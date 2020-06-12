ألمانيا ترفع الثلاثاء القيود الحدودية مع الدول المجاورة

قال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية لوكالة فرانس برس اليوم (الجمعة 12 حزيران/ يونيو 2020) إن القيود الحدودية سوف "ترفع رسمياً منتصف ليل 15 حزيران/يونيو"، مشيراً إلى أن الرفع سيدخل حيز التنفيذ "في ليل الاثنين الثلاثاء".

وأضاف المتحدث أن حكومة المستشارة أنغيلا ميركل ستلغي خاصة "إلزامية وجود سبب وجيه للدخول" إلى البلاد.

وفرضت ألمانيا منتصف آذار/ مارس قيوداً على حدودها مع جيرانها لاحتواء انتشار وباء كوفيد-19. ولم يُسمح بالدخول إلا للموظفين القاطنين في المناطق الحدودية ولوسائل النقل والغذاء، ومنعت الزيارات الخاصة.

وسيأتي تنفيذ رفع القيود عقب يوم من قرارات مماثلة لجيرانها، خاصة فرنسا، إذ سيفتحون حدودهم في الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين.

م.م/ع.ش (أ ف ب)