دراسة: الأطفال المشاكسون أكثر عرضة للمشاكل المالية في منتصف العمر!

توصلت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة ميشيغان الأمريكية إلى أن الأطفال المشاكسين والذي يعانون من نوبات غضب قصيرة أو منتظمة أكثر عرضة للتعرض لمشاكل صحية ومالية في منتصف العمر، مقارنة بالأطفال المنضبطين، كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وقالت الصحيفة إن الباحثين درسوا بيانات ألف مواطن نيوزيلندي ولدوا في عامي 1972 أو1973 منذ ولادتهم وحتى بلوغهم سن الـ45.



وأظهر تحليل البيانات أن الأشخاص الذين كانوا منضبطين وهم أطفال كانوا أكثر قدرة على إدارة صحتهم وأموالهم وحياتهم الاجتماعية بشكل مناسب، كما أنهم كانوا يتمتعون بصحة أفضل.

وقالت الدكتورة ليا ريتشموند التي ساهمت في إعداد الدراسة: "البالغون الذين كانوا يتمتعون بقدرة أكبر على ضبط النفس وهم صغار كانت أجسادهم تشيخ بشكل أبطأ كما أن علامات الشيخوخة في أدمغتهم كانت أقل".



وأضافت ريتشموند، كما نقلت عنها الصحيفة: "عندما أصبح الأطفال الذين يتمتعون بضبط أفضل للنفس في منتصف العمر، كانت لديهم معرفة مالية عملية أكثر، كما كانوا أكثر تخطيطاً من الناحية المالية، وكانوا يتمتعون بتصنيفات ائتمانية أفضل من الأطفال الصغار المعرضين لنوبات الغضب".

ونصح الباحثون العوائل بالسعي إلى مساعدة الأطفال على ضبط النفس، لأن ذلك قد يحسن من طول ونوعية حياتهم في المستقبل.



م.ع.ح/ع.ج.م