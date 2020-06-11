 كورونا يعود إلى الصين وتحذيرات من فقدان السيطرة عليه في أمريكا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.06.2020

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أخبار

كورونا يعود إلى الصين وتحذيرات من فقدان السيطرة عليه في أمريكا

بعد شهرين من عدم تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا، ظهرت بؤرة جديدة للفيروس في العاصمة الصينية بكين. وفي أمريكا حذر خبراء من أن الوضع قد "يخرج عن السيطرة". أما البرازيل فأصبحت الثانية عالمياً في عدد الوفيات.

الشرطة الصينية أغلقت عدة أحياء في العاصمة بكين بعد ظهور بؤرة جديدة للفيروس

الشرطة الصينية أغلقت عدة أحياء في العاصمة بكين بعد ظهور بؤرة جديدة للفيروس

أعلنت السلطات الصينية اليوم السبت (13 حزيران/يونيو) فرض حجر صحي على أحد عشر حياً في العاصمة بكين بسبب ظهور بؤرة جديدة لفيروس كورونا المستجد في سوق مجاور لها.

مختارات

بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا مليونين في الولايات المتحدة، حسب أحدث حصيلة لجامعة جونز هوبكينز. وفيما تواصل الجائحة انتشارها بشكل مقلق في أمريكا اللاتينية، ترتفع المخاوف في الولايات المتحدة من موجة ثانية. (11.06.2020)

اعترف عدد من القادة الأوروبيين أن طريقة تدبير كورونا في القارة كانت فوضوية، ودعوا إلى وضع مخزون من الأدوية والمعدات الحيوية في الدول الأعضاء لمواجهة الوباء المقبل، خصوصا مع التحذيرات المستمرة من موجة ثانية لوباء كورونا. (10.06.2020)

وقالت السلطات الصحية إن سبع إصابات بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس سجلت في محيط سوق شيفاندي، بينها ست السبت. وأغلقت تسع مدارس ودور للحضانة في محيط المنطقة أيضاً.

وتمكنت الصين، أول دولة انتشر فيها الوباء في نهاية 2019، من الحد من الإصابات التي تراجعت إلى عدد قليل يومياً في الأسابيع الأخيرة. ومعظم المصابين صينيون عائدون من الخارج. لكن بلدية بكين أغلقت الجمعة سوقين وأرجأت عودة تلاميذ المرحلة الابتدائية إلى مدارسهم بعد ظهور ثلاث إصابات جديدة بالفيروس الخميس والجمعة في العاصمة الصينية التي لم تكن قد سجلت فيها أي حالة منذ نحو شهرين.

وقبل هذه الإصابات سجلت آخر حالة في بكين في منتصف نيسان/أبريل. وقررت السلطات أن تؤجل حتى إشعار آخر عودة تلاميذ ثلاثة صفوف في المرحلة الابتدائية إلى مدارسهم. وأوقفت كل المنافسات الرياضية حتى إشعار آخر، وفق ما أعلنت سلطات بكين في بيان مساء الجمعة.

تحذير من خروج الوضع عن السيطرة في أمريكا


وفي الولايات المتحدة، حذّر انتوني فوتشي، كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية، إن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي أبلغت عنه عدة ولايات قد يخرج عن السيطرة إذا لم توضع نظم قوية لتعقب المخالطين.

وأوضح فوتشي لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية أن الولايات المتحدة معرضة لزيادة في عدد الإصابات مع رفع القيود عن النشاط الاقتصادي.

وأضاف "عندما تبدأ في رؤية المزيد من الحالات بالمستشفيات فهذا بالتأكيد علامة تحذير بأنك في موقف تتخذ فيه الاتجاه الخاطئ".

وذكر مسح لرويترز أن 114 ألف شخص حتى الآن توفوا بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة. وتشهد نحو ست ولايات أمريكية ارتفاعا في عدد المرضى داخل المستشفيات.
وعلى المستوى العالمي أودى فيروس كورونا المستجدّ بأكثر من 425 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة السبت الساعة 01,30 ت غ.

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هل سنعيش موجة ثانية من الوباء؟

وفي المجموع، سُجّلت 425,282 وفاة في العالم، من بين 7,632,517 إصابة معلنة. وسجّلت أوروبا العدد الأكبر من الوفيّات بلغ 186,843 من بين 2,363,538 إصابة.

لكنّ أميركا اللاتينيّة هي المنطقة التي ينتشر فيها الوباء بسرعة أكبر، وقد سُجّلت فيها 76,343 وفاة من بين 1,569,938 إصابة.

البرازيل الثانية في عدد الوفيات
فقد أصبحت البرازيل الجمعة ثاني أكثر دول العالم تضرّرًا من فيروس كورونا المستجدّ من ناحية عدد الوفيّات خلف الولايات المتحدة، إذ أحصت 41,828 وفاة، متجاوزةً بذلك المملكة المتّحدة. كما أصبحت البرازيل البالغ عدد سكّانها 212 مليون نسمة، ثاني أكثر بلدان العالم تضرّرًا لناحية عدد الإصابات، بتسجيلها 828,810 إصابات، حسب الأرقام الرسميّة.

أما في ألمانيا، سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم السبت 348 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 186 ألفاً و22 حالة.

وذكر المعهد أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغت حتى صباح اليوم 8781 حالة، بزيادة قدرها 18 حالة وفاة مقارنة بأمس الجمعة.

وبحسب تقديرات المعهد، بلغ عدد المتعافين من الفيروس 171 ألفاً و900 حالة، بزيادة قدرها نحو 300 حالة مقارنة بأمس.

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ – أ ف ب – رويترز)

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    في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا

    رحلة جماعية للماعز البري

    يتميز الماعز الكشميري البري عادة بالخجل، لكن في ظل غياب البشر تجرأ هذا القطيع ببلدة لاندودنو الساحلية في ويلز على التجول بدون خوف في كل مكان. كان محرر الفيديو أندرو ستوارت نشر مقطعاً للماعز على موقع تويتر، وهو ما وضعها في مصاف المشاهير على منصة التواصل الاجتماعي المحبوبة. وقال ستوارت تعليقاً على المشهد: "لا يوجد أحد هنا يخيفها (قطيع الماعز)، فهي في قمة الاسترخاء وتأكل كل ما تجده أمامها."

  • Japan Hirsche versammeln sich vor einem Souvenirladen in nara (picture-alliance/AP Photo/J. C. Hong)

    في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا

    أين الحلوى؟

    كانت هذه الغزلان اللطيفة في مدينة نارا اليابانية تعد قديماً "رسلاً للآلهة"، وهي الآن عامل جذب سياحي قوي للمدينة، ويصل عددها للآلاف. كان لدى الغزلان حرية التجول في الحديقة المركزية لنارا حتى قبل ظهور كورونا، حيث يسمح للسائحين إطعامها كعك خالي من السكر. أما في ظل غياب السياح، انطلقت بعض الغزلان الفضولية للبحث عن الكعك في متاجر ومطاعم المدينة.

  • Thailand Ausbruch der Coronavirus - Affen (Reuters/S. Z. Tun)

    في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا

    ثورة القرود

    ليست جميع القرود في مدينة لوببوري بتايلاند هادئة مثل التي نراها في هذه الصورة. فالقرود هناك تحصل على طعامها غالباً من الزوار. وأدى انخفاض أعداد السياح بتايلاند إلى نقص في الطعام المُقدم للقرود، مما دفع الحيوانات الجائعة إلى اجتياح شوارع المدينة، بل واندلعت معارك بين مجموعات قرود متصارعة على الطعام أمام أبواب المعابد التاريخية.

  • Chile Ein Puma wurde gefangen (AFP/A. Pina)

    في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا

    غابة في المدينة؟

    تسلل هذا الأسد الجبلي (Puma) ذو العام الواحد الى العاصمة التشيلية سانتياغو الخالية بحذر، وتبعه بعدها أسدان آخران. تعيش هذه الأسود عادة في جبال الإنديز القريبة، ولكن في الآونة الأخيرة كثرت رحلاتها إلى العاصمة التي يسكنها 6 مليون نسمة والذين يلتزمون حالياً يإجراءت حظر التجول.

  • Indien Streunende Hunde versammeln sich vor dem verlassenen internationalen Flughafen Netaji Subhash Chandra Bose (AFP/D. Sarkar)

    في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا

    نزهة في المطار

    تبدو السعادة الغامرة على وجه هذا الكلب في مدينة كلكتا شرق الهند، حيث أدى توقف معظم الرحلات في البلاد إلى تجول مجموعات الكلاب الضالة، والتي تنتشر بكثرة في الهند، عند بوابة الوصول لمطار كلكتا دون إزعاج. يُذكر أنه تطبق حالياً إجراءات حظر التجول على جميع سكان البلاد البالغ عددهم 1،3 مليار نسمة (17 بالمئة من سكان العالم).

  • Türkei Katzen auf den Straßen von Istanbul (picture-alliance/NurPhoto/E. Demirtas)

    في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا

    مغامرات في الشوارع

    تنتشر القطط والكلاب الضالة في الشوارع بمدينة إسطنبول التركية أيضاً، فبجانب سكان المدينة الذين يبلغ عددهم 15 مليون نسمة يوجد نحو مئتي ألف حيوان ضال، وتقوم السلطات المحلية بتزويدها بالطعام والعناية الطبية. بحسب نشطاء حقوق الحيوان، تسببت الإشاعات المنتشرة عن نقل الحيوانات المنزلية لفيروس كورونا للإنسان في تخلص عدد كبير من الأشخاص من حيواناتهم الأليفة، مما زاد من أعدادهم في الشوارع بشكل ملحوظ.

  • Italien Ein Seevogel schwimmt über klarere Gewässer (AFP/A. Pattaro)

    في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا

    استرخاء طيور البندقية

    تُعد مدينة البندقية في إيطاليا من أهم الوجهات السياحية في العالم، ولكنها اليوم تشهد هدوءاً غير معهود. فبسبب إجراءات الإغلاق العام المفروضة في الدولة، خلت المدينة تقريباً من البشر، وظهرت الطيور البحرية مرة أخرى وهي تعوم بهدوء واسترخاء. وتسبب توقف حركة القوارب في القنوات المائية للمدينة في وضوح المياه مرة أخرى وظهور أعداد كبيرة من الأسماك في القاع.

  • Pinguin meets Beluga Wal Shedd Aquarium Chicago USA (Shedd Aquarium/Alicia Atkins)

    في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا

    زيارة عند الجيران

    أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية البؤرة الجديدة لجائحة كورونا، وهو ما تسبب في فرض حظر التجول تدريجياً في البلاد. وفي ظل غياب الزوار لحوض أسماك "شيد" المغلق حتى آخر إبريل/نيسان بمدينة شيكاغو، أراد هذا البطريق الفضولي القيام بمغامرة في المكان وزيارة جاره الحوت الأبيض لإلقاء التحية. نص: كريستيان مارتن كوبلر/ترجمة: س.ح


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