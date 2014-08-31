خمسة عوامل للصحة الجيدة في الشيخوخة

أكدت العديد من الدراسات على أن الجينات الصحيحة تمثل نسبة الربع على صعيد ما إذا كان الإنسان سيتمتع بشيخوخة حيوية أم لا. كما أن للجنس دور في هذا المجال، فالنساء يعمرن أكثر من الرجال. لكن هناك ثلاثة عوامل يمكننا التحكم فيها.