حصيلة كورونا في العالم.. تزايد الإصابات وتعافي نحو ثلث المصابين

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 227 ألفاً و482 شخصاً على الأقل منذ ظهور الوباء للمرة الأولى في الصين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية عند الساعة 11,00 اليوم الخميس (30 نيسان/أبريل). وتم تسجيل أكثر من 3 ملايين و180 ألفاً و800 حالة إصابة في 193 دولة ومنطقة. وتعافى 908 ألفاً شخصاً على الأقل.





وهذا العدد لا يعكس سوى جزء من العدد الفعلي للمصابين، إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب رعاية في المستشفى.



والولايات المتّحدة ما تزال الدولة الأكثر تضرّراً من جرّاء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، إذ تجاوزت الحصيلة فيها 60 ألفاً من أصل مليون و40 ألف حالة إصابة. وأعلنت السلطات الأميركية شفاء 124 ألفاً على الأقل.



والدول الأكثر تضرراً من الوباء بعد الولايات المتحدة هي إيطاليا مع 27 ألف وفاة من أصل 203 ألف، تليها بريطانيا مع 26 ألف وفاة من أصل 165 ألف إصابة، وإسبانيا 24 ألفاً من أصل 231 ألف إصابة، وفرنسا مع 24 ألف وفاة من بين 169 ألف إصابة.



أما في الصين القاريّة (من دون ماكاو وهونغ كونغ) فسجّل ما مجموعه أربعة آلاف و633 وفاة و82 ألفا و862 حالة إصابة فيما شفي 77 ألفاً و610 أشخاص.

وفي ألمانيا تم تسجيل أكثر من 159 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى صباح اليوم الخميس، وبلغت حالات الوفاة الإجمالية 6135 حالة على الأقل. وجاء ذلك في تقييم خاص بوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) يرصد أحدث الأعداد المسجلة في جميع الولايات الاتحادية.

مشاهدة الفيديو 01:59 شارك أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3ba60 أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

يذكر أن عدد الإصابات كان يوم أمس يزيد عن 157500 إصابة، وكانت حالات الوفاة تبلغ 6056 حالة وفاة على الأقل. وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني أمس الأربعاء، فإن كل عشرة مصابين يمكنهم إصابة 5.7 شخص في المتوسط، أي أن عدد الإصابات الجديدة سيتراجع بشكل طفيف.

أما من حيث توزّع الحصيلة بحسب القارّات فقد بلغ إجمالي عدد الوفيات في أوروبا 136 ألفاً و85 وفاة من أصل مليون 456 ألفاً و222 إصابة، وفي الولايات المتحدة وكندا 64 ألفاً و53 وفاة من أصل مليون و91 ألفاً و719 إصابة، وفي أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي 10 آلاف و425 وفاة من أصل 200 ألفا و205 إصابات، وفي آسيا 8532 وفاة من أصل 219 ألفا و64 إصابة، وفي الشرق الأوسط 6680 وفيات من أصل 168 ألفاً و820 إصابة، وفي أفريقيا 1590 وفاة من أصل 36 ألفاً و703 إصابات، وفي أوقيانوسيا 117 وفاة من أصل 8,071 إصابة. وأُعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ - أ ف ب)