاية 2019، من الحد من الإصابات التي تراجعت إلى عدد قليل يومياً في الأسابيع الأخيرة. ومعظم المصابين صينيون عائدون من الخارج. لكن بلدية بكين أغلقت الجمعة سوقين وأرجأت عودة تلاميذ المرحلة الابتدائية إلى مدارسهم بعد ظهور ثلاث إصابات جديدة بالفيروس الخميس والجمعة في العاصمة الصينية التي لم تكن قد سجلت فيها أي حالة منذ نحو شهرين.

وقبل هذه الإصابات سجلت آخر حالة في بكين في منتصف نيسان/أبريل. وقررت السلطات أن تؤجل حتى إشعار آخر عودة تلاميذ ثلاثة صفوف في المرحلة الابتدائية إلى مدارسهم. وأوقفت كل المنافسات الرياضية حتى إشعار آخر، وفق ما أعلنت سلطات بكين في بيان مساء الجمعة.



تحذير من خروج الوضع عن السيطرة في أمريكا



وفي الولايات المتحدة، حذّر انتوني فوتشي، كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية، إن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي أبلغت عنه عدة ولايات قد يخرج عن السيطرة إذا لم توضع نظم قوية لتعقب المخالطين.

وأوضح فوتشي لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية أن الولايات المتحدة معرضة لزيادة في عدد الإصابات مع رفع القيود عن النشاط الاقتصادي.

وأضاف "عندما تبدأ في رؤية المزيد من الحالات بالمستشفيات فهذا بالتأكيد علامة تحذير بأنك في موقف تتخذ فيه الاتجاه الخاطئ".

وذكر مسح لرويترز أن 114 ألف شخص حتى الآن توفوا بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة. وتشهد نحو ست ولايات أمريكية ارتفاعا في عدد المرضى داخل المستشفيات.

وعلى المستوى العالمي أودى فيروس كورونا المستجدّ بأكثر من 425 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة السبت الساعة 01,30 ت غ.

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وفي المجموع، سُجّلت 425,282 وفاة في العالم، من بين 7,632,517 إصابة معلنة. وسجّلت أوروبا العدد الأكبر من الوفيّات بلغ 186,843 من بين 2,363,538 إصابة.

لكنّ أميركا اللاتينيّة هي المنطقة التي ينتشر فيها الوباء بسرعة أكبر، وقد سُجّلت فيها 76,343 وفاة من بين 1,569,938 إصابة.

البرازيل الثانية في عدد الوفيات

فقد أصبحت البرازيل الجمعة ثاني أكثر دول العالم تضرّرًا من فيروس كورونا المستجدّ من ناحية عدد الوفيّات خلف الولايات المتحدة، إذ أحصت 41,828 وفاة، متجاوزةً بذلك المملكة المتّحدة. كما أصبحت البرازيل البالغ عدد سكّانها 212 مليون نسمة، ثاني أكثر بلدان العالم تضرّرًا لناحية عدد الإصابات، بتسجيلها 828,810 إصابات، حسب الأرقام الرسميّة.



أما في ألمانيا، سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم السبت 348 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 186 ألفاً و22 حالة.

وذكر المعهد أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغت حتى صباح اليوم 8781 حالة، بزيادة قدرها 18 حالة وفاة مقارنة بأمس الجمعة.

وبحسب تقديرات المعهد، بلغ عدد المتعافين من الفيروس 171 ألفاً و900 حالة، بزيادة قدرها نحو 300 حالة مقارنة بأمس.

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ – أ ف ب – رويترز)