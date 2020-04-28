 أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.04.2020

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أخبار

أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

تخطّت الولايات المتحدة عتبة مليون إصابة بفيروس كورونا، أي نحو ثلث الحصيلة المسجلة عالمياً. ومؤشرات على تفاقم انتشار الفيروس في ألمانيا رغم إعلان أكبر قوة اقتصادية في أوروبا تخفيف إجراءات الإغلاق بشكل حذر.

جسر بروكلين في نيويورك

منذ أواخر آذار/ مارس 2020، تعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تسجيلا للإصابات بكوفيد-19.

عبرت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء 28 نيسان/ ابريل 2020) عتبة مليون إصابة بكوفيد-19، أي نحو ثلث الحصيلة المسجلة عالمياً، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

ومنذ أواخر آذار/ مارس، تعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تسجيلا للإصابات بكوفيد-19. وكانت حصيلة المصابين بالفيروس على الأراضي الأميركية بلغت 500 ألف شخص قبل أقل من ثلاثة أسابيع وتحديداً في 10 نيسان/أبريل.  كذلك تعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تسجيلا للوفيات جراء الفيروس مع أكثر من 57200 وفاة. وبؤرة الوباء في نيويورك حيث سجلت ثلث إصابات البلاد.

مختارات

أما في ايطاليا، الدولة الأكثر تضرراً من الوباء في أوروبا، فقد أقرت تخفيف إجراءات العزل وتشمل سبل التخفيف التي تبدأ في 4 أيار/ مايو المقبل حظر التجمعات والتنقلات بين المناطق، كما سيكون وضع الكمامات إلزامياً في وسائل النقل العام فيما ستبقى المدارس مغلقة حتى أيلول/سبتمبر. وسيسمح للشركات الاستراتيجية لثالث اقتصاد أوروبي باستئناف عملها.

فيما قالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان إن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في فرنسا زاد 367 ليصل إلى 23660 حالة اليوم الثلاثاء في حين ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 1520 لتصبح 129856 حالة.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب أمام البرلمان إن فرنسا لن تنهي العزل العام ما لم يتراجع عدد حالات الإصابة الجديدة بكورونا لأقل من ثلاثة آلاف حالة يوميا. وزادت حصيلة الوفيات 1.6 في المئة بالمقارنة مع يوم الاثنين مع تباطؤ الوتيرة بشكل طفيف خلال الأربع والعشرين ساعة.

 وتباشر اليونان هي الأخرى في الرابع من أيار/ مايو خطة تدريجية لرفع تدابير الإغلاق.

 وكانت دول أوروبية أخرى مثل النرويج والدنمارك وسويسرا والنمسا وألمانيا، قد بدأت برفع القيود تدريجياً مع اعادة فتح عدة متاجر، لكن مع الدعوة إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

 لكن في ألمانيا، ظهرت مؤشرات على تفاقم انتشار فيروس كورونا المستجد رغم أن المستشارة أنغيلا ميركل عبرت عن قلقها من عودة سريعة الى الحياة الطبيعية.

وحذّر خبراء صحة ألمان الثلاثاء السكان من عدم التزام الضوابط بعدما عكست البيانات الرسمية صورة غير واضحة للمعركة ضد فيروس كورونا المستجد منذ بدأت أكبر قوة اقتصادية في أوروبا تخفيف إجراءات الإغلاق بشكل حذر.

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أزمة قطاع السياحة في أوروبا

 وقال رئيس معهد "روبرت كوخ" للسيطرة على الأمراض لوتر فيلر "فلنلزم منازلنا بقدر الإمكان، واصلوا الالتزام بالقيود وحافظوا على مسافة متر ونصف متر بين شخص وآخر" داعياً السكان كذلك لوضع الأقنعة الواقية في وسائل النقل العام والمتاجر.

 وبعد ساعات، تحوّل ذلك إلى إجراء قانوني إلزامي في جميع أنحاء البلاد بعدما باتت برلين آخر مقاطعة تفرض ارتداء الكمامات في المتاجر اعتباراً من الأربعاء.

وقالت منظمة إغاثة دولية معنية باللاجئين اليوم الثلاثاء إنه يتعين على القوى الكبرى تعليق العقوبات الاقتصادية على دول من بينها سوريا وإيران وفنزويلا خلال جائحة فيروس كورونا التي تهدد بتفاقم الجوع والمعاناة للفقراء.

وقال يان إيغلاند، وهو مسؤول سابق في مجال الإغاثة بالأمم المتحدة ويرأس حاليا المجلس النرويجي للاجئين، إنه على الرغم من الإعفاءات من العقوبات لصالح الإمدادات الطبية والغذائية، لا تزال جماعات الإغاثة تواجه عقبات لمساعدة من هم أكثر عرضة للمخاطر خلال الأزمة الصحية.

وقالت منظمة الصحة العالمية أمس الاثنين، إنه بعد أن تفشى الفيروس في الصين وأوروبا الغربية والولايات المتحدة، تتزايد حالياً الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في أفريقيا وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية وبعض الدول الآسيوية.

م.م / ع. ش (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

  • Abstand halten Deutschland Coronavirus Maßnahmen (picture-alliance/dpa/P. Klaunzer)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    اتباع التدابير المفروضة

    يجب على الجميع الالتزام بالتدابير الوقائية التي أقرتها السلطات الصحية والمنظمات العلمية والطبية. على سبيل المثال، حفظ مسافة مترين بين كل شخص وآخر، واستخدام باطن الكوع عند السعال أو العطاس لمنع تطاير الرذاذ على الأسطح. كما يفضل استخدام طرق السداد الإلكترونية أو كارت البنك لتفادي التلامس.

  • Symbolbild - Mundschutz (picture-alliane/APA/picturedesk/B. Gindl)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    ارتداء كمامة واقية

    من الأفضل ارتداء كمامة عند التسوق، ومن المهم مراعاة تبديلها كل ساعتين حيث أنها تفقد فعاليتها بعد ذلك. إذا ما تعسر الحصول على كمامة، بالإمكان ربط وشاح حول الفم والأنف وغسله بعد الاستعمال.

  • Handpflege während der Koronakrise (picture-alliance/ANP/K. v. Weel)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    استخدام سوائل التعقيم

    يفضل استخدام سوائل التعقيم التي تحتوي على الكحول، وغسل اليدين بالصابون فور العودة إلى البيت. يجب مراعاة غسل اليدين لثلاثين ثانية على الأقل، كما يجب الانتباه لغسل المعصمين والأظافر.

  • Deutschland Corona-Pandemie - Einkaufen mit Einmal-Handschuhen (picture-alliance/dpa/R. Weihrauch)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    عدم ارتداء القفازات الطبية

    ربما يعطي ارتداء القفازات الطبية إحساساً بالأمان، لكنه قد يؤدي أيضاً لتراخي الشخص ولمسه لوجهه أو عينيه دون القلق من العدوى. وإذا كان من الضروري ارتداء القفازات، فيجب الاستمرار في اتباع الإجراءات الوقائية وغسل اليدين فور العودة إلى المنزل.

  • Einkaufsbeutel aus Stoff (Imago/Ralph Lueger)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    استخدم كيسك الخاص

    بالرغم من أن عربات التسوق عملية، إلا أن الفيروس يستطيع البقاء معدياً لعدة أيام على أسطح مقابضها. لذا فمن الأفضل أخذ الحقائب الخاصة عند التسوق، وهذا يحمي البيئة أيضا عن طريق تقليل استهلاك الأكياس البلاستيكية.

  • Supermarkt Milchprodukte in Minsk Belarus (DW/E. Danejko)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    اختيار العبوات سهلة الغسل

    يجب غسل العبوات فور العودة للمنزل، فقد يكون أحد المتسوقين سعل أو عطس على سطحها دون أن تدري. إذا كان من الصعب غسل العبوة، يفضل التخلص منها ووضع المنتج في عبوة أخرى نظيفة.

  • Plastik im Supermarkt (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    منتجات مغلفة أم غير مغلفة؟

    الاختيار الأفضل للبيئة هو بالطبع المنتجات غير المغلفة. لكن هل المنتجات المغلفة أكثر أماناً في الوقت الحالي؟ وبحسب الخبراء لا يوجد تفضيل لأحدهما عن الآخر طالما أن المنتجات ستغسل أو تعقم جيداً في الحالتين.

  • Schlangengurke in Plastikverpackung (picture-alliance/U. Baumgarten)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    التخلص من المغلفات

    عند العودة للمنزل يجب التخلص من جميع أغلفة المنتجات ثم غسل أو تعقيم المنتج على حسب نوعه، خاصة إذا كان سيحفظ بالثلاجة.

  • Roter Apfel | Symbolbild | Vogelperspektive (picture-alliance/dpa/L. Calvetti)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    غسل الخضروات والفاكهة

    يجب دائماً غسل الخضروات والفاكهة جيداً، خاصة إذا سيتم تناولها دون طهيها. الخضروات الورقية على وجه الخصوص يفضل غسلها تحت مياه الصنبور الجارية ثم وضعها في وعاء وإضافة خل التفاح والماء. بعد 30 دقيقة يمكن غسلها مرة أخرى وتنشيفها.

  • USA Chicago| Fast Food Restaurants | McDonalds (picture alliance/AP Photo/M. Spencer Green )

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    خدمة استلام الطلبات

    يمكن السؤال عما إذا كان المتجر يقدم خدمة استلام الطلبات لمنع الاختلاط والتلامس بين المتسوقين، وهي الطريقة الأكثر أماناً خاصة إذا كانت قائمة المشتريات بسيطة.

  • Nachbarschaftshilfe (picture-alliance/dpa/C. Klose)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    خدمة التوصيل للمنازل

    بعض المتاجر تقدم أيضاً خدمة توصيل الطلبات للمنازل. يمكن الطلب عن طريق الهاتف أو الإنترنت، لكن قد تطول مدة التوصيل بسبب استعمال الكثيرين لهذه الخدمة. هذه الطريقة آمنة لأن إجراءات النظافة في توصيل المواد الغذائية صارمة جداً، كما أن هذه الخدمة عملية لمن لا يستطيعون ترك منازلهم حالياً. إعداد: سلمى حامد


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