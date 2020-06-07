 مخاوف من موجة ثانية..كورونا يتعدى حاجز مليوني إصابة في الولايات المتحدة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.06.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

مخاوف من موجة ثانية..كورونا يتعدى حاجز مليوني إصابة في الولايات المتحدة

بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا مليونين في الولايات المتحدة، حسب أحدث حصيلة لجامعة جونز هوبكينز التي تعد مرجع. وفيما تواصل الجائحة انتشارها بشكل مقلق في أمريكا اللاتينية ترتفع المخاوف في الولايات المتحدة من موجة ثانية.

صورة لإجلاء مريضة بفيروس كورونا (نيويورك، أبريل / نيسان 2020)

صورة لإجلاء مريضة بفيروس كورونا (نيويورك، أبريل / نيسان 2020)

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ليل الأربعاء / الخميس (11 يونيو/ حزيران 2020)) أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تخطت مليوني شخص. وتتصدر الولايات المتحدة العالم حتى الآن في عدد الإصابات بالفيروس، وتأتي بعدها البرازيل وروسيا وبريطانيا، وجميعها سجلت أقل من مليون إصابة مؤكدة.

ويأتي هذا التطور وسط مخاوف من حدوث موجة ثانية من الإصابات بالفيروس، حيث تقوم الولايات المتحدة بإعادة فتح اقتصادها، وذلك إلى جانب استمرار المظاهرات المناهضة للعنصرية واقتراب الأشخاص المشاركين في تلك المظاهرات من بعضهم البعض بشكل كبير. وحسب جونز هوبكنز، شهدت 19 ولاية على الأقل ارتفاعا في إجمالي حالات الإصابة المسجلة خلال الأيام الثلاثة الماضية وخاصة في مشيجان وساوث كارولينا وأريزونا وأركانسو. وتوفي أكثر من 112 ألف أمريكي جراء الإصابة بالفيروس منذ بداية تفشيه، بحسب الجامعة.

وأظهر إحصاء لرويترز أن جائحة كورونا في أمريكا اللاتينية وصلت إلى مرحلة جديدة قاتمة مع تجاوز مجمل الوفيات 70 ألفا، بينما سجلت المكسيك رقما قياسيا مرتفعا للإصابات اليومية المؤكدة.

ولا تزال البرازيل، أكبر اقتصاد في المنطقة، أكثر دول أمريكا اللاتينية تضررا مع اقتراب وفياتها من 40 ألفا، لتكون بذلك صاحبة ثالث أعلى معدل وفاة في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

مشاهدة الفيديو 02:55

الاقتصاد الأمريكي: يتحرك من جديد رغم كورونا

أما المكسيك، ثاني أكبر بلد في المنطقة، فقد سجلت رقما قياسيا مرتفعا للإصابات المؤكدة الجديدة بلغ 4883 أمس الأربعاء فضلا عن 708 حالات وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية وصول إجمالي الإصابات إلى 129184 وحالات الوفاة إلى 15357.

وحددت منظمة الصحة العالمية أمريكا اللاتينية على أنها بؤرة التفشي الجديدة للفيروس الذي بدأ انتشاره قبيل حلول العام الجديد في الصين وسرعان من امتد إلى أوروبا وما وراءها.

وتقر الحكومات حول العالم بأن عدد الإصابات الحقيقي أكبر بكثير من الإحصاءات الرسمية. وبلغت وفيات أمريكا اللاتينية في مجملها 70972 والإصابات المؤكدة 1.45 مليون. وينتشر التفشي سريعا كذلك في بيرو وتشيلي وكولومبيا.

وفي ألمانيا، أعلنت السلطات الصحية صباح اليوم الخميس تسجيل 555 حالة إصابة جديدة بالفيروس. ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات منذ بدء تفشي الوباء إلى 185 ألفا و416 حالة، حسب معهد روبرت كوخ.  كما سجلت البلاد 26 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 8755 شخصا. وتعافى 400 شخص، ليصل إجمالي من تعافوا من الفيروس إلى 171 ألفا و200 شخص، حسب المعهد.

ح.ز/م.س (رويترز، د.ب.أ)

  • Ein Mann geht in der Dämmerung auf einem Weg, während im Hintergrund Smog und Dunst Hochhäuser und die Städtelandschaft vernebelt.

    سبعة تغييرات بيئية بسبب فيروس كورونا

    تحسن جودة الهواء

    في ظل توقف معظم العمليات الصناعية في العالم، بدأت جودة الهواء في التحسن بشكل ملحوظ، فقد أظهرت صور الأقمار الصناعية تراجع نسب تركز غاز ثاني أكسيد النيتروجين في العالم، وهو غاز سام ينبعث بصورة رئيسية من عوادم السيارات والمصانع، وأحد أكبر مسببات تلوث الهواء في العديد من المدن.

  • Riesige Abgaswolken entweichen aus einem Kohlekraftwerk in Deutschland in den Himmel

    سبعة تغييرات بيئية بسبب فيروس كورونا

    تراجع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

    تسببت أزمة كورونا أيضاً في انخفاض نسبة ثاني أكسيد الكربون في الهواء حول العالم. فبفضل توقف النشاط الاقتصادي بشكل كبير في معظم الدول قلت نسبة انبعاث هذا الغاز كما حدث من قبل خلال الأزمة المالية العالمية في 2008. وفي الصين وحدها قل تركز هذا الغاز في الهواء بنسبة 25 بالمئة بحسب ما نقل موقع "Carbon Brief"، إلا أن هذا الانخفاض من المتوقع أن يكون لفترة مؤقتة حتى عودة النشاط الاقتصادي لطبيعته مرة أخرى.

  • Ein Igel guckt unter Fetthennen-Pflanzen im Gras hervor

    سبعة تغييرات بيئية بسبب فيروس كورونا

    عالم جديد للحيوانات في المدن الخاوية

    بينما انعزل البشر في بيوتهم لمحاولة السيطرة على انتشار كورونا، أصبح المجال مفتوحاً أمام بعض الحيوانات لاكتشاف العالم في غيابهم. فقلة الحركة المرورية في الشوارع أنقذت الحيوانات الصغيرة التي بدأت تستيقظ من سباتها الشتوي مثل القنافذ، من الدهس تحت عجلات السيارات. وليس من المستبعد أن البط يتساءل حالياً عن سبب غياب البشر، فنقص فتات الخبز في الحدائق أدى إلى اضطرارها وطيور أخرى للبحث عن الطعام بنفسها.

  • Ein Schuppentier liegt gefesselt in einem Maschennetz in einem Haufen illegal gehandelter Wildtiere

    سبعة تغييرات بيئية بسبب فيروس كورونا

    رفع الوعي بشأن تجارة الحيوانات البرية

    يتمنى نشطاء حماية البيئة أن يكون فيروس كورونا سبباً في تقليل تجارة الحيوانات البرية في جميع أنحاء العالم، بعد أن باتت هذه التجارة تهدد العديد من الفصائل بالانقراض. ويرجح علماء أن فيروس كورونا المستجد نشأ في الأصل في أحد أسواق تجارة الحيوانات البرية في ووهان الصينية، التي تعد محوراً للتجارة المشروعة وغير المشروعة لهذه الحيوانات على حد سواء.

  • An Wasserpfählen festgemachte Gondeln liegen auf dem klaren Wasser eines der beliebten Kanäle Venedigs

    سبعة تغييرات بيئية بسبب فيروس كورونا

    نظافة المياه

    نظافة المياه بعد أيام من إعلان إيطاليا إجراءات الإغلاق التام، انتشرت صور القنوات المائية من مدينة البندقية، حيث ظهرت المياه نقية دون شوائب للمرة الأولى. يرجع السبب في ذلك إلى قلة حركة المراكب السياحية بعد أن توقف تحريكها للرواسب في مياه المدينة. كما أن قلة سفن النقل في البحار أعطى مجالاً للكائنات البحرية مثل الحيتان للعوم بهدوء وبدون إزعاج.

  • Kunststoffabfälle sind in gelben Müll-Säcken aufgetürmt.

    سبعة تغييرات بيئية بسبب فيروس كورونا

    زيادة المخلفات البلاستيكية

    لم تكن جميع التغييرات البيئية في الفترة الأخيرة إيجابية، فأحد الآثار السلبية للجائحة زيادة المخلفات البلاستيكية بشكل كبير، بداية من القفازات الطبية ومروراً بالعبوات. يرجع السبب في ذلك إلى اتجاه الناس للوجبات الغذائية المغلفة والمعبأة في الوقت الحالي. حتى المقاهي التي كانت تشجع إحضار الزبائن لأكوابهم توفيراً للأكواب البلاستيكية المضرة بالبيئة أوقفت هذه الخدمة خوفاً من انتشار العدوى.

  • Schüler protestieren für das Klima und halten Schilder in die Höhe. Auf einem bemalten Pappschild ist zu lesen: Es gibt keinen Planeten B

    سبعة تغييرات بيئية بسبب فيروس كورونا

    تجاهل أزمة المناخ

    كانت قضية التغير المناخي مطروحة بقوة على الساحة قبل ظهور فيروس كورونا، إلا أنها اختفت منذ بدء الجائحة. لا يعني ذلك أنها صارت أقل أهمية، إذ يحذر الخبراء من تأخير القرارات المهمة المتعلقة بالبيئة، رغم تأجيل مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي للعام المقبل. وبالرغم من انخفاض الانبعاثات الحرارية منذ بداية أزمة كورونا، إلا أنه من المستبعد أن يكون لهذا التحسن الأثر القوي على المدى البعيد.


مختارات

الاتحاد الأوروبي يقترح فتح حدوده جزئيا.. وألمانيا ترفع القيود عن الجوار

بعد تراجع انتشار وتيرة فيروس كورونا، يتجه الاتحاد الأوروبي إلى فتح تدريجي لحدوده اعتباراً من الشهر المقبل، فيما أعلنت ألمانيا رفع القيود عن جيرانها منتصف الشهر الجاري. (10.06.2020)  

كورونا.. أيها أكثر نجاعة العزل الصحي أم فرض القيود على السفر؟

بالتزامن مع تخفيف القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا، بات ضروريّاً إعادة تقييم مدى فاعلية الإجراءات الوقائية المفروضة بما في ذلك إجراءات الحجر الصحي وفرض قيودٍ على السفر. (09.06.2020)  

عالم ألماني: الكمامة قد تكون تربة خصبة للميكروبات

أعرب عالم فيروسات ألماني عن تشككه إزاء جدوى ارتداء الكمامات في الحياة اليومية بسبب الاستخدام غير الصحيح لها في كثير من الأحيان. وأثار أسئلة تتعلق بالتكلفة الاقتصادية للفحوصات ومدى "ضرورة" الإغلاق الذي فرضته الحكومة. (11.06.2020)  

مواضيع ذات صلة

Brasilien Massengräber und Krankenhäuser| Krankenhaus in Manaus

عدد إصابات فيروس كورونا يقترب من سبعة ملايين حول العالم 07.06.2020

بعد ظهوره لأول مرة قبل خمسة أشهر ونصف، عدد المصابين بفيروس كورونا يقترب من حاجز سبعة ملايين، وبعد أوروبا والولايات المتحدة جاء الدور على أمريكا اللاثينية وبمعدلات كارثية.

Coronavirus - Peru

كورونا ـ وفيات قياسية جديدة بالبرازيل والحياة تعود لأوروبا 04.06.2020

فيما تعود الحياة تدريجيا إلى أوروبا، يبقى المشهد في البرازيل قاتما، بينما تسود المخاوف من أن تؤدي الاحتجاجات الحالية في الولايات المتحدة إلى تمدد الوباء.

EU Merkel und Macron | Aufbauprogramm für Europa

قادة أوروبا: علينا الاستعداد للوباء المقبل بدل فوضى كورونا 10.06.2020

اعترف عدد من القادة الأوروبيين أن طريقة تدبير كورونا في القارة كانت فوضوية، ودعوا إلى وضع مخزون من الأدوية والمعدات الحيوية في الدول الأعضاء لمواجهة الوباء المقبل، خصوصا مع التحذيرات المستمرة من موجة ثانية لوباء كورونا.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  