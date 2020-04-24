 كورونا.. الإصابات تتجاوز 3 ملايين والسعودية تتصدر عربيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.04.2020

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كورونا.. الإصابات تتجاوز 3 ملايين والسعودية تتصدر عربيا

ثلاثة مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم، نصيب الأسد منها للولايات المتحدة تليها عدة دول أوروبية، بينما توجد السعودية وقطر والإمارات على رأس القائمة عربيًا.

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تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد عبر العالم اليوم الاثنين (27 أبريل/ نيسان 2020) ثلاثة ملايين إصابة حسب آخر إحصاء لوكالة رويترز، فيما تقترب الولايات المتحدة لوحدها من تسجيل مليون حالة، حسب المصدر ذاته.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أشارت سابقًا أنه يمكن مقارنة عدد ثلاثة ملايين حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في أقل من أربعة أشهر، من حيث العدد، بحوالي ثلاثة إلى خمسة ملايين حالة مرض شديد تسببها الإنفلونزا الموسمية حول العالم كل عام.

ووصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 205000 شخص اليوم الاثنين. وتوفيت حالة واحدة من كل سبع حالات إصابة مسجلة تقريباً.

مختارات

بددت منظمة الصحة العالمية آمال الذين كانوا يراهنون على مناعة محتملة لدى الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا وتعافوا؛ إذ أبدت تحفظات على فكرة إصدار "جوازات مرور مناعية"، معتبرة أنها يمكن أن تشجع الانتشار المستمر للمرض. (25.04.2020)

بعد تعرضها لانتقادات شديدة من حماة البيانات الشخصية، يبدو أن الحكومة الألمانية غيّرت من موقفها القاضي بإنشاء جهاز مركزي يجمع بيانات السكان عبر تطبيقات على الهواتف الذكية، واتجهت بدلا منه إلى تخزين مشفر على كل هاتف. (26.04.2020)

في حين تخفف أوروبا تدريجياً القيود التي تفرضها في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إعادة تحريك الاقتصاد، في وقت يستمر فيه الوباء بحصد أرواح الآلاف في جميع أنحاء العالم. (16.04.2020)

بعد خضوعها لأطول فترة طوارئ صحية في عموم أوروبا، ثمة أخبار إيجابية تأتي من إيطاليا تفيد بتسجيل أرقام منخفضة للوفيات، ما زاد من حماس الحكومة لاستئناف بعض الأنشطة الاقتصادية، لكن المدارس لن تفتح قريبا. (26.04.2020)

وبدأ الفيروس في الانتشار عالمياً بداية مارس/آذار الماضي، إلّا أن الوتيرة انخفضت في الكثير من الدول الأوروبية، ومنها إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا، ما دفع ببعض الدول إلى تخفيف القيود على الحياة العامة.

في المقابل تشير بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بدورها إلى أن العدد سيقترب من تسجيل 3 ملايين إصابة، وهو أمر متوقع في الساعات القليلة القادمة نظراً لسرعة انتشار الفيروس، خاصة في الولايات المتحدة التي سجلت حوالي 968 حالة إصابة إلى غاية الساعة السادسة بتوقيت غرينتش.

وحسب بيانات الجامعة، وصل عدد الوفيات إلى 207 ألف، الرقم الأعلى بينها في إيطاليا، بحوالي 26.644 حالة، متبوعة بإسبانيا بـ23.521، ففرنسا بـ22.856.

وعربيا، تتزعم السعودية عدد الإصابات بـ18,811 إصابة، متبوعة بقطر بـ11.244، ثم الإمارات بـ10.349، لكن أرقام الوفيات في الدول الثلاث منخفضة كثيرا مقارنة مع دول عربية أخرى سجلت إصابات أقل، لكن نسبة الوفيات مرتفعة.

إ.ع/أ.ح (رويترز)

مشاهدة الفيديو 03:35

انتشار الفيروس في كافة أنحاء العالم

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