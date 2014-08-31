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الشفاه المتشققة رفيق مزعج خلال فصل الشتاء وهو أمر له أسباب متعددة،ةقد يرجع لأسباب صحية ونقص في الفيتامينات الأمر الذي يسبب إزعاجا للكثيرين لا سيما الجنس اللطيف. نقدم إليك بعض النصائح الذهبية للتخلص من هذه المشكلة.
يتساءل الكثيرون اليوم عن طبيعة الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لكوفيد 19. هناك من تلقى جرعة واحدة من جونسون آند جونسون وآخرون تلقوا لقاحات مختلفة من جرعتين. فكيف يمكن اختيار الجرعة الثالثة المعززة؟
ارتفعت حالات والوفيات والإصابات بمرض "كوفيد 19" في مختلف دول العالم، لكن المقلق أن هناك تزايد للإصابات بين الذين حصلوا على جرعتين من اللقاح المضاد للفيروس. فما السبب؟
التلعثم أو التأتأة يمكن أن تكون مرهقة للمصاب بها - سواء في مرحلة الطفولة أو كشخص بالغ. فما هي الأساليب العلاجية المتاحة للتعامل بشكل أفضل مع التأتأة؟ وكيف يمكن أن يساعد العلاج السمعي في التغلب على ضعف السمع وطنين الأذن.
يعاني من واحد إلى اثنين في المائة من البشر من مشاكل في نطق الكلمات والجمل بطلاقة لأنهم يتلعثمون. رافائيل واحد منهم. بدأت معاناته في المدرسة عندما جاء إلى ألمانيا وكان عليه أن يتعلم لغة جديدة.
لا يوجد علاج للتأتاة. ولكن يمكن للمصابين التمرن على التحدث بطلاقة، حتى يتلاشى الخوف من التأتأة. وبالتالي لا تصبح المواقف اليومية تحديا.
نسمع في كل يوم الكثير من الضوضاء من حركة المرور على سبيل المثال فهل يمكن أن يؤثر ذلك على سمعنا بشكل دائم. بالإضافة إلى المعينات السمعية الكلاسيكية يوصي الخبراء بالعلاج السمعي.
كثيرون منّا يعتقدون أن الطريق إلى الجسم السليم والتغذية الصحية متعب ويتطلب مجهودات كبيرة، لكن الحقيقة مختلفة تماما فخطوات بسيطة لها تأثيرات كبيرة على أجسامنا. إليكم بعض هذه الخطوات.
بعد ميرك، شركة فايزر تقدم دواء علاجيا لمرض كوفيد 19، ليصبح هناك ثلاثة عقاقير واعدة لمعالجة هذا الفيروس القاتل، ما يعني دخول مرحلة مفصلية للقضاء على الوباء. فما هي هذه الأدوية وما هي خصائصها؟
فصل الشتاء جميل ولكنه بارد، فكيف بالإمكان تجاوز ذلك، والحفاظ على دفء جسمك وصحتك؟ من خلال الطعام وطبيعة الملابس، نقاط أخرى جمعناها لكم في هذه النصائح العشر.
الشمس تؤثر أيضا على الجلد بشكل مثالي، والنتيجة فيتامين د الذي يقوي العظام والجهاز المناعي. لكن لا توجد أدلة كافية على ما إذا كان يحمينا من المرض. المؤكد هو أن النقص سيء والزيادة لا تساعد.
ما علاقة ارتفاع ضغط الدم بصحة القلب؟ في حلقة اليوم سنتعرف على خطورة ارتفاع مستوى ضغط الدم على القلب. ولماذا التوتر يضاعف من مخاطر ارتفاع ضغط الدم.
كيف يمكننا الحفاظ على قلب سليم طيلة الحياة؟ هنا يفضل الاعتناء مبكراً به، بعدم التدخين والحفاظ على وزن معتدل وصحي، إلى جانب نصائح سنتعرف عليها في حلقة هذا الأسبوع.
بعض الناس يصابون بالحساسية عند تناول اللحوم، علماً أنهم لم يعانوا من قبل من هذا النوع من الحساسية. العلماء يريدون معرفة أسباب ذلك وهو ما سنتعرف عليه في حلقة اليوم من المستقبل الآن.
يلجأ الكثير من الناس إلى مكملات الفيتامينات خوفًا من نقصها. وهذا الخوف يفسر تزايد مبيعات هذه المكملات كل عام في جميع أنحاء العالم. الطلب على فيتامين سي مثلا ازداد بشكل كبير في فترة كورونا. والشركات المنتجة هي المستفيد الأكبر.
هناك من يقول إن شرب كمية كافية من الماء ينشط عملية التمثيل الغذائي ويقي من السمنة، كما يقوي الماء العضلات ويحافظ على بشرتنا خالية من التجاعيد. خبير التغذية الدكتور شتيفان كابيش يوضح لنا في لقاء خاص مدى دقة هذه الملعومات.
أكدت العديد من الدراسات على أن الجينات الصحيحة تمثل نسبة الربع على صعيد ما إذا كان الإنسان سيتمتع بشيخوخة حيوية أم لا. كما أن للجنس دور في هذا المجال، فالنساء يعمرن أكثر من الرجال. لكن هناك ثلاثة عوامل يمكننا التحكم فيها.
تتعدد الفيتامينات والمعادن ذات الأهمية الكبرى للجسم. لكن خبراء التغذية حددوا منها 9 يجب تناول الكميات المقررة منها بصفة يومية. تتركز أغلبها في الخضراوات والفواكه واللحوم والبيض والأسماك.
تم تكريم أوزليم توريسي وأوغور شاهين، مؤسسا شركة بيونتك الألمانية، عدة مرات بعد تطويرهما أول لقاح مضاد لفيروس كورونا. DW أجرت هذا الحوار مع العالمين بشأن مستقبل الفيروس واللقاحات.
ذكر باحثون من أستراليا أن اتباع الطريقة الغذائية 5:2 بعد الحمل، والتي تعرف باسم الصيام المتقطع، يساهم في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري، خاصة عند النساء المصابات بسكري الحمل. فكيف تعمل هذه الطريقة الغذائية؟
أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة توصية بتلقي الأطفال من سن 5 إلى 15 عاماً لقاح فايزر-بيونتك، فيما بدأت عدة دول عربية بالفعل في تلقيح الأطفال. فلماذا ينتاب البعض القلق بهذا الشأن؟
كثيرون منّا يعتقدون أن الطريق إلى الجسم السليم والتغذية الصحية متعب ويتطلب مجهودات كبيرة، لكن الحقيقة مختلفة تماما فخطوات بسيطة لها تأثيرات كبيرة على أجسامنا. إليكم بعض هذه الخطوات.
في نتيجة وصفت بـ"المرعبة"، توصلت دراسة حديثة إلى أن اتباع نظام غذائي يحتوي على أطعمة معالجة له تأثير سلبي على الدماغ. الدراسة التي أجريت على الفئران كشفت أيضاً عن العديد من العواقب الوخيمة لهذا النوع من الأطعمة.
في الوقت الذي تزداد فيه مشكلة الوزن الزائد خلال الخريف والشتاء بسبب قلة الحركة والبقاء طويلاً في المنزل، يمكن اتباع خطوات بسيطة وفعالة للحفاظ على قوام رشيق والبقاء بصحة جيدة في نفس الوقت.
تنتشر في كافة الثقافات شرقا وغربا الأمثال والأقوال المشهورة التي تتغنى بالعسل، فمكونات "الذهب السائل" لذيد الطعم لها فوائد كثيرة، أهمها أنها مضادة للبكتريا والأكسدة. لكن هناك فوائد أخرى مهمة أيضا.
استيقاظ الأطفال بشكل متكرر ليلاً يدفع بعض الأمهات للقلق، فالكثير منهن يعتقدن أن قلة نوم الأطفال تؤثر على نموهم. فكيف يمكن التغلب على هذه المشكلة ومساعدة الأطفال على النوم بشكل هادئ وهانئ؟
بمجرد دخول فصل الخريف يصاب الكثيرون بنزلات البرد رغم الاستعانة بالملابس الدافئة. وينصح الخبراء باتباع نظام غذائي موسمي والتأقلم مع هذا الفصل بشكل جيد. هنا تتعرف على أربع نصائح تساعدك على ذلك.
يلعب فيتامين "ب 12" دوراً أساسياً في صحة الجسم على مستويات مختلفة وخصوصاً على الصحة العقلية، ويؤدي نقصه إلى مشاكل خطيرة. فأين تكمن أهمية هذا الفيتامين وما دوره الصحي الذي يؤثر على الحياة اليومية؟
لطالما تغنى الشعراء والمحبون بالأهداب الطويلة للعيون، كونها تزيد من جاذبية المرأة وجمالها، لكن طولها المفرط قد تكون له تأثيرات عكسية، وفق دراسة أمريكية، فما هي هذه التأثيرات؟ وهل هنالك نصائح لتفاديها؟
ينصح الأطباء بالتعرض لأشعة الشمس الساطعة لـ10 دقائق تقريباً يومياً خلال فصلي الصيف والربيع بين شهري آذار/ مارس وتشرين أول/ أكتوبر، من أجل تكوّن فيتامين "د" في الجسم، والذي له أهمية كبيرة في بنية العظام.
تعتبر أمراض القلب والأوعية الدموية من المسببات الرئيسية للوفاة في العالم، غير أن تغيير نمط الحياة والنظام الصحي يساعد بدرجة كبيرة في تجنب هذه المخاطر، وتحسين صحة القلب. ما هي الأغذية التي ينصح بها لتعزيز صحة القلب؟
خلال العلاج الكيميائي التقليدي، قد تدخل بعض الخلايا السرطانية في "حالة سبات"، ما يسمح للأورام بالنمو من جديد. غير أن باحثين من مستشفى كولونيا الجامعي في ألمانيا، توصلوا إلى علاج يستهدف هذه الخلايا بالذات.
يحتوي البروكلي على العديد من العناصر الغذائية الصحية الهامة وخصوصا لصحة الأطفال ونموهم، غير أن الصغار غالباً ما يرفضون ويكرهون بشدة تناول هذا النوع من الخضروات. فما السبب وراء كره الأطفال للبروكلي؟
إذا كنت في عطلة بالقرب من البحر، يمكنك التطلع إلى تناول السمك الطازج. بيد أن العديد من المطاعم ومحلات السوبرماركت يلجؤون أحيانا للأسماك المثلجة. نقدم لك بعض النصائح البسيطة التي ستساعدك في معرفة إن كان السمك طازجا أم لا.
كشف بحث لجامعة سويدية أن تناول مضادات الالتهابات لفترة طويلة ترفع من مخاطر الإصابة بسرطان القولون. فأيّ دور يلعبه الميكروبيوم المعوي هنا؟
كشفت دراسة أجريت في جامعة جورجيا الأمريكية أن إضافة الجوز إلى النظام الغذائي اليومي يرتبط بانخفاض مستوى الكوليسترول وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. وقد كشفت النتائج عن تحسن في مستويات الدهون في الدم للمشاركين.
مع تقدم العمر، تزداد أهمية الفيتامينات لضمان صحة الجسم، لكن ما هي أنواع الفيتامينات التي يحتاجها الانسان فوق الخمسين، ولماذا؟ ومتى تصبح المكملات الغذائية مفيدة؟
لطالما سمعنا أن الإفراط في تناول الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من الأملاح تعرضنا للعديد من المخاطر الصحية وتصيبنا بأمراض مزمنة. فما صحة اتهام الملح بذلك؟
صحة اللثة مهمة جدا لصحة الأسنان، والعناية بها ضروري جدا، فكيف بالإمكان التخلص من البكتيريا التي تسبب التهاب اللثة؟ إليك خمس وصفات منزلية قد تساعدك في الحفاظ على صحة اللثة.
لا شك بأنك تعلم أن الحديد يعتبر من أهم العناصر الرئيسية في صحة الجسم، وأن نقصه قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة. فما هي أعراض نقص الحديد؟ وكيف يمكن الوقاية من الإصابة به؟
كثيراً ما تظهر لدى البعض منا انتفاخات تحت العيون وخصوصاً عند الاستيقاظ في الصباح. لكن لا داعي للقلق. فبحسب خبراء التجميل والصحة العامة فإن تلك الانتفاخات يسهل التخلص منها باتباع الخطوات البسيطة التالية.
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