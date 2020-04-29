 كورونا.. إدارة ترامب تصعد مع الصين وتعتبرها تهديدا للعالم | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.04.2020

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أخبار

كورونا.. إدارة ترامب تصعد مع الصين وتعتبرها تهديدا للعالم

جددت إدارة الرئيس الأمريكي ترامب اتهاماتها للصين فيما يتعلق بفيروس كورونا. وزير الخارجية بومبيو قال إن الصين مازالت تشكل تهديداً للعالم بإخفائها معلومات عن مصدر الفيروس ما تسبب بانتقاله إلى دول أخرى.

طبيبة صينية في مدينة ووهان في صورة التقطت في 22 كانون الثاني/ يناير 2020 عند بدء انتشار فيروس كورونا

صرح وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو أن الصين مازالت تشكل تهديداً للعالم بإخفائها معلومات عن مصدر فيروس كورونا

صعّد وزير الخارجية الأمريكية، خلال حوار متلفز نقلته وكالة بلومبرغ اليوم (الأربعاء 29 نيسان/ ابريل 2020) اتهاماته للصين معتبراً أنها مازالت تشكل تهديداً للعالم بإخفائها معلومات عن مصدر فيروس كورونا ما سبب انتشاره إلى دول أخرى.

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وقال بومبيو: "تقع على الحزب الشيوعي الصيني الآن مسؤولية القول للعالم كيف خرجت هذه الجائحة من الصين وامتدت إلى العالم بأسره، ما تسبب في هذا الدمار الاقتصادي العالمي". جاء ذلك خلال حوار مع شبكة فوكس نيوز صباح اليوم، وقد انتقد فيه بومبيو الحكومة الصينية مراراً وتكراراً، مضيفاً: "أمريكا بحاجة لمساءلتهم".

وأضاف رئيس الدبلوماسية الأمريكية أن الصين تعرف أن تفشي الفيروس نشا في ذلك البلد، وإنها تستخدم "التضليل المعلوماتي الشيوعي الكلاسيكي" لتحويل التركيز عن هذا. وتابع: "لقد تشجعت لرؤية أستراليا وغيرها من الدول تنضم لنا في المطالبة بتحقيق لأنه في حين نعلم أن هذا ظهر في ووهان بالصين، لا نعلم بعد من أين بدأ".

بدوره قال مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، وهو أيضا صهر الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء إنّ الرئيس أمر بالتحقيق في مصدر الفيروس وسوف يتم محاسبة المسؤولين عن انتشاره. وأضاف كوشنر في حوار منفصل عبر فوكس نيوز صباح اليوم أن ترامب كان قد طلب من إدارته التحقيق في مصدر الفيروس.

وتابع قائلا: "لقد طلبنا من الفريق أن يفحص بعناية شديدة ما حدث، وكيف وصلت الأمور لذلك والتأكد من أنه سوف يتخذ كل الإجراءات الضرورية لضمان أن الأشخاص الذين تسببوا في هذه المشكلة سوف يتم محاسبتهم".

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أرقام جديدة تكشف أن عدد قتلى كورونا في مدينة ووهان الصينية يزيد بـ 50 % عن أرقام سابقة

وكانت الصين قد ردت بغضب على الانتقادات الدولية لطريقة تعاطيها مع وباء كوفيد-19، متّهمة السياسيين الأميركيين بـ"التفوّه بأكاذيب مكشوفة" وبتجاهل "مشكلاتهم الخطيرة" بدون ذكر اسم الرئيس ترامب. 

كما دافعت كذلك عن سفيرها لدى أستراليا الذي حذّر من أن الصينيين قد يقاطعون المنتجات المستوردة كرد على المطالبات بفتح تحقيق بشأن الفيروس. وكان السفير تشينغ جينغيي قد حذّر بلهجة تهديد واضحة من أن الضغط لفتح تحقيق مستقل بشأن أساس تفشي الفيروس هو أمر "خطير" وقد يدفع الصينيين للتوقف عن شراء الأغذية الأسترالية أو حضور الجامعات الأسترالية.

 وظهر الفيروس أول مرّة في مدينة ووهان الصينية قبل أن يتفشّى في أنحاء العالم، ما دفع دولا بينها الولايات المتحدة وأستراليا للمطالبة بتحقيق بشأن كيفية تحوّله إلى وباء عالمي. وأثار تفشي الفيروس سجالات متكررة بين واشنطن وبكين في وقت يزداد التوتر بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

م.م/ أ. ح (د ب أ)

  • China Coronavirus l Notfall-Krankenhaus in Wuhan - erste Patienten werden verlegt (picture alliance/Xinhua/X. Yijiu)

    مستشفى "هيوشنشان".. وجه آخر للحرب على كورونا

    بدأ مستشفى ميداني جديد في الصين باستقبال مرضى فيروس كورونا القاتل في ووهان الصينية، بهدف تخفيف الضغط عن المستشفيات المكتظة في هذه المدينة الصينية التي بدأ منها تفشي الفيروس. وكانت السلطات الصينية قد أعلنت عن تشييد المستشفى في فترة قياسية لم تتجاوز عشرة أيام.

  • BG Wuhan Krankenhaus (Imago Images/C. Yang)

    مستشفى "هيوشنشان".. وجه آخر للحرب على كورونا

    وأقبل الصينيون بحماسةٍ كبيرةٍ على بناء هذه المنشأة التي تتسع لنحو ألف سرير، حيث بثت القنوات التلفزيونية عبر الإنترنت مباشرةً ولمدة 24 ساعة يومياً برامج حول انكباب 4 آلاف عامل مع معدات الحفر لإنهاء العمل في المستشفى الذي يتسع لـ 1000 مريض.

  • China Wuhan | Medizinisches Personal im Huoshenshan-Krankenhaus testet Einrichtungen (picture-alliance/dpa/Xinhua)

    مستشفى "هيوشنشان".. وجه آخر للحرب على كورونا

    وُضع المستشفى الذي أُطلق عليه اسم "هيوشنشان"، تحت سيطرة الجيش، وهو واحد من مستشفيين مجهزين مسبقاً تقرر تشييدهما بهدف تخفيف الضغط عن المؤسسات الصحية في هذه المدينة الكبيرة التي يقطنها 11 مليون شخص، والتي تواجه تدفقاً غير اعتيادي من المرضى. "هيوشنشان" تعني "جبل إله النار"، وهي شخصية من الأساطير التاوية، قادرة - بحسب الأسطورة - على تخليص الجسم من الفيروس بفضل السخونة التي يصدرها.

  • BG Wuhan Krankenhaus (Getty Images)

    مستشفى "هيوشنشان".. وجه آخر للحرب على كورونا

    عمل البناؤون ليل نهار لإنهاء تشييد هذا المستشفى، وارتدى جميعهم أقنعة واقية بطلب من السلطات التي أمرت جميع سكان ووهان بفعل ذلك. بعد تهيئة الأرض ووضع قاعدة من الإسمنت ثم مدّ المستشفى بالماء والكهرباء، قاموا بتركيب 400 غرفة باستخدام جدران مسبقة الصنع، وتزويدها بالمعدات الطبية والحمامات.

  • China Wuhan | Coronavirus | Baustelle neues Huoshenshan-Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    مستشفى "هيوشنشان".. وجه آخر للحرب على كورونا

    جرى وصل الموقع بشبكة الجيل الخامس للإنترنت "5 جي" التي تتيح إجراء اتصالات شديدة السرعة والقيام بتشخيصات عبر الفيديو من خلال طاقم خبراء يقوم بتوجيه الفرق الميدانية، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة.

  • China, Wuhan: Notfall-Krankenhaus in zehn Tagen erbaut (Imago/L. He)

    مستشفى "هيوشنشان".. وجه آخر للحرب على كورونا

    تحاول السلطات الصينية التغطية على الانتقادات التي تتعرض له سلطات مدينة ووهان لبطئها في إعلان حالة الطوارئ. أما آلة الدعاية الحكومية فقد أثنت على بناء المستشفى باعتباره رمزاً لقدرة التعبئة الاستثنائية التي تتمتع بها الصين لمواجهة الكوارث.

  • BG Wuhan Krankenhausbau (Getty Images)

    مستشفى "هيوشنشان".. وجه آخر للحرب على كورونا

    كما أمرت الحكومة الصينية ببناء مستشفى ميداني آخر، إذ انطلقت أعمال تشييده في ووهان وسُمي "ليشنشان" (أو جبل إله البرق) الذي يعاقب من يضطهدون الناس بحسب الأسطورة، ويفترض أن يكون قادراً على استقبال أولى المرضى هذا الأسبوع. ومن المقرر أن يتسع لـ 1600 مريضاً.

  • China Krankenhaus (Getty Images/ChinaFotoPress)

    مستشفى "هيوشنشان".. وجه آخر للحرب على كورونا

    كانت أول ضحية لفيروس كورونا المستجدّ رجلاً تجاوز الستين من العمر ويعاني من تدهور صحته بالأساس، وهو نموذج لجميع الذين قضوا لاحقاً جراء هذا المرض. أودى هذا الوباء الشبيه بوباء سارس منذ أن أعلنت بكين ظهوره في كانون الأول/ ديسمبر، بـ 490 شخصاً في الصين القارية فيما سجلت أكثر من 24300 إصابة، وفق آخر حصيلة صدرت الأربعاء.


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