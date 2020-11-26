 وقف الشيخوخة والعودة إلى الشباب.. هل هذا ممكن؟ | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 27.11.2020

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علوم وتكنولوجيا

وقف الشيخوخة والعودة إلى الشباب.. هل هذا ممكن؟

عكس عمل الخلايا البشرية والحفاظ على الشباب الدائم، هل هذا ممكن؟ قد يبدو هذا حلما بعيد المنال، إلا أن دراسة حاولت الإجابة على هذا السؤال: هل يمكن عكس عمل الخلايا؟ نبين لك أهم ما تناوله العلم للحصول على الشباب الدائم.

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الشباب الدائم هو مطمح البشرية منذ بدء الخليقة، وحملت لنا العديد من الأساطير عن أكسير الحياة وينبوع الشباب الدائم والذي يمكن لوارده العودة إلى عمر الشباب.

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اتباع نمط حياة مشابه لجزيرة إيكاريا اليونانية، قد لا يكون مفيدا للحصول على صحة أفضل وحسب، بل قد يكون كشفا لسر الحصول على الشباب المتجدد والعمر الطويل، فما هو هذا السر؟ ولماذا تم تصنيف الجزيرة بأنها ضمن منطقة زرقاء خاصة؟

للطعام تأثيرات كبيرة علينا، وفوائده تشمل أيضا الحفاظ على نضارة الشباب وتألقه، فخبراء التغذية ينصحون بالاستفادة من أطعمة معينة لتأثيرها المضاد على شيخوخة الجسم، وللحصول على شباب دائم. نقدم إليك أبرز هذه الأطعمة.

العوامل الجينية والوراثية تساهم بنسبة بسيطة في ظهور التجاعيد، أما النسبة الأكبر فيمكننا التحكم فيها من خلال الغذاء وأسلوب الحياة الصحي ومعرفة التطور الطبيعي لعمل خلايا البشرة وبالتالي استخدام المنتجات المناسبة لكل عمر.

دراسة أشرفت عليها جامعة اكستر الأمريكية حاولت بحث هذا الأمر بشكل علمي، حيث أشرفت الجامعة على دراسة تساءلت بها عما إذا كان ممكنا عكس عمل شيخوخة الخلايا البشرية ودفعها إلى التجدد والشباب من جديد وذلك بحسب ما نشر موقع هايل براكسيس نيت المتخصص.

الميتوكوندريا مولد الطاقة

يمكن تعريف الشيخوخة بأنها انخفاض تدريجي في وظائف الخلايا، ويمكن أن يترافق ذلك مع حدوث أمراض مزمنة. ومع تقدمنا في العمر تقل كفاءة الخلايا، وهذا يعني أن الخلايا القديمة أقل قدرة على تشغيل الجينات وإيقافها للاستجابة للتغيرات في بيئتها. وفي دراسة نشرها الموقع المتخصص  Cell Death & Desease تم الربط بين طريقة عمل الميتو كوندريا/ وهي أجزاء مهمة من الخلايا، وقدرة الجسم على تجديد خلاياه.

وغالبا ما يشار إلى الميتوكوندريا باسم "محطات توليد الطاقة" للخلايا البشرية؛ إذ أنها لا توفر فقط  القدرة على تجديد الخلايا داخل الجسم بل أيضا تساعد على إظهار الجسم بمظهر الشباب. ووضحت الدراسة أنه مع التقدم في السن يقل أداء الميتوكوندريا في البشر والحيوانات على حد سواء، وهو ما يدفع الجسم إلى الهرم.

وبينت الدراسة أنه في حالة إزالة الخلايا القديمة في الجسم وتقليل عددها إلى الحد الأدنى قد يساعد ذلك باقي الخلايا على العمل بنشاط أكبر، ما يؤدي إلى تحسين مكافحة الشيخوخة في الجسم. كما بينت الدراسة أن التجارب التي أجروها على الحيوانات والتي تمثلت بالتخلص من الخلايا القديمة الهرمة أخرت في بعض الأحيان إشارات التقدم في العمر وبعض الخصائص والاعراض الأخرى المرتبطة بالشيخوخة مثل اعتام العين.

تطبيق على الحيوانات

التجارب أثبتت أيضا بعض النجاحات على الفئران حيث تمكن الباحثون من إيجاد بعض الطفرات الجينية بعقاقير أشبه بالمضادات الحيوية، ما أحدث طفرة جينية أدت إلى ظهور الفئران بمظهر أكثر شبابا وبدت بشرتهم أصغر من السابق.

إن إزالة الخلايا الهرمة من الجسم كانت إحدى الطرق التي اتبعها العلماء من أجل مكافحة أعراض الشيخوخة، إلا أن العلماء حاولوا كذلك تنشيط الخلايا الأخرى من أجل تحسين كفاءتها. وطبقا للدراسة المنشورة فقد وجد الباحثون أن معالجة الخلايا بعامل كبريتيد الهيدروجين يزيد من بعض عوامل الربط العصبي داخل الخلية، ويعيد تنشيط الخلايا البشرية القديمة. ولكن العائق الذي وقف أمامه العلماء أن كميات كبيرة من كبريتيد الهيدروجين يمكن أن تكون سامة لذلك يحاول الباحثون تحديد كمية مناسبة لاعتمادها.

علاء جمعة/ ع.أ.ج

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    يُفضل تنويع الأطعمة والمواد الغذائية، ولا توجد هناك أي أغذية "مفضلة" أو "ممنوعة". كل شيء مسموح ولكن بحدود.

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    عشر نصائح لتغذية صحية وممتعة

    الأطعمة النشوية، كالخبز والمعكرونة والبطاطا والأرز، خاصة تلك المصنعة من الحنطة الكاملة، قليلة الدهون ولكنها غنية بالفيتامينات والمعادن الهامة، علاوة على الألياف.

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    عشر نصائح لتغذية صحية وممتعة

    يستحسن تناول 5 وجبات من الخضروات والفواكه يومياً لأنها غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف. ويفضل تناولها طازجة أو مطبوخة لفترة قصيرة بين الوجبات الرئيسية.

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    يفضل تناول الحليب ومشتقاته يومياً. أما اللحوم والسمك أو البيض، فيستحسن تناولها مرة على الأقل أسبوعياً، بمعدل 300 إلى 600 غرام أسبوعياً.

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    عشر نصائح لتغذية صحية وممتعة

    التقليل من الأطعمة الغنية بالدهون، على الرغم من مذاقها اللذيذ . وكقاعدة، ينبغي الحفاظ على كمية من الدهون تقدر بـ70 إلى 90 غراماً يومياً فقط.

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    عشر نصائح لتغذية صحية وممتعة

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    عشر نصائح لتغذية صحية وممتعة

    شرب الماء مهم جداً ويُنصح شرب لتر ونصف يومياً مع الإقلال من شرب الكحول، أي بمعدل نصف لتر من الجعة أو ربع لتر من النبيذ، ونصف هذه الكمية للنساء.

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    عشر نصائح لتغذية صحية وممتعة

    تعوّد على طبخ الطعام على نار هادئة ولفترة قصيرة إن أمكن ذلك، مع قليل من الماء والزيت، لأن ذلك يعني الإبقاء على المذاق الطبيعي والحفاظ على المواد المفيدة.

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    عشر نصائح لتغذية صحية وممتعة

    تناول الطعام ببطء واستمتع بما تأكل. كما أن العين تأكل قبل الفم أحياناً. إضافة إلى ذلك، فإن التأني في تناول الطعام يؤدي إلى تحفيز الشعور بالشبع.

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    عشر نصائح لتغذية صحية وممتعة

    إلى جانب النصائح المتعلقة بالطعام، فإن ممارسة الرياضة بانتظام والحركة المستمرة تساعدك في الوصول إلى وزنك المثالي وتطوير اللياقة البدنية.

    الكاتب: ي.أ


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