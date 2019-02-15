 دراسة: نقص فيتامين (د) يجعل الأطفال أكثر عدوانية | علوم وتكنولوجيا | DW | 25.08.2019

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علوم وتكنولوجيا

دراسة: نقص فيتامين (د) يجعل الأطفال أكثر عدوانية

كشفت دراسة حديثة أن نقص فيتامين (د) قد يجعل سلوك الأطفال أكثر عدوانية عند بلوغهم سن المراهقة. وذكرت أن نقص فيتامين (د) شائع للغاية ويمكن أن يؤدي إلى من العديد من المشاكل الصحية الأخرى بين الأطفال.

DW fit&gesund - Vitamine, Sonne (SWR)

فيتامين (د) أو ما يطلق عليه اسم "فيتامين أشعة الشمس" هو أحد العناصر الغذائية الهامة للجسم. إذ يمكن أن يؤدي نقص فيتامين (د) إلى ضعف العظام وزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام والتهاب المفاصل. وقد أظهرت دراسة أجراها باحثون في جامعة ميشيغان بالولايات المتحدة أن نقص فيتامين (د) عند الأطفال من الممكن أن يؤدي إلى ظهور سلوك عدواني. وكشفت الدراسة وجود صلة بين نقص فيتامين (د) لدى الأطفال الصغار وبين السلوك العدواني عند بلوغهم سن المراهقة، بحسب ما نشره موقع " إن دي تي في" الأميركي.

في الدراسة، سجل الأطفال الذين يعانون من نقص فيتامين (د) درجات عالية في الاختبارات التي تقيم مشاكل السلوك عند بلوغهم سن المراهقة. وكانت النتائج مثيرة للقلق، إذ توضح أن نقص فيتامين أشعة الشمس يرتبط بأمراض نفسية كالفصام والاكتئاب في مرحلة البلوغ.

مختارات

كشفت دراسة أمريكية جديدة أن هناك علاقة بين ارتفاع مستويات فيتامين "د" وتحسن فرص شفاء المريضات بسرطان الثدي، إذ رصدت انخفاض مستويات هذا الفيتامين في دم المريضات وقت التشخيص. (14.11.2016)

توصل باحثون نمساويون إلى أن النساء اللواتي يعانين من اضطراب استقلابي معين يمكن مساعدتهن بملحقات فيتامين د. في دراستهم أظهر العلماء الآثار المفيدة لفيتامين د على مستويات السكر في الدم. تعرف على تفاصيل هذه الدراسة. (15.02.2019)

تقول إميليا باكزيك، أخصائية تغذية في مستشفى "لا رابيدا" للأطفال في شيكاغو بالولايات المتحدة: "لفيتامين (د) أدوار متعددة ومختلفة في الجسم، بما في ذلك النمو، ووظائف الجهاز العصبي والعضلي، والحد من الالتهابات"، كما تقول إن العديد من الدراسات قد ربطت بين نقص فيتامين (د) وأمراض القلب والأوعية الدموية، و بعض أنواع السرطان، والاضطراب العاطفي الموسمي، والتصلب المتعدد، واضطرابات المناعة الذاتية، ومقاومة الأنسولين لدى البالغين. بحسب ما نشره موقع "تودايز ديتيشن" الأميركي.

مصادر فيتامين (د)

من الممكن الحصول على فيتامين (د) من مصادر غذائية مثل الفطر والسمك الدهني والبيض ومنتجات الألبان. غير أن هذه الأطعمة قد توفر نسبة قليلة جداً من فيتامين (د). وعلى الرغم من أن قضاء بعض الوقت تحت أشعة الشمس مهم جداً ويعتبر من المصادر الأساسية للحصول على فيتامين (د)، غير أن الحذر مطلوب أيضا، إذ قد تؤدي أشعة الشمس فوق البنفسجية إلى أضرار بالغة في البشرة. ففي بعض الحالات حتى المركبات الواقية للشمس التي تحتوي على تركيبة عالية من الحماية من أشعة الشمس (SPF) قد لا توفر الحماية المطلوبة ضد الأشعة فوق البنفسجية.

في هذه الحالة، يكون الحل الأنسب هو تناول مكملات فيتامين (د) دوائية لمواجهة نقصه تجنباً لماخطره ولكن تحت إشراف الطبيب.

أسباب نقص فيتامين (د)

من الأسباب الرئيسية لنقص فيتامين (د) هو عدم التعرض لأشعة الشمس نتيجة لقضاء وقت طويل داخل المنزل، كما يلعب سوء التغذية، أو العيش في مناطق شديدة التلوث دوراً في ذلك أيضاً. بالإضافة إلى الوزن الزائد، أو التقدم في العمر. بحسب ما نشره موقع "تايمز ناو نيوز" الأميركي.

ينصح الأطباء والباحثون بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين (د) كالبيض والسمك والتعرض لأشعة الشمس الطبيعية، والحفاظ على وزن صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام ومراقبة الحالة وعلاجها في الوقت المناسب تحت إشراف الطبيب وخصوصاً عند الأطفال لأنهم الشريحة الأكثر تأثراً بنقص فيتامين (د).

ر.ض

  • Möhrensaft

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    فيتامين "أ"

    ندين بقدرتنا على النظر في النهار والليل إلى عمل فيتامين إيه (A). كما يقي بشرة الجسم من خطر الأشعة فوق البنفسجية. ويسيطر على نمو العظام. ويحتاج الإنسان البالغ إلى 0.8 إلى 1 ميليغرام منه يوميا. يوجد الفيتامين في الجزر ولحم الدجاج وكبد العجل.

  • 24.09.2014 DW fit und gesund Erdnuss

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    بيوتين

    فيتامين بيوتين مسؤول عن عمليات التمثيل الغذائي، وعن صحة الجلد والأظافر والشعر. يحتاج المرء منه بين 30 إلى 60 ميكروغرام يوميا. ونقصه يؤدي إلى تساقط الشعر والتهابات في الجلد ونقص الشهية، والشعور بالدوران وحتى علامات الاكتئاب. يوجد في صفار البيض والفول السوداني (الفستق) والجزر.

  • Nahrungsmittel Herstellung Gesundheit

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    بي 1

    مهم لصنع الطاقة ولعمل الجهاز العصبي وبناء الدم. ويحتاج الإنسان منه بين 0.6 إلى 1.4 ميليغرام يوميا. ونقصه يمكن أن يؤدي إلى نقص الدم وخلل في تبادل السكر في الدم، وارتباك في نقل الإشارات العصبية. يتواجد بكثرة في فول الصويا.

  • Global Ideas Kartoffel

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    بي 6

    يدعى أحيانا بيردوكسين ويلعب دورا مهما في بناء البروتينات وتبادل السكر في الدم. ونحتاج بين 1 إلى 1.5 ميليغرام منه يوميا كي نحافظ على صحتنا. ونقصه يؤدي لفقدان الشهية ونقص الدم والتهاب الجلد. يتواجد بكثرة في فول الصويا وسمك السردين والبطاطا.

  • Galerie - Kulinarische Spezialitäten

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    بي 12

    أو (كوبالمين) مهم لبناء الدم ولانقسام الخلايا وللنظام العصبي. يحتاج الأطفال منه إلى حوالي 2 ميكروغرام والكبار إلى 3 ميكروغرام. متوفر في الجبنة عالية الدسم وسمك الرنجة.

  • Petersilie

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    سي

    الفيتامين الشهير "سي" يحمي الخلايا من الجسيمات الضارة، وهو مهم لالتقاط الحديد في الأمعاء. مسؤول عن تقوية العظام وبنائها وتبادل الكولسترول في الدم. نحتاج إلى 100 ميليغرام يوميا منه. نقصه يؤدي إلى سرعة الإصابة بالبرد والالتهابات ونزف في اللثة وسقوط الأسنان وضعف في تدفق الدم، والتهاب المفاصل وضعف العضلات. والبقدونس غني به.

  • Fischplatte mit Lachs und Aal

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    دي

    فيتامين مسؤول عن بناء العظام وقوتها وعن عمل العضلات والأعصاب. يُنتج فيتامين "دي" عن طريق أشعة الشمس الساقطة على الجلد. ونحتاج إلى 20 ميكروغرام منه يوميا. بيض الدجاج والسلمون وبعض الأسماك تحتوي على قدر كبير منه.

  • Olivenöl in einer Flasche, Oliven

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    "ي"

    مهم للنظام المناعي في الجسم. يتلقف الأجسام الضارة ويدمرها. كما أنه مهم في التمثيل الغذائي ولعمل النظام العصبي. نحتاج منه 12 ميليغرام يوميا. يحتوي زيت الزيتون على قدر كبير منه.

  • Nahrungsmittel

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    كي

    في حال الإصابة بجروح أو إجراء عملية فإن عدم توقف نزف الدم يحدث غالبا بسبب نقص هذا الفيتامين. يوميا يحتاج الرجال منه إلى 80 ميكروغرام، والنساء إلى 65 ميكروغرام، والأطفال إلى 10 ميكروغرام لكل كيلو غرام من وزن الجسم. يتوفر في السبانخ.

  • Hühner: Vom Ei zum Küken

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    حامض الفوليك

    فيتامين الجينات. يلعب دورا في بناء الحامض النووي DNA. بالإضافة إلى تكاثر الخلايا في الجسم وبناء النظام العصبي وبناء الدم. ونقصه خلال فترة الحمل يمكن أن يؤدي إلى عدم اكتمال النظام العصبي للجنين. عباد الشمس والبيض وكبد الدجاج تحتوي على كميات كبيرة منه.

    الكاتب: عباس الخشالي


مختارات

أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

التنوع في الغذاء اليومي يؤمن حصول الجسم على كافة الفيتامينات الضرورية لنشاط الأعضاء وللحفاظ على الصحة. في هذه الصور نتعرف على أهم عشر فيتامينات للجسم وما هي الأغذية التي تزودنا بها. (29.01.2015)  

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