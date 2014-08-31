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DW Rubrik Gesund leben Themenheader

معلومات لا بد منها لصحة أفضل

نضارة البشرة

قل وداعا لتشقق الشفاه في الشتاء!

الشفاه المتشققة رفيق مزعج خلال فصل الشتاء وهو أمر له أسباب متعددة،ةقد يرجع لأسباب صحية ونقص في الفيتامينات الأمر الذي يسبب إزعاجا للكثيرين لا سيما الجنس اللطيف. نقدم إليك بعض النصائح الذهبية للتخلص من هذه المشكلة.  

صورة من وحدة للتطعيم بفرنسا بتاريخ 9 نوفمبر عام 2021

كيف تختار الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لكوفيد 19؟

يتساءل الكثيرون اليوم عن طبيعة الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لكوفيد 19. هناك من تلقى جرعة واحدة من جونسون آند جونسون وآخرون تلقوا لقاحات مختلفة من جرعتين. فكيف يمكن اختيار الجرعة الثالثة المعززة؟  

Coronavirus - Intensivstation in Klinik

خبراء يكشفون أسباب حدوث إصابات بكورونا بين الحاصلين على اللقاح

ارتفعت حالات والوفيات والإصابات بمرض "كوفيد 19" في مختلف دول العالم، لكن المقلق أن هناك تزايد للإصابات بين الذين حصلوا على جرعتين من اللقاح المضاد للفيروس. فما السبب؟  

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صحتك بين يديك - الاستماع والتحدث

التلعثم أو التأتأة يمكن أن تكون مرهقة للمصاب بها - سواء في مرحلة الطفولة أو كشخص بالغ. فما هي الأساليب العلاجية المتاحة للتعامل بشكل أفضل مع التأتأة؟ وكيف يمكن أن يساعد العلاج السمعي في التغلب على ضعف السمع وطنين الأذن.  

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صحتك بين يديك - الاستماع والتحدث

Welttag des Stotterns - Symbolbild

عندما تصبح التأتأة عبئا

Stottertherapie

ما الذي يساعد ضد التأتاة؟

Symbolbild Tinnitus

العلاج السمعي - تمارين للسمع بشكل جيد

خطوات بسيطة لها نتائج كبيرة على صحة الجسم.

خمسة أطعمة عليها الاختفاء من مطبخك!

كثيرون منّا يعتقدون أن الطريق إلى الجسم السليم والتغذية الصحية متعب ويتطلب مجهودات كبيرة، لكن الحقيقة مختلفة تماما فخطوات بسيطة لها تأثيرات كبيرة على أجسامنا. إليكم بعض هذه الخطوات.  

أدوية علاجية لمرض كوفيد 19 تهدف إلى منع تطور المرض.

أدوية جديدة لكوفيد 19.. آخرها من شركة فايزر

بعد ميرك، شركة فايزر تقدم دواء علاجيا لمرض كوفيد 19، ليصبح هناك ثلاثة عقاقير واعدة لمعالجة هذا الفيروس القاتل، ما يعني دخول مرحلة مفصلية للقضاء على الوباء. فما هي هذه الأدوية وما هي خصائصها؟  

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فيتامين د - فيتامين مفيد؟

الشمس تؤثر أيضا على الجلد بشكل مثالي، والنتيجة فيتامين د الذي يقوي العظام والجهاز المناعي. لكن لا توجد أدلة كافية على ما إذا كان يحمينا من المرض. المؤكد هو أن النقص سيء والزيادة لا تساعد.  

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Vitamin D I Tablette I Medikamente

فيتامين د - فيتامين مفيد؟

In Good Shape | Bluthochdruck

ماذا يحدث عند ارتفاع ضغط الدم؟

Spiegelei

نصائح لصحة القلب

Wagyu Rindfleisch

اللحوم والحساسية – أسرار جديدة يجهلها كثيرون

Tabletten und Zitrone

نقص فيتامين سي - اللعب بالصحة

DW Good Shape | Stefan Kabisch zu Trinkmythen

طرق شرب الماء الصحيحة والصحية

Fit und gesund Fahrradhelm

خمسة عوامل للصحة الجيدة في الشيخوخة

خضراوات وفواكه طازجة مفيدة لصحة الجسم

تسعة فيتامينات ومعادن ينصح بتناولها يومياً.. فما هي؟

تتعدد الفيتامينات والمعادن ذات الأهمية الكبرى للجسم. لكن خبراء التغذية حددوا منها 9 يجب تناول الكميات المقررة منها بصفة يومية. تتركز أغلبها في الخضراوات والفواكه واللحوم والبيض والأسماك.  

أوزليم توريسي و أوغور شاهين، مؤسسا شركة بيونتك الألمانية

مؤسسا شركة بيونتك: كورونا ستقل شراسته كلما زاد عدد المطعمين

تم تكريم أوزليم توريسي وأوغور شاهين، مؤسسا شركة بيونتك الألمانية، عدة مرات بعد تطويرهما أول لقاح مضاد لفيروس كورونا. DW أجرت هذا الحوار مع العالمين بشأن مستقبل الفيروس واللقاحات.  

النساء المصابات بالفعل بسكري الحمل يعانين من زيادة الوزن أيضاً (صورة رمزية)

دراسة أسترالية: الصيام المتقطع بعد الحمل يقلل من خطر الإصابة بالسكري

ذكر باحثون من أستراليا أن اتباع الطريقة الغذائية 5:2 بعد الحمل، والتي تعرف باسم الصيام المتقطع، يساهم في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري، خاصة عند النساء المصابات بسكري الحمل. فكيف تعمل هذه الطريقة الغذائية؟  

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طفل أمريكي يحصل على اللقاح المضاد لكورونا

تطعيم الأطفال ضد كورونا.. لماذا كل هذا القلق؟

أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة توصية بتلقي الأطفال من سن 5 إلى 15 عاماً لقاح فايزر-بيونتك، فيما بدأت عدة دول عربية بالفعل في تلقيح الأطفال. فلماذا ينتاب البعض القلق بهذا الشأن؟  

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Woman cooking in kitchen, Frau, die in der Kueche kocht | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

خمسة أطعمة عليها الاختفاء من مطبخك!

كثيرون منّا يعتقدون أن الطريق إلى الجسم السليم والتغذية الصحية متعب ويتطلب مجهودات كبيرة، لكن الحقيقة مختلفة تماما فخطوات بسيطة لها تأثيرات كبيرة على أجسامنا. إليكم بعض هذه الخطوات.
Tiefgefrorene Pizzen laufen am 23.05.2017 im Pizzawerk der Firma Dr. Oetker in Wittenburg (Mecklenburg-Vorpommern) über ein Transportband. Das Unternehmen gehört den Angaben zufolge mit 900 Mitarbeitern zu den größten Arbeitgebern im Land Mecklenburg-Vorpommern. Über 700.000 Pizzen laufen in dem Werk jeden Tag über die Bänder. Ein beträchtlicher Teil der Tiefkühlpizzen geht in den Export. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

دراسة تكشف خطر الأطعمة الجاهزة على الدماغ

في نتيجة وصفت بـ"المرعبة"، توصلت دراسة حديثة إلى أن اتباع نظام غذائي يحتوي على أطعمة معالجة له تأثير سلبي على الدماغ. الدراسة التي أجريت على الفئران كشفت أيضاً عن العديد من العواقب الوخيمة لهذا النوع من الأطعمة.
auf der Waage stehen - on scale | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

كيف تتفادى مشكلة الوزن الزائد خلال الخريف والشتاء؟

في الوقت الذي تزداد فيه مشكلة الوزن الزائد خلال الخريف والشتاء بسبب قلة الحركة والبقاء طويلاً في المنزل، يمكن اتباع خطوات بسيطة وفعالة للحفاظ على قوام رشيق والبقاء بصحة جيدة في نفس الوقت.
Honey jar, flower and wooden stick on table against spring natural background Copyright: Colourbox

"معجزة شفاء".. أربع فوائد مهمة للعسل

تنتشر في كافة الثقافات شرقا وغربا الأمثال والأقوال المشهورة التي تتغنى بالعسل، فمكونات "الذهب السائل" لذيد الطعم لها فوائد كثيرة، أهمها أنها مضادة للبكتريا والأكسدة. لكن هناك فوائد أخرى مهمة أيضا.

Newborn infant baby sleeping in suitcase sjhuls - Fotolia 49959562

ثماني نصائح لنوم هادئ لطفلك

استيقاظ الأطفال بشكل متكرر ليلاً يدفع بعض الأمهات للقلق، فالكثير منهن يعتقدن أن قلة نوم الأطفال تؤثر على نموهم. فكيف يمكن التغلب على هذه المشكلة ومساعدة الأطفال على النوم بشكل هادئ وهانئ؟
Young sick woman in bed and pills on the bedside table. #8380169 Copyright: Colourbox

نصائح تقيك من نزلات البرد خلال فصل الخريف

بمجرد دخول فصل الخريف يصاب الكثيرون بنزلات البرد رغم الاستعانة بالملابس الدافئة. وينصح الخبراء باتباع نظام غذائي موسمي والتأقلم مع هذا الفصل بشكل جيد. هنا تتعرف على أربع نصائح تساعدك على ذلك.
Chicken meat, fish, cottage cheese, yogurt and eggs on white table, Huehnerfleisch, Fisch, Huettenkaese, Joghurt und Eier auf dem weissen Tisch | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

فوائد مذهلة لفيتامين "ب 12" على الصحة والحالة النفسية

يلعب فيتامين "ب 12" دوراً أساسياً في صحة الجسم على مستويات مختلفة وخصوصاً على الصحة العقلية، ويؤدي نقصه إلى مشاكل خطيرة. فأين تكمن أهمية هذا الفيتامين وما دوره الصحي الذي يؤثر على الحياة اليومية؟
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إطالة الأهداب ما آثارها على صحة العين؟

لطالما تغنى الشعراء والمحبون بالأهداب الطويلة للعيون، كونها تزيد من جاذبية المرأة وجمالها، لكن طولها المفرط قد تكون له تأثيرات عكسية، وفق دراسة أمريكية، فما هي هذه التأثيرات؟ وهل هنالك نصائح لتفاديها؟
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عشر دقائق تحت أشعة شمس أكتوبر تحفز جسمك بفتيامين "د"

ينصح الأطباء بالتعرض لأشعة الشمس الساطعة لـ10 دقائق تقريباً يومياً خلال فصلي الصيف والربيع بين شهري آذار/ مارس وتشرين أول/ أكتوبر، من أجل تكوّن فيتامين "د" في الجسم، والذي له أهمية كبيرة في بنية العظام.
Frisches Obst und Gemüse auf einem Marktstand, Bremen, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

فواكه مفيدة للحفاظ على قلب سليم ينبض بالحب والحياة

تعتبر أمراض القلب والأوعية الدموية من المسببات الرئيسية للوفاة في العالم، غير أن تغيير نمط الحياة والنظام الصحي يساعد بدرجة كبيرة في تجنب هذه المخاطر، وتحسين صحة القلب. ما هي الأغذية التي ينصح بها لتعزيز صحة القلب؟

Breast; Cancer; Cancer Cell; Cell; Danger; Healthcare; High-scale; Human Cell; Illness; Illustration; Magnification; Medicine; Risk; Science; Tumor Colourbox

استهداف الخلايا "النائمة".. ألمانيا تحقق تقدماً في علاج السرطان

خلال العلاج الكيميائي التقليدي، قد تدخل بعض الخلايا السرطانية في "حالة سبات"، ما يسمح للأورام بالنمو من جديد. غير أن باحثين من مستشفى كولونيا الجامعي في ألمانيا، توصلوا إلى علاج يستهدف هذه الخلايا بالذات.

22.07.2014 +++ Baby (12-17 Monate) haelt Brokkoli, Baby girl (12-17 months) holding broccoli | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

لهذا السبب يكره الأطفال تناول البروكلي!

يحتوي البروكلي على العديد من العناصر الغذائية الصحية الهامة وخصوصا لصحة الأطفال ونموهم، غير أن الصغار غالباً ما يرفضون ويكرهون بشدة تناول هذا النوع من الخضروات. فما السبب وراء كره الأطفال للبروكلي؟
14.08.2019, Hamburg: Frischer Fisch und andere Meeresfrüchte liegen auf einem Verkaufstisch im Fischmarkt Hamburg Altona. Foto: Christian Charisius/dpa | Verwendung weltweit

خمس نصائح لمعرفة إن كان السمك طازجا أم لا!

إذا كنت في عطلة بالقرب من البحر، يمكنك التطلع إلى تناول السمك الطازج. بيد أن العديد من المطاعم ومحلات السوبرماركت يلجؤون أحيانا للأسماك المثلجة. نقدم لك بعض النصائح البسيطة التي ستساعدك في معرفة إن كان السمك طازجا أم لا.
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هل تسبب المضادات الحيوية سرطان القولون؟..دراسة تجيب!

كشف بحث لجامعة سويدية أن تناول مضادات الالتهابات لفترة طويلة ترفع من مخاطر الإصابة بسرطان القولون. فأيّ دور يلعبه الميكروبيوم المعوي هنا؟
DEU, 2003: Pekannuss, Hickorynuss (Carya illinoinensis, Carya illinoensis), eine ganze Nuss, eine halbe Nuss mit Kern und ein zerteilter Nusskern als Freisteller. [en] [Hickory Nut, Pecan Nut (Carya illinoinensis, Carya illinoensis), whole nut, one half with kernel and pieces of kernel, studio picture.] | DEU, 2003: Hickory Nut, Pecan Nut (Carya illinoinensis, Carya illinoensis), whole nut, one half with kernel and pieces of kernel, studio picture. |

دراسة تؤكد أهمية الجوز في خفض الدهون الضارة داخل الجسم

كشفت دراسة أجريت في جامعة جورجيا الأمريكية أن إضافة الجوز إلى النظام الغذائي اليومي يرتبط بانخفاض مستوى الكوليسترول وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. وقد كشفت النتائج عن تحسن في مستويات الدهون في الدم للمشاركين.
Quelle:ddp/WAZ-special +++ddp/David Hecker+++ Geladen am 27.03.2012 Beschreibung: Eine aeltere Frau haelt am Dienstag (30.03.10) in Oldenburg auf dem Wochenmarkt an einem Verkaufsstand fuer Gemuese eine Knolle Fenchel in der Hand. Foto: David Hecker/ddp WAZ-special

بعد سن الخمسين.. هذه الفيتامينات لا غنى عنها!

مع تقدم العمر، تزداد أهمية الفيتامينات لضمان صحة الجسم، لكن ما هي أنواع الفيتامينات التي يحتاجها الانسان فوق الخمسين، ولماذا؟ ومتى تصبح المكملات الغذائية مفيدة؟
Schale mit Salz.

على خلاف المتعارف عليه.. دراسة تثبت الآثار الإيجابية للملح

لطالما سمعنا أن الإفراط في تناول الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من الأملاح تعرضنا للعديد من المخاطر الصحية وتصيبنا بأمراض مزمنة. فما صحة اتهام الملح بذلك؟
female hand in blue latex gloves holds plastic model of a human jaw with white teeth and wooden toothbrush on a blue background, oral hygiene, close up

خمس وصفات منزلية سهلة لعلاج التهاب اللثة

صحة اللثة مهمة جدا لصحة الأسنان، والعناية بها ضروري جدا، فكيف بالإمكان التخلص من البكتيريا التي تسبب التهاب اللثة؟ إليك خمس وصفات منزلية قد تساعدك في الحفاظ على صحة اللثة.
ILLUSTRATION - Eine junge Frau sitzt am 30.04.2018 in einem Apartment in Hamburg an einem Schreibtisch vor dem Laptop und legt den Kopf auf den Tisch (gestellte Szene). Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

إليك أفضل النصائح.. هل تشكو من نقص في الحديد؟

لا شك بأنك تعلم أن الحديد يعتبر من أهم العناصر الرئيسية في صحة الجسم، وأن نقصه قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة. فما هي أعراض نقص الحديد؟ وكيف يمكن الوقاية من الإصابة به؟
12.12.2018, Bayern, München: Dieter (Didi) Hallervorden, Comedian und Schauspieler, kommt zur 24. José Carreras Gala. Foto: Katharina Redanz/dpa | Verwendung weltweit

انتفاخ أسفل العين.. وصفات بسيطة لمشكلة تؤرق الكثيرين

كثيراً ما تظهر لدى البعض منا انتفاخات تحت العيون وخصوصاً عند الاستيقاظ في الصباح. لكن لا داعي للقلق. فبحسب خبراء التجميل والصحة العامة فإن تلك الانتفاخات يسهل التخلص منها باتباع الخطوات البسيطة التالية.