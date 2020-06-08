 الصحة العالمية تحذر: وضع كورونا يزداد سوءا في أنحاء العالم | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.06.2020

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الصحة العالمية تحذر: وضع كورونا يزداد سوءا في أنحاء العالم

اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن وضع فيروس كورونا المستجد يزداد سوءاً في انحاء العالم، محذرة من التراخي في الإجراءات. وكشفت المنظمة أن نحو 75% من الإصابات المسجّلة مؤخراً رصدت في عشر دول غالبيتها في الأميركيتين وجنوب آسيا.

رئيس منظمة الصحة العالمية متحدثا من جنيف حول فيروس كورونا (صورة من الأرشيف في 11 مارس 2020)

قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غبريسوس "رغم أن الوضع في طور التحسن في أوروبا، إلاّ أنه يزداد سوءا عالمياً".

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين (الثامن من حزيران/ يونيو 2020) تسجيل أعلى حصيلة يومية للإصابات الجديدة، مع تفشي وباء كوفيد-19 على نطاق واسع في الأميركيتين.

 وبعد تنظيم تظاهرات حاشدة ضد العنصرية في الولايات المتحدة وخارجها، حضّت المنظمة المشاركين في التظاهرات على اتّباع تدابير الوقاية.

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 وأودى فيروس كورونا المستجد بأكثر من 403 آلاف شخص من أصل سبعة ملايين مصاب على الأقل منذ أول ظهور للوباء في الصين في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غبريسوس خلال مؤتمر صحافي عبر الانترنت في جنيف "رغم أن الوضع في طور التحسن في أوروبا، إلاّ أنه يزداد سوءا عالمياً".

 وتابع أنّ "أكثر من مئة ألف إصابة سجّلت في تسعة من الأيام العشرة الماضية. البارحة (الأحد) سجّلت أكثر من 136 ألف إصابة، وهي الحصيلة الأعلى على الإطلاق للإصابات المسجّلة في يوم واحد". وأوضح أن نحو 75 بالمئة من الإصابات المسجّلة الأحد رصدت في عشر دول غالبيتها في الأميركيتين وجنوب آسيا.

 وقال تيدروس إن "التراخي هو الخطر الأكبر حاليا" في الدول التي تشهد الأوضاع فيها تحسناً، مضيفاً أن "سكان دول العالم بغالبيتهم لا يزالون عرضة للإصابة" بكوفيد-19. وأضاف أنه "بعد مرور أكثر من ستة أشهر على الجائحة، ليس الآن الوقت المناسب" للتراخي.

 وفيما يتعلق بموجة الاحتجاجات التي جرت على خلفية قضية جورج فلويد، الأميركي الأسود الذي قضى خلال توقيفه على يد شرطي أبيض، دعا تيدروس إلى مراقبة مسار الفيروس عن كثب لضمان عدم حصول موجة تفش ثانية، بخاصة مع تنظيم تجمّعات حاشدة. وقال إن "منظمة الصحة العالمية تؤيد بالكامل المساواة والحراك العالمي ضد العنصرية. نحن نرفض التمييز بكل أشكاله".

 ودعا المدير العام المتظاهرين إلى الحفاظ على مسافة بينهم لا تقل عن متر والتقيّد ببقية توجيهات الوقاية، وأوضح قائلا: "بقدر المستطاع، حافظ على مسافة متر على الأقل من الآخرين.. ونظف يديك وغطي فمك أثناء السعال، وارتد كمامة إذا كنت سوف تشارك في مظاهرة احتجاج".

 من جهته، قال مدير برنامج الطوارئ في المنظمة مايكل راين إن المشاركة في تظاهرة حاشدة لا تعتبر تقنياً مخالطة. واعتبر راين أن التقدير في ذلك يعود إلى الأجهزة الصحية المحلية، داعياً كل من يشعر بعوارض مرضية إلى الامتناع عن التظاهر أو أي نشاط جماعي.

م.م / أ. ح (أ ف ب، د ب ا)

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