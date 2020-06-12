 ألمانيا ترفع الثلاثاء القيود الحدودية مع الدول المجاورة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.06.2020

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أخبار

ألمانيا ترفع الثلاثاء القيود الحدودية مع الدول المجاورة

أعلنت الحكومة الألمانية أنها سترفع ليل الاثنين الثلاثاء المقبل القيود المفروضة على الحدود مع جيرانها التي كانت قد أقرتها لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

صورة للحدود الألمانية مع فرنسا

القيود الحدودية بين ألمانيا وجيرانها سوف ترفع رسمياً منتصف ليل 15 حزيران/ يونيو 2020

قال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية لوكالة فرانس برس اليوم (الجمعة 12 حزيران/ يونيو 2020) إن القيود الحدودية سوف "ترفع رسمياً منتصف ليل 15 حزيران/يونيو"، مشيراً إلى أن الرفع سيدخل حيز التنفيذ "في ليل الاثنين الثلاثاء".

مختارات

 وأضاف المتحدث أن حكومة المستشارة أنغيلا ميركل ستلغي خاصة "إلزامية وجود سبب وجيه للدخول" إلى البلاد.

 وفرضت ألمانيا منتصف آذار/ مارس قيوداً على حدودها مع جيرانها لاحتواء انتشار وباء كوفيد-19. ولم يُسمح بالدخول إلا للموظفين القاطنين في المناطق الحدودية ولوسائل النقل والغذاء، ومنعت الزيارات الخاصة.

 وسيأتي تنفيذ رفع القيود عقب يوم من قرارات مماثلة لجيرانها، خاصة فرنسا، إذ سيفتحون حدودهم في الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين.

م.م/ع.ش (أ ف ب)

  • Abstand halten Deutschland Coronavirus Maßnahmen (picture-alliance/dpa/P. Klaunzer)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    اتباع التدابير المفروضة

    يجب على الجميع الالتزام بالتدابير الوقائية التي أقرتها السلطات الصحية والمنظمات العلمية والطبية. على سبيل المثال، حفظ مسافة مترين بين كل شخص وآخر، واستخدام باطن الكوع عند السعال أو العطاس لمنع تطاير الرذاذ على الأسطح. كما يفضل استخدام طرق السداد الإلكترونية أو كارت البنك لتفادي التلامس.

  • Symbolbild - Mundschutz (picture-alliane/APA/picturedesk/B. Gindl)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    ارتداء كمامة واقية

    من الأفضل ارتداء كمامة عند التسوق، ومن المهم مراعاة تبديلها كل ساعتين حيث أنها تفقد فعاليتها بعد ذلك. إذا ما تعسر الحصول على كمامة، بالإمكان ربط وشاح حول الفم والأنف وغسله بعد الاستعمال.

  • Handpflege während der Koronakrise (picture-alliance/ANP/K. v. Weel)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    استخدام سوائل التعقيم

    يفضل استخدام سوائل التعقيم التي تحتوي على الكحول، وغسل اليدين بالصابون فور العودة إلى البيت. يجب مراعاة غسل اليدين لثلاثين ثانية على الأقل، كما يجب الانتباه لغسل المعصمين والأظافر.

  • Deutschland Corona-Pandemie - Einkaufen mit Einmal-Handschuhen (picture-alliance/dpa/R. Weihrauch)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    عدم ارتداء القفازات الطبية

    ربما يعطي ارتداء القفازات الطبية إحساساً بالأمان، لكنه قد يؤدي أيضاً لتراخي الشخص ولمسه لوجهه أو عينيه دون القلق من العدوى. وإذا كان من الضروري ارتداء القفازات، فيجب الاستمرار في اتباع الإجراءات الوقائية وغسل اليدين فور العودة إلى المنزل.

  • Einkaufsbeutel aus Stoff (Imago/Ralph Lueger)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    استخدم كيسك الخاص

    بالرغم من أن عربات التسوق عملية، إلا أن الفيروس يستطيع البقاء معدياً لعدة أيام على أسطح مقابضها. لذا فمن الأفضل أخذ الحقائب الخاصة عند التسوق، وهذا يحمي البيئة أيضا عن طريق تقليل استهلاك الأكياس البلاستيكية.

  • Supermarkt Milchprodukte in Minsk Belarus (DW/E. Danejko)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    اختيار العبوات سهلة الغسل

    يجب غسل العبوات فور العودة للمنزل، فقد يكون أحد المتسوقين سعل أو عطس على سطحها دون أن تدري. إذا كان من الصعب غسل العبوة، يفضل التخلص منها ووضع المنتج في عبوة أخرى نظيفة.

  • Plastik im Supermarkt (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    منتجات مغلفة أم غير مغلفة؟

    الاختيار الأفضل للبيئة هو بالطبع المنتجات غير المغلفة. لكن هل المنتجات المغلفة أكثر أماناً في الوقت الحالي؟ وبحسب الخبراء لا يوجد تفضيل لأحدهما عن الآخر طالما أن المنتجات ستغسل أو تعقم جيداً في الحالتين.

  • Schlangengurke in Plastikverpackung (picture-alliance/U. Baumgarten)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    التخلص من المغلفات

    عند العودة للمنزل يجب التخلص من جميع أغلفة المنتجات ثم غسل أو تعقيم المنتج على حسب نوعه، خاصة إذا كان سيحفظ بالثلاجة.

  • Roter Apfel | Symbolbild | Vogelperspektive (picture-alliance/dpa/L. Calvetti)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    غسل الخضروات والفاكهة

    يجب دائماً غسل الخضروات والفاكهة جيداً، خاصة إذا سيتم تناولها دون طهيها. الخضروات الورقية على وجه الخصوص يفضل غسلها تحت مياه الصنبور الجارية ثم وضعها في وعاء وإضافة خل التفاح والماء. بعد 30 دقيقة يمكن غسلها مرة أخرى وتنشيفها.

  • USA Chicago| Fast Food Restaurants | McDonalds (picture alliance/AP Photo/M. Spencer Green )

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    خدمة استلام الطلبات

    يمكن السؤال عما إذا كان المتجر يقدم خدمة استلام الطلبات لمنع الاختلاط والتلامس بين المتسوقين، وهي الطريقة الأكثر أماناً خاصة إذا كانت قائمة المشتريات بسيطة.

  • Nachbarschaftshilfe (picture-alliance/dpa/C. Klose)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    خدمة التوصيل للمنازل

    بعض المتاجر تقدم أيضاً خدمة توصيل الطلبات للمنازل. يمكن الطلب عن طريق الهاتف أو الإنترنت، لكن قد تطول مدة التوصيل بسبب استعمال الكثيرين لهذه الخدمة. هذه الطريقة آمنة لأن إجراءات النظافة في توصيل المواد الغذائية صارمة جداً، كما أن هذه الخدمة عملية لمن لا يستطيعون ترك منازلهم حالياً. إعداد: سلمى حامد


 

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