++ تغطية متواصلة.. الحرب على أوكرانيا في أسبوعها الثاني ++

السبت (الخامس من آذار/ مارس 2022)

أطباء بلا حدود: الوضع في مدينة ماريوبول الأوكرانية "كارثي"

قال مسؤول في منظمة أطباء بلا حدود السبت إنه "من الضروري" إجلاء سكان مدينة ماريوبول الأوكرانية بسرعة بسبب الوضع الإنساني "الكارثي" فيها مع تواصل حصارها من الجيش الروسي وحلفائه. وصرّح منسق الطوارئ في المنظمة غير الحكومية من مدينة لفيف غرب أوكرانيا: "لم يعد هناك ماء اليوم، يعاني الناس من مشاكل كثيرة في الحصول على مياه الشرب، وقد أصبحت هذه مشكلة أساسية إلى حد ما. لم يعد هناك كهرباء ولا توجد تدفئة. الطعام ينفد والمحلات فارغة".

مشاهدة الفيديو 02:09 سكان برلين يرحبون باللاجئين من أوكرانيا

بوريل يرى أن على الصين لعب دور الوسيط

يتعين على الصين التوسط في محادثات سلام مستقبلية بين روسيا وأوكرانيا نظرا إلى أن الدول الغربية لا يمكنها لعب هذا الدور، حسبما قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السبت. وقال بوريل في مقابلة مع صحيفة إلموندو الإسبانية نشر مساء الجمعة "ما من بديل... يجب أن تكون الصين، أنا متأكد من الأمر". وأضاف "لم نطلب منهم ذلك وهم أيضا (الصين) لم يطلبوا، لكن بما أنه يتحتم أن يكون (الدور) لقوة ولا تستطيع الولايات المتحدة ولا أوروبا أن تكونان (وسطاء)، يمكن للصين أن تكون كذلك".

وامتنعت بكين حتى الآن عن إدانة هجوم روسيا على جارتها الموالية للغرب ولم تعتبره "غزوا"، في مسعى منها للحفاظ على علاقات وثيقة مع روسيا.

صندوق النقد الدولي يحذّر من تداعيات اقتصادية "مدمّرة"

حذّر صندوق النقد الدولي السبت من أن التداعيات الاقتصادية العالمية الخطيرة للحرب في أوكرانيا ستكون "مُدمّرة أكثر" إذا تصاعد النزاع. وسيكون للعقوبات المفروضة على روسيا "تأثير جوهري على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية، مع تأثيرات جانبية على دول أخرى".

وقال صندوق النقد الدولي في بيان بعد اجتماع المجلس التنفيذي الجمعة "في وقت لا يزال الوضع متقلّبًا جدًا والمشهد غير مستقرّ، تبدو العواقب الاقتصادية خطيرة جدًا في الأساس". وتابع "في حال تصاعد النزاع، فإن الضرر الاقتصادي سيكون مدمّرًا أكثر".

بعد محادثاته مع بوتين ...بينيت يهاتف زيلينسكي ويلتقي شولتس

يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى برلين السبت لعقد محادثات مع المستشار الألماني بعد محادثات استمرت ثلاث ساعات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تناولت النزاع في أوكرانيا، حسبما أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء.

ووفق نفس المتحدث، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت بعد لقائه بوتين.

بلينكن يزور الحدود الأوكرانية ويعد بمزيد من المساعدات للاجئين

زار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن السبت معبرا على الحدود البولندية مع أوكرانيا عبره مئات آلاف الأشخاص هربا من الغزو الروسي لأوكرانيا. كما تفقد مركز احتجاز بولندي صار يستضيف قرابة 3000 لاجئ، وقال إن واشنطن تعمل على تخصيص مبلغ إضافي قدره 2,75 مليار دولار (2,5 مليار يورو) للاستجابة للأزمة الإنسانية.

وقال بلينكن في وقت سابق السبت بعد محادثات مع وزير الخارجية البولندي زبيغنييف راو في مدينة جيجوف المجاورة في جنوب شرق بولندا إن "الشعب البولندي يدرك أهمية الدفاع عن الحرية". أضاف "بولندا تقوم بعمل بالغ الأهمية ردا على هذه الأزمة".

روسيا تستأنف "عمليتها" العسكرية ضد مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت أنها استأنفت "عملياتها" في أوكرانيا بعدما أعلنت عن وقف لإطلاق النار في وقت سابق من اليوم للسماح بإجلاء سكان مدينتين محاصرتين، هما ماريوبول وفولنوفاخا. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف في تصريحات مصوّرة "نظرا إلى غياب الرغبة من الجانب الأوكراني في التأثير على القوميين أو تمديد وقف إطلاق النار، استؤنفت العمليات (العسكرية) عند الساعة 18,00 بتوقيت موسكو (15,00 ت غ)".

عشرات الآلاف يتظاهرون من جديد في عدة مدن ألمانية

تظاهر آلاف الأشخاص مجددا في عدة مدن ألمانية اليوم السبت احتجاجا على الحرب الروسية وللمطالبة بإحلال السلام في أوكرانيا.

وجاب العديد من المتظاهرين قلب مدينة هامبورغ شمالي ألمانيا للبعث بإشارة تضامن مع أوكرانيا، وشارك في المظاهرة أشخاص من أجيال مختلفة وكذلك أطفال وعائلات، وحمل الكثير منهم أعلام أوكرانيا والاتحاد الأوروبي. ورفع المتظاهرون لافتات مكتوبا عليها عبارات مثل "أوقفوا بوتين، أوقفوا الحرب" و"اصنعوا السلام"، وكانت الشرطة قدرت عدد المشاركين بنحو 50 ألف شخص، ولم يصدر تقدير بعد للعدد الذي وصل إليه المشاركون بعد ظهر اليوم.

وفي ميونخ جنوبي ألمانيا، شكل نحو 2000 شخص سلسلة بشرية تربط بين القنصلية الأوكرانية والقنصلية الروسية للمطالبة بوقف الحرب، وطالب بعض المتظاهرين بتقديم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمحكمة الجزاء الدولية في لاهاي.

نحو 1,37 مليون أوكراني فرّوا من بلدهم حتى منتصف نهار السبت

فرّ نحو 1,37 مليون شخص من أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي لهذا البلد في 24 شباط/فبراير الماضي، بحسب آخر أرقام الأمم المتحدة التي صدرت السبت، أي بما يزيد بنحو 160 ألف لاجئ عن التعداد السابق الذي نُشر الجمعة. وتتوقع السلطات والأمم المتحدة أن يزداد تدفّق اللاجئين في وقت يواصل الجيش الروسي تقدّمه في أوكرانيا، مع استمرار القتال حول العاصمة كييف.

وتتوقع الأمم المتحدة أن يغادر أربعة ملايين شخص البلاد هربًا من الحرب. وقبل النزاع، كان أكثر من 37 مليون شخص يقطنون في الأراضي الأوكرانية تحت سيطرة كييف، أي خارج شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو إليها في العام 2014 وخارج المناطق الخاضعة لسيطرة الانفصاليين.

الأمم المتحدة: تأكيد مقتل أكثر من 350 مدنيا في أوكرانيا حتى الآن

قال بعثة مراقبة تابعة لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم السبت إنه تأكد مقتل 351 مدنيا على الأقل في أوكرانيا منذ غزو القوات الروسية في 24 شباط/فبراير شباط، فضلا عن إصابة 707 آخرين، على الرغم من أن الأعداد الحقيقية ربما تكون "أعلى بكثير". وقالت البعثة إن غالبية القتلى والمصابين بين المدنيين سقطوا نتيجة استخدام أسلحة تفجيرية ذات تأثير واسع النطاق، ويتضمن ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة إطلاق الصواريخ متعددة الفوهات وبالقذائف الصاروخية والضربات الجوية.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقول إن المشاهد في ماريوبول "مفجعة"

وصفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر السبت الوضع في ماريوبول بأنه "مفجع" حيث أرجئت عملية إجلاء السكان، داعية الأطراف إلى حماية المدنيين في أوكرانيا، سواء كان هناك ممر إنساني أم لا. وقالت اللجنة في بيان "نحن نعلم أن عمليات إجلاء السكان عبر ممر آمن من ماريوبول وفولنوفاخا لن تبدأ اليوم. نحن نواصل العمل مع الأطراف بشأن المرور الآمن للمدنيين من المدن المختلفة المتأثرة بالنزاع". وأضافت المنظمة التي يقع مقرها الرئيسي في جنيف "المشاهد اليوم في ماريوبول وفي مدن أخرى مفجعة".

الطيران المدني الروسي يعلق الرحلات الدولية

أعلنت شركة الطيران الروسية "أيروفلوت" السبت تعليق رحلاتها الدولية اعتبارا من 8 آذار/مارس، وأوضحت في بيان أن القرار يعود إلى "ظروف جديدة تعوق تسيير رحلات جوية"، مضيفة أنها ستستمر في تسيير الرحلات الداخلية وإلى بيلاروسيا.

وقالت هيئة تنظيم الطيران الروسية "روسافياتسيا" إنها "أوصت" الشركات الروسية المشغلة لطائرات مسجلة خارج البلاد بوقف الرحلات الجوية إلى الخارج "نتيجة ارتفاع خطر توقيف أو ضبط طائرات شركات روسية في الخارج".





بوتين: العقوبات الغربية "أشبه بإعلان حرب"



قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت إن العقوبات الغربية المفروضة على بلاده "أشبه بإعلان حرب". وأضاف بوتين إن بلاده ستعتبر أي محاولة لفرض منطقة حظر جوي من أي بلد آخر مشاركة مباشرة في الأنشطة العسكرية وطرفا في النزاع.

وكان الناتو قد رفض دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لفرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا. وقال بوتين أيضاً إن كل شيء يمضي وفقاً لما هو مخطط له في أوكرانيا، مضيفاً أن الجيش الروسي "سيحقق أهدافه ضمن العملية العسكرية الخاصة" التي ينفذها هناك.



اتهامات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا بعرقة خطة إجلاء المدنيين

قالت السلطات في مدينة ماريوبول الأوكرانية إن خطة إجلاء المدنيين التي كان من المقرر تنفيذها اليوم السبت تأجلت بعد انتهاك القوات الروسية التي تحاصر المدينة وقف إطلاق نار متفق عليه. وذكر مجلس المدينة في بيان أنه طلب من المواطنين العودة إلى الملاجئ وانتظار المزيد من المعلومات بخصوص الإجلاء. واتهم أولكسي أرستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني روسيا بأنها لا تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه في مناطق معينة، مما يفشل خطة مشتركة تسمح بإجلاء المدنيين من المدن الواقعة على جبهات القتال مثل ماريوبول.

من جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن هناك معلومات بأن السلطات الأوكرانية في ماريوبول لا تسمح بإجلاء المدنيين. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه لم يستخدم أي أوكراني الممرات الآمنة التي أنشئت قرب مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا اليوم السبت، واتهمت "قوميين" أوكرانيين بمنع المدنيين من المغادرة.



زيلينسكي يدعو لمواصلة الدفاع عن ماريوبول

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى مواصلة الدفاع عن مدينة ماريوبول الساحلية في جنوب شرق أوكرانيا. وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو اليوم السبت إن الممرات الإنسانية لماريوبول وفولنوفاخا بمنطقة دونيتسك من المفترض أن تكون جاهزة للعمل اليوم السبت لإنقاذ النساء والأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى إدخال المواد الغذائية والأدوية إلى المدينتين المحاصرتين. وأضاف زيلينسكي: "كل من يحتاج إلى مساعدة من المفترض أن تُتاح له الفرصة للخروج... كل من يريد الدفاع عن مدينته من المفترض أن يواصل القتال".



ألمانيا تسجل وصول نحو 27500 لاجئ من أوكرانيا حتى الآن

سجلت الشرطة الألمانية الاتحادية حتى الآن وصول 27 ألفاً و491 من لاجئ حرب أوكرانيا إلى ألمانيا منذ بدء الحرب. جاء ذلك وفقاً لما ذكره متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية في برلين، اليوم السبت، لافتاً إلى إمكانية أن يكون العدد الحقيقي للاجئي الحرب من أوكرانيا أكبر من ذلك بشكل ملحوظ، لأن بيانات الشرطة الاتحادية تعكس فقط جزءاً من عدد اللاجئين القادمين بسبب عدم وجود إجراءات رقابية على الحدود.



الأمم المتحدة: عدد اللاجئين الأوكرانيين قد يبلغ 1.5 مليون في مطلع الأسبوع



قال المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة اليوم السبت إن الوضع في أوكرانيا لا يزال خطيراً، مضيفاً أن عدد اللاجئين الفارين من الغزو الروسي قد يصل إلى 1.5 مليون بحلول مطلع الأسبوع من 1.3 مليون في الوقت الراهن. وقال فيليبو غراندي لرويترز عبر الهاتف "هذه أسرع أزمة لاجئين نشهدها في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية". وتابع أن معظم اللاجئين في الوقت الراهن يذهبون إلى أصدقاء أو أفراد بالعائلة أو غيرهم من المعارف ممن يعيشون بالفعل في أوروبا، لكنه حذر من أن المزيد من موجات النزوح ستكون أكثر تعقيداً.



وزير: أمريكا وألمانيا وهولندا تنشر مزيدا من القوات في ليتوانيا

قال أرفيداس أنوسوسكاس وزير الدفاع في ليتوانيا إن ألمانيا ستنشر قوات دفاع جوي في بلاده وإن الولايات المتحدة سترسل إليها كتيبة مقاتلة مسلحة بالدبابات، مشيرا أن نشر هذه القوات الذي من المقرر أن يشمل المزيد من الجنود من هولندا أمر منفصل عن القوات التي ستأتي إلى ليتوانيا للمشاركة في مناورات عسكرية ستستضيفها بلاده في مارس آذار. وأضاف أن نشر هذه القوات والقوات المشاركة في التدريبات سيزيد العدد الإجمالي لقوات الدول الأخرى الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا إلى أربعة آلاف جندي من ثلاثة آلاف الآن. وطلبت ليتوانيا من حلف شمال الأطلسي إضافة المزيد من القوات والمعدات في أراضيها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.



الكرملين: سنرد على "حرب العصابات الاقتصادية"

قال الكرملين اليوم السبت إن الغرب يتصرف مثل العصابات مع روسيا، مضيفاً أن موسكو أكبر من أن يعزلها أحد والعالم أكبر من الولايات المتحدة وأوروبا. وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين إن الغرب يشن "حرب عصابات اقتصادية" على روسيا، مضيفاً أن موسكو سترد. ولم يحدد الرد الروسي، لكنه ذكر أنه سيكون وفقاً للمصالح الروسية. وأضاف أن فرض الولايات المتحدة عقوبات على صادرات الطاقة الروسية سيحدث هزة كبيرة في أسواق الطاقة.



أوكرانيا: نعمل على ترتيب المزيد من الممرات الإنسانية

قال أنطون هيراشينكو مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية اليوم السبت إنه سيكون هناك المزيد من الترتيبات مع روسيا لفتح ممرات آمنة أخرى لإجلاء المدنيين من المناطق الواقعة على جبهات القتال. وأضاف: "سيكون هناك قطعاً المزيد من الترتيبات المماثلة لكافة المناطق الأخرى"، في إشارة لخطة إجلاء قائمة في مدينة ماريوبول الساحلية التي تحاصرها القوات الروسية.



"روسيا لا تلتزم بوقف إطلاق النار"

أعلن مجلس مدينة ماريوبول الأوكرانية أن روسيا لا تلتزم بوقف إطلاق النار لعمليات الإجلاء على كافة الجبهات. يأتي ذلك في وقت اعلنت فيه وزارة الخارجية في بيلاروسيا اليوم السبت أن سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا بحث مع نظيره في بيلاروسيا فلاديمير ماكي خططاً لإقامة ممرات آمنة للأغراض الإنسانية تتيح للأجانب مغادرة أوكرانيا.



"تراجع في القصف الروسي"

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم السبت أنها رصدت تراجعاً في قصف القوات الروسية من الجو والأرض للأهداف الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الأخيرة. جاء ذلك في التقرير اليومي عن الوضع الذي تنشره الوزارة عبر موقع تويتر، استناداً إلى معلومات جهاز الاستخبارات العسكرية البريطاني. وكتبت الوزارة في تقريرها أن " عدد الضربات المدفعية والجوية الروسية التي أمكن متابعتها في الـ24 ساعة الماضية، جاء أقل بشكل عام من الأيام السابقة".







بولندا: نحو 800 ألف لاجئ من أوكرانيا منذ بدء الحرب



أعلن حرس الحدود البولندي وصول أكثر من 787 ألفاً و330 لاجئاً من أوكرانيا المجاورة منذ بدء الغزو الروسي للبلاد.

وقالت السلطات اليوم السبت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه خلال أمس الجمعة فقط عبر 106 آلاف و400 شخص الحدود من أوكرانيا إلى الأراضي البولندية، في أعلى عدد يتم تسجيله خلال يوم واحد منذ اندلاع الحرب.

الاتحاد الأوروبي يعلق عضويتي روسيا وبيلاروسا في مجلس دول بحر البلطيق

قال الاتحاد الأوروبي إنه انضم إلى أعضاء مجلس دول بحر البلطيق في تعليق عضويتي روسيا وروسيا البيضاء في المجلس. وأضاف اليوم السبت أن "هذا القرار يأتي في إطار رد الاتحاد الأوروبي والشركاء من ذوي التفكير المماثل على غزو روسيا لأوكرانيا وضلوع روسيا البيضاء في هذا العدوان غير المبرر". وسيبقى "تعليق عضويتي روسيا وروسيا البيضاء ساريا لحين إمكانية استئناف التعاون على أساس احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي".



وزير ألماني يدعو إلى عدم انتهاج سياسة "الاسترضاء" مع بوتين

دعا وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إلى ممارسة أقصى قدر ممكن من الضغوط على روسيا وعدم إظهار أي نوع من أنواع المرونة، وقال في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم السبت، " من لا يزال بإمكانه أن يتوقع ما سيفعله (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين؟ لست أنا". وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر النائب الثاني للمستشار أولاف شولتس:" أستطيع فقط أن أعطي الإجابة: لا استرضاء، وعبر صرامة الإمكانيات المتاحة لدينا سيتم عزل روسيا سياسيا واقتصاديا وماليا".

وقف مؤقت لإطلاق النار لفتح ممرات آمنة في مدينتين

أعلنت روسيا وقفا لإطلاق النار اليوم للسماح بإجلاء المدنيين من مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا في شرق أوكرانيا، وذلك بعد مشاورات بين ممثلين عن كييف وموسكو. ونقلت وكالات الانباء الروسية عن وزارة الدفاع ان "الجانب الروسي يعلن نظام إسكات" السلاح اعتبارا من الساعة السابعة بتوقيت غرينتش و"فتح ممرات انسانية لإجلاء المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا". وقالت الوزارة في موسكو: "تم تنسيق الممرات والطرق الإنسانية مع الجانب الأوكراني".

وكان عمدة ماريوبول، فاديم بويتشينكو، أعرب عن أمله ليلة الجمعة/السبت في إقامة ممر إنساني قريبا من المدينة التي يقطنها 440 ألف نسمة، وإعلان وقف إطلاق النار، لإعطاء فرصة لجلب المواد الغذائية والأدوية إلى المدينة وإصلاح بنية تحتية مهمة.



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الجمعة (الرابع من آذار/ مارس 2022)

قناة اتصال مباشر بين البنتاغون والجيش الروسي بشأن أوكرانيا

أعلن البنتاغون أن الجنود الأمريكيين والروس أقاموا قناة اتصال جديدة بينهما يُفترض استخدامها في حالة الطوارئ، وذلك في مواجهة تصاعد النزاع في أوكرانيا. وأوضح المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن هذا الخط الذي أنشئ "قبل أيام قليلة" يربط مباشرة القيادة الأمريكية في أوروبا بوزارة الدفاع الروسية. وقال "نحن نعلم أن (هذا الخط) يعمل"، مؤكدا "عندما اختبرناه، أجابوا". وأضاف "إذا كان هناك وضع نحتاج فيه إلى التواصل مع وزارة الدفاع بشأن حالة عاجلةّ، أفترض أننا سنستخدمه"، آملا أن يفعل الجيش الروسي الشيء نفسه.

أوكرانيا تتهم روسيا بالإرهاب النووي بعد حريق بمحطة نووية

قال المندوب الأوكراني لدى الأمم المتحدة سيرجي كيسليتسيا إن روسيا حاولت ممارسة "إرهاب نووي" عقب المعارك بمحطة زابوريزهيا الأوكرانية للطاقة النووية. وقال كيسليتسيا في اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم الجمعة إن "روسيا انخرطت بشكل متعمد في هجوم مسلح على موقع محطة الطاقة النووية وأعمال تنتهك كل الاتفاقات الدولية ضمن الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وذكر أن ذلك أظهر مجددا أن الصراع ليس هجوما على أوكرانيا فحسب، بل أيضا على أوروبا والإنسانية والأجيال المقبلة.

زيلينسكي يندد برفض الناتو "المتعمد" لمنطقة حظر جوي في أوكرانيا

عبّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أسفه للقرار "المتعمد" الذي اتخذه حلف شمال الأطلسي بعدم فرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا في خضم الغزو الروسي لهذا البلد. وقال زيلينسكي في فيديو نشرته الرئاسة الأوكرانية "اليوم، أعطت إدارة الحلف (الأطلسي) الضوء الأخضر لمواصلة الضربات على مدن وقرى أوكرانية، برفضها فرض منطقة حظر جوي".

البيت الأبيض: ندرس وقف واردات النفط الروسية

قال البيت الأبيض إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس اختيارات لوقف الواردات الأمريكية من النفط الروسي وتبحث الإجراءات الممكنة للحد إلى أقصى درجة من الأثر على الإمدادات العالمية والآثار على المستهلكين. وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين في إيجاز إن البيت الأبيض ما زال أيضا على اتصال بأعضاء الكونغرس بشأن الموضوع. وأضافت ساكي "ندرس وسائل لخفض واردات النفط الروسي في حين نضمن أيضا أن نحافظ على الإمدادات العالمية المطلوبة".

كييف تدعو لوساطة دولية للمفاوضات مع موسكو لإنهاء الحرب

عبرت أوكرانيا عن رغبتها في وساطة دولية لمفاوضاتها مع روسيا من أجل إنهاء الحرب. ووفقا لوكالة الأنباء الأوكرانية المستقلة "يونيان"، قال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك: "نحن لا نثق في الاتحاد الروسي على الإطلاق، لذا نريد وساطة دولية مسؤولة". وقال إن الجانب الأوكراني سيتبع كل الصيغ القانونية وسيسجل الانتهاكات الروسية كافة، مؤكدا أنه من المزمع إجراء جولة ثالثة من المفاوضات مع روسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع (غدا السبت أو بعد غد الأحد) وعلى الأرجح أن تتم في بيلاروسيا مجددا، حيث استبعدت موسكو دولا أخرى. وذكر أنه من الممكن في المستقبل أن تستضيف دول مثل تركيا أوهنغاريا أو بولندا مثل هذه المفاوضات.

هل توافق موسكو على رعاية دولية للمفاوضات كما ترغب أوكرانيا؟

تحذير من تفاقم المجاعة في العالم بسبب الحرب في أوركرانيا

حذر برنامج الأغذية العالمي الجمعة من أزمة غذائية تلوح في الأفق في المناطق المتضررة من الحرب في أوكرانيا ومخاطر تفاقم المجاعة في جميع أنحاء العالم بسبب توقف إنتاج وتصدير منتجات مثل الحبوب.

أعداد اللاجئين الفارين من أوكرانيا تتجاوز 1,2 مليون شخص

أحصت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 1,209,976 لاجئا، وفق ما أورد موقعها الإلكتروني المخصص للمسألة على الساعة 11,00 ت غ. وارتفع العدد عن آخر إحصاء أمس الخميس بـ171 ألف لاجئ. وتتوقع السلطات والأمم المتحدة أن يتكثّف تدفق اللاجئين، فيما يبدو أن الجيش الروسي يركز جهوده على المدن الأوكرانية الكبرى. وتقدر الأمم المتحدة أن عدد الفارين من الحرب قد يصل إلى أربعة ملايين شخص.



تتوقع الأمم المتحدة أن يصل عدد اللاجئن الأوكرانيين إلى أربعة ملايين شخص



بوتين يوقع قانونًا ينص على أحكام بالسجن لنشر "أخبار كاذبة" عن الجيش

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مشروع قانون ينصّ على أحكام بالسجن تصل إلى 15 عاما لنشر "أخبار كاذبة" عن الجيش الروسي، في الوقت الذي تتابع فيه موسكو غزوها لأوكرانيا. ووقع بوتين أيضا مشروع قانون تُفرض بموجبه غرامات أو عقوبة بالسجن للمطالبة بفرض عقوبات على روسيا، فيما تواجه موسكو عقوبات اقتصادية غير مسبوقة من العواصم الغربية بسبب الغزو.

أوكرانيا ترفض مزاعم روسيا بهروب زيلينسكي خارج البلاد وتصفها بالكاذبة

رفضت أوكرانيا مزاعم روسية جديدة بأن الرئيس فولوديمير زيلينسكي فر خارج البلاد. وقالت الهيئة الحكومية لأمن المعلومات بكييف اليوم الجمعة إن "هذا زائف.. الرئيس موجود في كييف. هو مع شعبه"، متهمة موسكو بشن حرب معلومات ونشر أخبار كاذبة في الأراضي الأوكرانية التي استولت عليها حتى الآن.

يأتي البيان ردا على تأكيد من رئيس مجلس النواب الروسي "الدوما "، فياتشيسلاف فولودين، الذي قال إن زيلينسكي غادر البلاد، مستشهدا بنواب أوكرانيين على برنامج "تليغرام" للتواصل الاجتماعي. وقال فولودين: "إنه الآن يقيم في بولندا". يأتي هذا بعد يوم من تحذير أجهزة الاستخبارات الأوكرانية من أن روسيا قد تنشر تقارير كاذبة تزعم فيها فرار زيلينسكي إلى خارج البلاد.

السلطات الأوكرانية تؤكد أن الرئيس فولوديمير زيلنسكي لا يزال في كييف

دول مجموعة السبع ستفرض عقوبات صارمة جديدة على روسيا

أعلنت دول مجموعة السبع نيتها فرض "عقوبات صارمة جديدة" على روسيا لغزوها أوكرانيا والتزمت مواجهة "حملة التضليل" الروسية.

وأكد وزراء خارجية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في بيان "سنواصل فرض عقوبات جديدة صارمة ردا على العدوان الروسي"، ونددوا كذلك بالتضليل الإعلامي الذي تنتهجه "الحكومة الروسية ووسائل الإعلام التابعة لها" إذ أن "الدفق المتواصل للمعلومات المفبركة يعرض للخطر مزيدا من الأرواح".

بلينكن: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يجب أن يواصلا الضغط "حتى انتهاء الحرب"

حذّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة من أن نهاية الحرب في أوكرانيا قد لا تكون وشيكة، مشددًا على ضرورة مواصلة الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا ضغطهم الشديد على روسيا حتى تنتهي الحرب. وقال في بروكسل "للأسف، وبشكل مأساوي ومروّع، هذا قد لا ينتهي قريبًا" مضيفًا "يجب أن نستمرّ بهذا حتى تتوقّف، حتى تنتهي الحرب".

الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات جديدة صارمة إذا لم يوقف بوتين الحرب

حذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين من أن الاتحاد الأوروبي مستعدٌ لفرض "عقوبات جديدة صارمة إذا لم يوقف بوتين الحرب التي بدأها". وقالت في بروكسل، وإلى جانبها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "نحن حازمون، نحن مصممون، نحن متّحدون".





وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ينتقدون الهجمات الروسية على المدنيين الأوكرانيين

انتقدت ألمانيا وإيرلندا بالإضافة إلى كبير مسؤولى السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الآوروبى جوزيب بوريل الهجمات الروسية على المدنيين في أوكرانيا خلال اجتماع خاص لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة. وقال بوريل إن روسيا "تقصف بالمدفعية والقنابل كل شيء، المستشفيات والمنازل والمدارس". وذكر أن هذه طريقة همجية لشن الحرب. وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن "الحرب العدوانية" التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا تستهدف استخدام "الشدة التى تتسم بأكبر درجات الوحشية" ضد المدنيين. ومن جانبه قال وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفيني قبل الاجتماع مع نظرائه الأمريكيين والبريطانيين والكنديين والأوكرانيين لبحث الصراع "هذه جرائم حرب".

أوكرانيا تستعد لجولة جديدة من المفاوضات مع موسكو في نهاية الأسبوع

تستعد أوكرانيا لعقد جولة جديدة من المفاوضات مع موسكو خلال عطلة نهاية الأسبوع في محاولة لوضع حد للقتال الذي اندلع مع الغزو على ما أفاد أحد مفاوضي كييف. وأوضح المستشار الرئاسي الأوكراني ميخائيلو بودولياك خلال مؤتمر صحافي في لفيف في غرب أوكرانيا في اليوم الثامن من الحرب "قد تجرى الجولة الثالثة غدا (السبت) أو اليوم الذي يليه. نحن على تواصل مستمر". وأوضح ان السلطات الأوكرانية تنتظر موافقة الروس للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وصول أكثر من 100 طفل يهودي من أوكرانيا إلى برلين

عقب رحلة شاقة استمرت أكثر من يومين، وصل 105 أطفال ومراهقين يهود من مدينة أوديسا الأوكرانية إلى برلين. ونقلت حافلتان الأطفال والمراهقين والعديد من المرافقين إلى أحد الفنادق في حي كورفورستندام صباح اليوم الجمعة. وكانت الشرطة قد طوقت الشارع الكائن به الفندق من الجانبين. وتم تنظيم الرحلة من قبل منظمة التعليم والإغاثة اليهودية "حباد" في برلين، والتي تتعاون مع دار للأطفال تابع للجالية اليهودية في أوديسا. تجدر الإشارة إلى أن بعض الأطفال أيتام، والبعض الآخر أرسلهم آباؤهم أو ذووهم في الرحلة التي بلغت مسافتها ألفي كيلومتر عبر مولدوفا ورومانيا واهنغاريا والتشيك. وأصغر الوافدين رضيع ولد في كانون الثاني/ يناير الماضي، كما يوجد عدد من الأطفال الصغار. وتراوحت أعمار الوافدين الآخرين بين ثلاث سنوات وأوائل العشرينات من العمر.

شولتس يحث بوتين على وقف القتال في أوكرانيا والسماح بدخول المساعدات

حث المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وقف القتال "فورا" في أوكرانيا خلال اتصال هاتفي معه الجمعة.

وجاء في بيان صادر عن المستشارية الألمانية أن شولتس أعرب خلال هذا الاتصال "عن قلقه الكبير. فمنذ أيام عدة ترد مشاهد ومعلومات رهيبة من أوكرانيا". ودعا شولتس الرئيس الروسي إلى "وقف فوري للقتال والسماح بدخول المساعدات الانسانية إلى مناطق القتال".



أعرب شولتس عن قلقه الكبير وحث بوتين في اتصال هاتفي على وقف القتال والحرب في أوكرانيا

ارتفاع عدد قتلى الغزو الروسي لأوكرانيا من المدنيين إلى 331

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة إنه تأكد من مقتل 331 مدنيا وإصابة 675 آخرين في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي يوم 24 فبراير/ شباط، مضيفا أنه من المرجح أن تكون الحصيلة الفعلية أكبر من ذلك بكثير. وقال مكتب حقوق الإنسان إن هناك 19 طفلا من بين قتلى أحدث حصيلة. وقال المكتب الذي يتلقى تقارير من مراقبين تابعين له في أوكرانيا إن معظم الضحايا سقطوا جراء أسلحة متفجرة مثل القصف بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ المتعددة الفوهات والضربات الصاروخية والجوية.

ألمانيا تسجل وصول أكثر من 18 ألف لاجئ من أوكرانيا حتى الآن

سجلت الشرطة الألمانية الاتحادية حتى الآن وصول 18 ألفا و436 شخصا فروا من أوكرانيا إلى ألمانيا منذ بدء الحرب. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية في برلين، اليوم الجمعة، إن معظم الفارين من النساء والأطفال، موضحا أن حوالي 15 ألفا منهم يحملون الجنسية الأوكرانية. ومع ذلك، لا يسجل جميع الأشخاص الذين يأتون من أوكرانيا أنفسهم لدى السلطات الألمانية. وفي الليلة السابقة، وافق وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي على استقبال اللاجئين من أوكرانيا بسرعة وسهولة.

موسكو: الخطوة المقبلة في المحادثات تعتمد على الأوكرانيين

طلب الكرملين من الروس الالتفاف حول الرئيس فلاديمير بوتين وقال إن ما سيحدث بعد ذلك في المفاوضات بشأن أوكرانيا سيعتمد على رد فعل كييف على المحادثات التي جرت هذا الأسبوع بين الجانبين. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إنه لم يتم الاتفاق بعد على وثائق معينة مع أوكرانيا في المحادثات لكن موسكو أبلغت الجانب الأوكراني بوجهة نظرها بشأن كيفية إنهاء الحرب.

زيلينسكي يتهم روسيا باستهداف محطة زابوريجيا النووية

اتهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي الدبابات الروسية باستهداف محطة زابوريجيا للطاقة النووية بشكل نشط. وقال في خطاب اليوم الجمعة "هذا رعب، له أبعاد غير مسبوقة". وأضاف الرئيس الأوكراني (44 عاما)"الجيش الروسي نسي بالكامل تشيرنوبل"، في إشارة إلى حادث نووي ضخم وقع في أوكرانيا، في عام .1986ورفضت روسيا الاتهامات، واصفة إياها بأنها "استفزاز من قبل نظام كييف".

اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي الجمعة حول أوكرانيا

أعلن دبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا عاجلا قبيل ظهر الجمعة بطلب من بريطانيا لدراسة تداعيات القصف الروسي على أكبر محطة للطاقة النووية في أوكرانيا. وقال الدبلوماسيون لوكالة فرانس برس إن هذه الجلسة التي طلبتها أيضا الولايات المتحدة وفرنسا والنرويج وإيرلندا وألبانيا، ستعقد بطلب من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وكان الرئيس الأميركي جو بايدن "حث روسيا على وقف أنشطتها العسكرية في منطقة" المحطة النووية.

وزير خارجية تركيا: الوضع في أوكرانيا يتدهور ومجالنا الجوي سيظل مفتوحا

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الجمعة إن الوضع في أوكرانيا يزداد سوءا وينبغي عدم السماح بتفاقمه مضيفا أن أنقرة ستبقي مجالها الجوي مفتوحا. وفي حديثه بعد اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل قال جاويش أوغلو إن الاتصالات مستمرة مع روسيا على المستوى العسكري للتأكد من أن السفن التركية تعود بأمان من موانئ البحر الأسود. وأضاف أن أنقرة تريد أن يلتقي وزيرا الخارجية الروسي والأوكراني في منتدى دبلوماسي بجنوب تركيا الأسبوع المقبل لكن من غير الواضح ما إذا كانا سيتمكنان من الحضور.

ينس ستولتنبرغ: إن الحرب في أوكرانيا ستوقع المزيد من القتلى وتسبب المزيد من الدمار خلال الأيام المقبلة

أمين عام حلف الأطلسي: الأيام المقبلة من المرجح أن تكون أسوأ بالنسبة لأوكرانيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن الحرب في أوكرانيا ستوقع المزيد من القتلى وتسبب المزيد من الدمار خلال الأيام المقبلة داعيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سحب جميع القوات من أوكرانيا دون شروط. وأضاف للصحفيين بعد اجتماع لوزراء خارجية الحلف في بروكسل "من المرجح أن تكون الأيام المقبلة أسوأ مع مزيد من القتلى والمزيد من المعاناة والمزيد من الدمار". كما أكد الأمين عام لحلف شمال الأطلسي: رصدنا استخدام قنابل عنقودية في أوكرانيا.

الأمم المتحدة تبدأ تحقيقا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان الروسية المحتملة في أوكرانيا

عين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الروسية في أوكرانيا وتوثيقها. وتم تكليف اللجنة أيضا بتحديد أسماء المسؤولين عن جرائم محتملة، حتى يتسنى محاسبتهم، في المحكمة طبقا للقرار، الذي تم تبنيه في جنيف اليوم الجمعة. ومن بين الدول الأعضاء الـ47، بالمجلس، صوتت روسيا واريتريا فقط ضد هذه الخطوة، بينما امتنعت 13 دولة عن التصويت.

السفيرة الأوكرانية في الامم المتحدة تقول لبوتين "العالم كله ضدك"

اعتبرت سفيرة كييف لدى الأمم المتحدة أن تصويتا الجمعة لمجلس حقوق الإنسان بغالبية كبيرة يدعم فتح تحقيق في الانتهاكات عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، يجب أن يظهر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "العالم كله ضدك". وقالت السفيرة يفيينيا فيليبنكو للصحافيين بعد التصويت "الرسالة لبوتين كانت واضحة: أنت معزول على المستوى الدولي والعالم كله ضدك".

عشرات القتلى في غارات روسية على مبان سكنية بتشيرنيهيف

مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعم فتح تحقيق في الانتهاكات في حرب أوكرانيا

صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة بغالبية كبيرة لصالح إطلاق تحقيق عالي المستوى في الانتهاكات التي ارتُكبت في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وصوّت 32 من أعضاء المجلس الذي يضم 47 مقعدا لصالح إطلاق تحقيق على أعلى المستويات في الانتهاكات المفترضة لحقوق الإنسان، على أمل تحميل مرتكبيها المسؤولية. ولم تصوّت غير دولتين هما روسيا وإريتريا ضد الخطوة.

المستشار الألماني: الهجوم على محطة زابوريجيا النووية لم يسفر عن تسرب إشعاعي

ذكر المستشار الألماني أولاف شولتس أن الحريق في محطة الطاقة النووية بمدينة زابوريجيا الأوكرانية نشب فقط في مبنى إداري. وقال شولتس خلال تفقده لقيادة العمليات العسكرية للجيش الألماني بالقرب من مدينة بوتسدام الألمانية اليوم الجمعة إن الحادث لم يسفر عن تسرب إشعاعي في أكبر محطة للطاقة النووية بأوروبا، لكنه يظهر مدى خطورة الوضع، وأضاف: "تؤدي الحروب دائما إلى دمار ربما لم يكن لدى أي من الأطراف المتحاربة نية لإحداثه حقا، ولكن لا يزال من الممكن أن يكون له تداعيات رهيبة "، مؤكدا أنه من المهم تجنب مثل هذه التصعيد.

بوتين يحث جيران روسيا على عدم تصعيد التوتر

حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جيران روسيا على عدم تصعيد التوتر، بعد ثمانية أيام من الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال بوتين في تصريحات نقلها التلفزيون "لا نضمر نوايا سيئة لجيراننا. وأنصحهم أيضا بعدم تصعيد الموقف وعدم فرض أي قيود. نفي بجميع التزاماتنا وسنواصل الوفاء بها".

وزير خارجية لوكسمبورغ: تدخل الناتو في أوكرانيا سيكون كارثة عالمية للحلف

قال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن إنه يجب التعامل بواقعية مع الدعوات إلى إقامة منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، وحذر من خطر تصعيد الصراع. وقال الوزير: "من الذي سينفذه؟" وجاءت تعليقات أسيلبورن خلال اجتماع خاص لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو) لمناقشة الحرب الأوكرانية.

لندن تطلب اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن الدولي بعد القصف الروسي لمنشأة زابوريزهيا

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس الجمعة أن المملكة المتحدة تطالب بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بعدما هاجمت القوات الروسية محطة نووية في أوكرانيا.

وقالت في تصريحات للصحافيين على هامش اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي في بروكسل إن الهجوم "تهديد لأمن واستقرار أوروبا ويجب أن تتم محاسبة المسؤولين عنه".

ارتفاع عدد القتلى عقب غارات جوية على تشيرنيهيف

عقب غارات جوية مكثفة على مدينة تشيرنيهيف شمالي أوكرانيا، ارتفع عدد القتلى إلى 47 قتيلا، بحسب بيانات رسمية. وأعلنت إدارة المنطقة أن الضحايا هم 38 رجلا و 9 نساء. وذكرت البوابة الإخبارية الأوكرانية (سترانا نيوز) أن هذه أكبر حصيلة لقتلى مدنيين في هجوم منذ بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.

زعيم المعارضة في ألمانيا لا يستبعد تدخل الناتو في أوكرانيا

لم يستبعد زعيم المعارضة في ألمانيا، فريدريش ميرتس، تدخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا إذا نفذت روسيا هجمات تستهدف محطات للطاقة النووية هناك. وقال رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي: "قد يكون هناك موقف يتعين فيه على الناتو اتخاذ قرارات لوقف بوتين".

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية ضد روسيا

وزيرة الخارجية الألمانية تعلن فرض مزيد من العقوبات على روسيا

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية ضد روسيا. وقالت بيربوك اليوم الجمعة على هامش اجتماع طارئ لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل: "بخلاف حزم العقوبات الثلاث الشديدة التي قررناها بالفعل، سنتخذ المزيد من الإجراءات التي تستهدف مركز سلطة بوتين". ولم تذكر بيبروك أي تفاصيل عن طبيعة العقوبات.

شركة الطيران الروسية "إس 7" توقف رحلاتها الدولية

أوقفت شركة الطيران الروسية "إس 7" رحلاتها الدولية، خوفا على الأرجح من مصادرة طائراتها. وأعلنت الشركة اليوم الجمعة أنه اعتبارا من يوم غد السبت لن تسيّر الشركة رحلات جوية للخارج. وأضافت الشركة أنه سيُجرى إعادة الركاب الروس الموجودين في الخارج حاليا بمساعدة شركاء، موضحة أنها ستعيد أسعار التذاكر لمن لم يعد بمقدوره السفر الآن.

وزير الدفاع البريطاني: بوتين يلعب بالنار بمهاجمة محطة نووية

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلعب بالنار بمهاجمة محطة للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا، وطالبه بوقف استهداف مثل هذه المواقع. وذكرت أوكرانيا إن قوات روسية سيطرت على محطة زابوريجيا النووية، وهي الأكبر في أوروبا، بعد مهاجمتها في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، مما أدى إلى اشتعال النيران في منشأة تدريب مجاورة مكونة من خمسة طوابق.

مسؤوول أوكراني: محاولات روسيا للتقدم في مدينة ميكولاييف تم دحرها

قال مستشار للرئيس الأوكراني إن التقدم الروسي في مدينة ميكولايف الأوكرانية توقف بعد أن أبلغت السلطات المحلية عن دخول القوات الروسية للمرة الأولى إلى المدينة وهي مركز لبناء السفن على البحر الأسود. وقال المستشار العسكري أوليكسي أريستوفيتش في إفادة تلفزيونية "يمكننا أن نشعر بتفاؤل حذر بشأن الآفاق المستقبلية لهجوم العدو.. أعتقد أنه سيتوقف في مناطق أخرى أيضا".

الناتو يدين القصف الروسي لمنشأة نووية أوكرانية

دان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ عمليات القصف الروسية التي أصابت المحطة النووية في زابوريجيا بجنوب أوكرانيا، داعيا إلى وضع حد للحرب، وقال ستولتنبرغ قبل اجتماع طارئ لوزراء خارجية دول الحلف إن "الهجوم على محطة نووية يدل على الطابع المتهور لهذه الحرب وضرورة وضع حد لها".

القوات الروسية دخلت مدينة ميكولاييف

ذكرت السلطات المحلية في مدينة ميكولاييف الأوكرانية أن القوات الروسية دخلت المدينة المطلة على البحر الأسود لأول مرة. وقال الحاكم الإقليمي فيتالي كيم في تسجيل مصور على الإنترنت إن القتال يدور في أجزاء من المدينة.

برلين تدعو لفرض مزيد من العقوبات على روسيا

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية ضد روسيا. وقالت بيربوك اليوم الجمعة على هامش اجتماع طارئ لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل: "بخلاف حزم العقوبات الثلاث الشديدة التي قررناها بالفعل، سنتخذ المزيد من الإجراءات التي تستهدف مركز سلطة بوتين". ولم تذكر بيبروك أي تفاصيل عن طبيعة العقوبات.





الرئيس الأوكراني يحث الروس على الاحتجاج على الهجوم على محطة نووية

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشعب الروسي على تنظيم احتجاجات على سيطرة قوات روسيا على البنية التحتية للطاقة النووية في أوكرانيا. وقال في خطاب بثه التلفزيون "أيها الشعب الروسي.. أناشدك: كيف يكون هذا ممكنا؟ بعد أن وقفنا معا عام 1986 في مواجهة كارثة تشرنوبيل".

محطات إذاعية في أوروبا تبث في وقت متزامن أغنية "اعط السلام فرصة"

بثت محطات إذاعية في العديد من الدول الأوروبية أغنية "اعط السلام فرصة" لجون لينون في وقت متزامن صباح اليوم الجمعة، للتعبير عن معارضتها للحرب الروسية ضد أوكرانيا. وفي ألمانيا وحدها، أعلن أكثر من 200 برنامج إذاعي المشاركة، بما في ذلك العديد من المحطات العامة والخاصة، بحسب بيانات شبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية.

أوكرانيا: لن نشارك تفاصيل أي محادثات مع روسيا سلفا

قال المستشار الرئاسي الأوكراني أوليكسي أريستوفيتش في تسجيل فيديو اليوم الجمعة إن أوكرانيا لن تشارك تفاصيل بشأن توقيت أو مكان أي محادثات مع روسيا سلفا. وقال مفاوضون أمس الخميس إن الجولة الثالثة من محادثات وقف إطلاق النار قد تجرى مطلع الأسبوع المقبل.

القوات الروسية: السيطرة الكاملة على محطة زابوروجيا النووية في أوكرانيا

أعلنت القيادة العسكرية الروسية أنها قامت بالسيطرة الكاملة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية الواقعة جنوبي أوكرانيا. وجاء في بيان القيادة العسكرية إن "القوات المسلحة الروسية استطاعت السيطرة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وذلك بعد اشتباكات مع المسلحين في محيط المحطة النووية"، بحسب مااوردت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

الاتحاد الأوروبي يستعد لاتخاذ إجراءات استثنائية إذا أوقفت روسيا إمدادات الغاز

صرحت كادري سيمسون، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة، بأن التكتل مستعد لمواجهة عواقب اقتصادية وخيمة إذا ما أوقفت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي ردا على العقوبات المفروضة عليها. وذكرت سيمسون في تصريحات لوكالة بلومبرغ للأنباء أن الاتحاد، الذي يضم 27 دولة، مستعد لمواجهة عدة احتمالات، بما في ذلك توقف شحنات الغاز من روسيا، وهي أكبر مورد للغاز إلى التكتل، في أعقاب غزو أوكرانيا، وأوضحت أن أحد السيناريوهات هي أن يوقف الكرملين تدفق الغاز إلى أوروبا بشكل كامل.

كييف تؤكد دخول القوات الروسية منشأة نووية في أوكرانيا بعد قصفها

أعلنت كييف أن القوات الروسية دخلت أراضي أكبر محطة نووية في أوروبا بعد تعرضها لقصف ليلا أدى الى اندلاع حريق في جزء من المنشأة، في هجوم رأى فيه الرئيس الأوكراني لجوءاً من موسكو إلى "رعب نووي" قد يعرض القارة للخطر. وبعد ساعات على إخماد النيران أكدت وكالة تفتيش المواقع النووية الاوكرانية أنها لم تسجيل أي تسرب إشعاعي من منشأة زابوريجيا النووية في جنوب البلاد مؤكدة أن الطاقم يؤمن تشغيل الموقع.

أوكرانيا تعلن عدم زيادة الإشعاع بعد حريق محطة زابوريجيا النووية

عقب اندلاع حريق في أحد مباني محطة الطاقة النووية الأوكرانية زابوريجيا، لم يتم تسجيل زيادة في الإشعاع، بحسب بيانات السلطات الأوكرانية. وأعلنت هيئة الرقابة المختصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صباح اليوم الجمعة أنه لم يتم تسجيل أي تغييرات، وأضافت: "الأنظمة المهمة لسلامة محطة الطاقة النووية تعمل"، مشيرة إلى أنه يُجرى حاليا تشغيل المنشأة الرابعة فقط في محطة الطاقة النووية. وأوضحت الهيئة أن أعمال إصلاح مخططا لها تُجري حاليا في واحدة من المنشآت، بينما تم إخراج منشأتين من الشبكة.

"غوغل" و"إير بي إن بي" توقفان خدماتهما في روسيا

أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة (غوغل) وقف بيع الإعلانات عبر الإنترنت في روسيا، في ظل استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا. وقالت الشركة في بيان: "في ظل الظروف الاستثنائية، قررنا وقف الإعلانات في روسيا". وفي سياق متصل، نشر بريان تشيسكي، الرئيس التنفيذي لشركة "إير بي إن بي" المتخصصة في تأجير المنازل لقضاء العطلات، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" أعلن فيها أن الشركة قررت وقف أنشطتها في روسيا وبيلاروسيا.

القوات الروسية تسيطر على محطة زابوريجيا للطاقة النووية

قالت السلطات المحلية إن القوات الروسية سيطرت على محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا. وذكرت على وسائل التواصل الاجتماعي أن "الطواقم التشغيلية تراقب حالة وحدات الطاقة". وقالت أوكرانيا إن القوات الروسية هاجمت المحطة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة مما أدى إلى اشتعال النيران في منشأة تدريب مجاورة مكونة من خمسة طوابق.

مشاهدة الفيديو 52:26 الحرب في أوكرانيا...جولة محادثات جديدة وموجة نزوح كبيرة

كييف: إخماد الحريق بمحطة الطاقة النووية في زابوريجيا

أُخمد الحريق الذي اندلع في مبنى بمحطة الطاقة النووية الأوكرانية زابوريجيا، بحسب بيانات السلطات الأوكرانية. وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صباح اليوم الجمعة إن الحريق لم يسفر عن قتلى أو جرحى، موضحة أن الحريق نشب في مجمع تدريب. واندلع الحريق بعد تقدم القوات الروسية صوب أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا. وتحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن قصف بالدبابات الروسية لمنشآت المفاعل. وأعلن الدفاع المدني الأوكراني عن نشر 44 عامل إنقاذ لإخماد الحريق.

وكالة الطاقة الذرية: المعدات الأساسية في محطة زابوريجيا الأوكرانية لم تتأثر

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن السلطات الأوكرانية أبلغتها بأن المعدات الأساسية في محطة زابوريجيا للطاقة النووية لم تتأثر بعد اندلاع حريق هناك وأنه لم يحدث تغيير في مستويات الإشعاع. وذكرت الوكالة أن السلطات الأوكرانية قالت إن المحطة الواقعة في جنوب شرق البلاد تعرضت للقصف خلال الليل. وأضافت أن السلطات الأوكرانية قالت إن حريقا شب في المحطة لم يؤثر على المعدات "الأساسية" وأن العاملين هنا يتخذون إجراءات لاحتواء الوضع "ولم ترد تقارير عن تغيير في مستويات الإشعاع".

وزير الطاقة الأوكراني يحث الناتو على التدخل

حث وزير الطاقة الأوكراني هيرمن هالوشينكو حلف شمال الأطلسي (ناتو) على التدخل في أعقاب تقارير عن قصف روسي مزعوم لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية جنوبي أوكرانيا. وكتب هالوشينكو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة: "لهذا السبب لا نطلب فحسب تقييما مهنيا لما يحدث، بل تدخل حقيقي بإجراءات أكثر شدة، بما في ذلك من قبل الناتو والدول التي تمتلك أسلحة نووية".

وقال الوزير الأوكراني إن أكبر محطة طاقة نووية في أوروبا تعرضت للقصف باستخدام الدبابات ومن الجو. ولم يتسن التأكد من هذه التصريحات بشكل مستقل. وقال الوزير إنه تحدث هاتفيا بالفعل مع وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم وطالب بإغلاق المجال الجوي فوق أوكرانيا. وأكدت جرانهولم عبر تويتر الاتصال الهاتفي مع نظيرها الأوكراني.

السفارة الأوكرانية في برلين تطلب دبابات وسفن حربية ألمانية

طلبت السفارة الأوكرانية في برلين من الحكومة الألمانية الحصول على المزيد من الأسلحة للمساعدة في صد الغزو الروسي. وجاء في مذكرة قدمتها السفارة بشأن هذا الطلب: "على ضوء الوضع الأمني المتوتر بشدة بسبب العدوان الروسي الجاري، فإن الحكومة الأوكرانية تسعى لأن يجري التعامل مع طلبها هذا وأن يحظى بمراجعة إيجابية في أسرع وقت ممكن". وأضافت المذكرة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شن "حرب إبادة" ضد أوكرانيا بأحدث أنظمة الأسلحة المتطورة، بما في ذلك الأسلحة المحظورة مثل الذخائر العنقودية.

جونسون: على روسيا وقف هجومها على محطة زابوريجيا النووية

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه يتعين على القوات الروسية أن توقف هجومها على محطة أوكرانية للطاقة النووية فورا. وتحدث جونسون مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب شرق البلاد.

ونقل داوننج ستريت عن جونسون قوله إن "تصرفات الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين المتهورة يمكنها أن تهدد الآن سلامة أوروبا كلها بشكل مباشر... ستبذل المملكة المتحدة كل ما في وسعها لضمان عدم تدهور الوضع أكثر من ذلك".

كييف تعلن إخماد النيران في محطة زابوريجيا النووية

أعلنت السلطات الأوكرانية أنّ فرق الإطفاء أخمدت صباح الجمعة حريقاً في مبنى بمحطة زابوريجيا النووية الواقعة في وسط البلاد والأكبر في أوروبا اندلع ليلاً نتيجة قصف روسي استهدفها.

وقال جهاز الطوارئ التابع للحكومة في بيان على صفحته في موقع فيسبوك إنّه "في الساعة 06:20 (04:20 ت.غ) تمّ إخماد النيران. ليس هناك ضحايا".

جونسون يعتزم الدعوة لعقد اجتماع طارئ بمجلس الأمن بعد حادث محطة زابوريجيا

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الدعوة إلى عقد اجتماع طارئ بمجلس الأمن الدولي "خلال الساعات القادمة"، وذلك بعد حادث محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية.

زيلينسكي: روسيا لجأت إلى "الرعب النووي" بقصفها محطة زابوريجيا

زيلينسكي: روسيا لجأت إلى "الرعب النووي" بقصفها محطة زابوريجيا

اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة موسكو باللجوء إلى "الرعب النووي" والسعي "لتكرار" كارثة تشيرنوبيل بقصفها محطة زابوريجيا النووية الواقعة في وسط البلاد والأكبر في أوروبا.

وقال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو نشرتها الرئاسة الأوكرانية "ليس هناك أي بلد آخر في العالم سوى روسيا أطلق النار على محطات للطاقة النووية. إنّها المرة الأولى في تاريخنا، في تاريخ البشرية. هذه الدولة الإرهابية تلجأ الآن إلى الرعب النووي". وأضاف أنّ "أوكرانيا لديها 15 مفاعلاً نووياً. إذا حدث انفجار، فستكون نهاية كلّ شيء، ستكون نهاية أوروبا، سيتمّ إخلاء أوروبا".

زيلينسكي: القوات الروسية تقصف مجمع محطة زابوريجيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية في أوكرانيا تستهدف مجمع محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب البلاد. وأضاف زيلينسكي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة في مقطع فيديو نشر على قناته بتيليغرام: "في الوقت الراهن، تقصف الدبابات الروسية وحدات المفاعل". وقال زيلينسكي إن "اكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا تحترق .. هناك دبابات مجهزة بكاميرات التصوير الحراري. وهذا يعني أنهم يعرفون أين يطلقون النار، وقد استعدوا لذلك". ولم يتسن التحقق من تصريحات زيلينسكي بشكل مستقل. وقال زيلينسكي: "على أوروبا أن تستيقظ الآن"، مشيرا إلى كارثة تشيرنوبيل كمثال على هذا الخطر.

وزير الطاقة الأوكراني هيرمن هالوشينكو يحث حلف شمال الأطلسي (ناتو) على التدخل في أعقاب تقارير عن قصف روسي مزعوم لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية

مسؤولون: معارك ضارية تسفر عن حريق خارج محطة أوكرانية للطاقة النووية

قالت هيئة الطوارئ الأوكرانية إن حريقا اندلع في مبنى تدريب خارج أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا خلال معارك ضارية بين القوات الروسية والأوكرانية. وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم إنه لا يوجد ما يشير إلى ارتفاع مستويات الإشعاع في محطة زابوريجيا، التي توفر أكثر من خمس الكهرباء المولدة في أوكرانيا.

وأظهر بث فيديو من المحطة تحققت منه رويترز قصفا ودخانا متصاعدا بالقرب من مبنى في مجمع المحطة. وقال دميترو أورلوف رئيس بلدية إنرجودار القريبة في منشور على الإنترنت إن قتالا ضاريا يدور في المنطقة التي تبعد نحو 550 كيلومترا جنوب شرقي كييف. وأضاف أن هناك ضحايا، دون أن يخوض في التفاصيل.

الخميس (الثالث من آذار/ مارس 2022)

مسؤول أممي: مليون لاجئ أوكراني منذ بدء الغزو الروسي

أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أنّ مليون لاجئ أوكراني فرّوا من بلدهم منذ بدء الغزو الروسي قبل أسبوع. وكتب غراندي في تغريدة "في غضون سبعة أيام فقط شهدنا تدفق مليون لاجئ من أوكرانيا على الدول المجاورة لها". وأضاف أنّه "بالنسبة لملايين آخرين داخل أوكرانيا، حان الوقت لأن تسكت المدافع حتى تتمكّن المساعدات الإنسانية من أن تصل وتنقذ أرواحاً".

إدارة بايدن تفرض عقوبات على النخبة الحاكمة في روسيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن روسيا تطلق النار دون تمييز في أوكرانيا، تزامن ذلك إعلان البيت الأبيض فرض عقوبات اقتصادية قاسية على بوتين والنخبة الحاكمة وشركاتهم وكذلك المتحدث باسمه دميتري بيسكوف. وأضاف أن الولايات المتحدة ستفرض أيضا قيودا على تأشيرات دخول 19 من النخبة الحاكمة الروسية وأسرهم وشركائهم. وكان بايدن قد كتب على تويتر أنه سيلتقي بوزرائه في البيت الأبيض قائلا "سنواصل فرض عقوبات اقتصادية قاسية على بوتين والمحيطين به".

مسؤول: كييف وموسكو تتفقان على إقامة "ممرات إنسانية"

أعلن مسؤول أوكراني كبير أن كييف وموسكو اتفقتا على إنشاء ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين في ثاني جولة محادثات منذ بدء الغزو الروسي الأسبوع الماضي. وقال مستشار الرئيس الأوكراني ميخائيلو بودولياك عبر تويتر "الجولة الثانية من المحادثات انتهت. لسوء الحظ، لم تحقق أوكرانيا النتائج التي تحتاجها بعد. هناك قرارات فقط بشأن تنظيم ممرات إنسانية".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في بيلاروسيا عن بودولياك قوله إنه من المقرر إجراء الجولة الثالثة من المحادثات مطلع الأسبوع المقبل.

بن سلمان يعرض الوساطة بين روسيا وأكرانيا

ذكرت وسائل إعلام سعودية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي أنّه على استعداد لبذل جهود للوساطة بين كل أطراف الأزمة في أوكرانيا. كما جدد "حرص" السعودية على المحافظة على توازن أسواق النفط واستقرارها ونوّه بدور اتفاق مجموعة أوبك بلس في ذلك وأهمية المحافظة عليه.

يشار إلى أنّ السعودية صوتت يوم أمس لصالح قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين الغزو الروسي لأوكرانيا.

بوتين: العملية الروسية في أوكرانيا تسير وفق المخطط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا تسير وفق المخطط لها وأشاد بجنوده ووصفهم بالأبطال. وفي كلمة تلفزيونية أطلق بوتين سلسلة من المزاعم ضد القوات الأوكرانية لم يقدم أدلة عليها، ومنها أنها تحتجز مواطنين أجانب رهائن وتستخدم دروعا بشرية.

أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سلسلة من المزاعم ضد القوات الأوكرانية لم يقدم أدلة عليها

نحو 7 آلاف أكاديمي روسي يحتجون على غزو أوكرانيا

وقع نحو سبعة آلاف باحث وأكاديمي روسي على رسالة مفتوحة إلى الرئيس فلاديمير بوتين الخميس محتجين "بشدة" على الحرب في أوكرانيا. وكتبوا في رسالة نشرها موقع "تي آر في-ساينس.ار يو" (trv-science.ru) قائلين: "نحن العلماء والصحافيين العلميين العاملين في روسيا، نحتج بشدة على الغزو العسكري لأوكرانيا الذي أطلقه الجيش الروسي" قبل أسبوع.

ويعرّض الموقّعون على هذه الرسالة أنفسهم لغرامات أو حتى السجن بموجب تشريع اعتمد قبل بضع سنوات يسمح للسلطات الروسية بمحاكمة أي مواطن ينتقد الحكومة.

مولدافيا تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

بعد أوكرانيا وجورجيا تقدمت مولدافيا أيضا بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي على ما أعلنت رئيسة هذه الجمهورية السوفياتية السابقة والمجاورة لأوكرانيا، بعد اسبوع على بدء الغزو الروسي. وقالت مايا ساندو أمام الصحافيين "نوقع اليوم طلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. بعض القرارات يجب أن تتخذ بسرعة وحزم".

وزير الاقتصاد الألماني يعارض حظر استيراد الطاقة من روسيا

أبدى وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، معارضته لفكرة حظر توريدات الطاقة من روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا. وقال نائب المستشار الألماني إن مثل هذه الخطوة من شأنها تهديد السلم الاجتماعي في ألمانيا، وأضاف:" لن أعمل من أجل فرض حظر على واردات الطاقة الأحفورية الروسية، بل إنني حتى سوف أعارضه". وتابع السياسي المنتمي إلى حزب الخضر قائلا: "نحن بحاجة إلى هذه الإمدادات من أجل تحقيق استقرار في الأسعار، وأمن الطاقة في ألمانيا".

.يعارض روبرت هابيك، نائب المستشار ووزير الاقتصاد الألماني حظر استيراد الطاقة من روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يقر إجراءات لحماية الفارين من أوكرانيا

وافق وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي على تبنى إجراءات طوارئ لتوفير الحماية الفورية للفارين من الحرب في أوكرانيا، بحسب ما ذكرته يلفا يوهانسن مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد. وقالت يوهانسون في تغريدة بعد اجتماع في بروكسل لبحث هذه المسألة إن "القرار التاريخي" يعني أن الاتحاد الأوروبي سيمنح حماية مؤقتة للأشخاص الفارين من الحرب في أوكرانيا.

زيلينسكي: إذا سقطت أوكرانيا ستستهدف روسيا شرق أوروبا

دعا الرئيس فولوديمير زيلينسكي الغربيين إلى زيادة مساعداتهم العسكرية مؤكدا أنه في حال هزمت روسيا أوكرانيا، ستستهدف موسكو بقية دول أوروبا الشرقية بدءا من دول البلطيق وصولا "إلى جدار برلين". وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي "إذا لم نعد موجودين، لا قدّر الله، سيأتي دور لاتفيا وليتوانيا وإستونيا ... وصولا إلى جدار برلين، صدقوني" داعيا الغربيين إلى "إغلاق الأجواء" أمام الطائرات الروسية أو إعطائه طائرات.

بدء جولة مباحثات ثانية بين موسكو وكييف فى بيلاروسيا

بدأت أوكرانيا وروسيا جولة ثانية من المباحثات في غرب بيلاروسيا، وفقا لما ذكره التليفزيون الرسمي في بيلاروسيا. ويرأس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي مساعد رئيس روسيا، بينما يرأس الوفد الأوكراني ديفيد أراخاميا رئيس الحزب الأوكراني الحاكم. وارتدى أعضاء الوفد الروسي بذلات، بينما ارتدي أعضاء الوفد الأوكراني سترات عسكرية خضراء. ونقلت وسائل الإعلام صورا لأعضاء الوفدين وهم يتصافحون أمام الكاميرات.

أعضاء الوفدين الروسي والأوكراني وهم يتصافحون قبل بدء الجولة الثثانية من المحادثات

جولة ثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

تعقد اليوم جولة المحادثات الثانية بين أوكرانيا وروسيا على الحدود البولندية البيلاروسية. وكتب مستشار الرئاسة الأوكراني ميخائيلو بودولاك على تويتر مرفقا التغريدة بصورة تظهره مع المسؤول البرلماني ديفيد أراخاميا بالزي العسكري في ما يبدو أنه مقصورة مروحية "في الطريق إلى المفاوضات مع الاتحاد الروسي. نحن حاليا في المروحيات".



وأشار أراخاميا في النسخة الروسية من تغريدته إلى أن جلسة المحادثات "ستبدأ بعد نحو ساعتين"، وأوضح أن الوفد سيسعى للتوصل "بالحد الأدنى إلى ممرات إنسانية. والباقي سيكون مرهونا بالظروف".

ويطرح الوفد الروسي ثلاثة ملفات: "العسكري التقني، الإنساني والدولي، والسياسي"، بحسب المفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي، الذي لم يعط مزيدا من التفاصيل. وهو كان أشار الأربعاء إلى أن المحادثات ستتناول النواحي الضرورية للتوصل إلى "وقف لإطلاق النار".

الأمم المتحدة: عشرات الملايين يواجهون "خطر الموت المحدق" في أوكرانيا

قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت إن عشرات الملايين في أوكرانيا يواجهون "خطر الموت المحدق" مع تصاعد العمليات العسكرية بقصف مدن كبرى وتقارير عن إصابة أهداف مدنية بأسلحة عنقودية.

وفي افتتاح مناقشة عاجلة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للنظر في تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان على يد روسيا، دعت باشيليت إلى وقف فوري للأعمال القتالية التي ألحقت ضررا بالغا بالخدمات الأساسية.

وقالت أمام المجلس في جنيف "اتصلت عدة جماعات، تخشى التعرض للاضطهاد إذا تقدمت القوات الروسية، بفريقي في أوكرانيا، ومنهم أفراد من مجتمع تتار القرم في البر الرئيسي في أوكرانيا، بالإضافة إلى شخصيات بارزة من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين".

الجنائية الدولية تحقق في جرائم حرب محتملة في أوكرانيا

أطلق المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، تحقيقا في احتمالية ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا عقب الغزو الروسي للبلاد. ودعا اليوم الخميس الأفراد الموجودين حاليا في منطقة الحرب بالإبلاغ عن الجرائم المحتملة للمحكمة الواقعة في لاهاي.

ويعتزم المدعي العام حاليا التواصل مع كل الأطراف الضالعة في الصراع، كما دعا أيضا كل الأطراف إلى الالتزام بقواعد القانون الدولي. وأعلن خان عن قراره بفتح تحقيقات مساء أمس الأربعاء. وقال في بيان "لا يمتلك أي فرد في الوضع الأوكراني رخصة لارتكاب جرائم في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية".

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدين سيطرة روسيا على المحطات النووية الأوكرانية

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدين سيطرة الجيش الروسي على المحطات النووية الأوكرانية وتعتبر ذلك يمثل "تهديدات خطيرة ومباشرة لسلامة وأمن هذه المنشآت والأفراد". جاء ذلك في قرار صوت لصالحه 26 دولة وامتنعت خمس دول عن التصويت وعارضته روسيا والصين. واعتبر القرار أعمال روسيا في أوكرانيا" مستمرة في كونها تمثل تهديدات خطيرة ومباشرة لسلامة وأمن هذه المنشآت والأفراد".

ووفقاً للوكالة، تقول موسكو إن القوات الروسية قامت بتأمين المنطقة حول محطة زابوريزهزهيا، أكبر محطة طاقة نووية في أوكرانيا. ولذلك تخضع المحطة نفسها للسيطرة الروسية من وجهة نظر الوكالة، حتى إذا كان مازال يديرها أفراد أوكرانيون تحت إشراف كييف.

ماكرون يتحدث مع بوتين وزيلينسكي

تحدّث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجدداً اليوم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وبعدها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كما أعلن قصر الإليزيه. وهذه المحادثة مع بوتين التي استمرت ساعة ونصف الساعة بحسب الرئاسة الفرنسية، هي الثالثة بين الرئيسين منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير. ولم تكشف الرئاسة الفرنسية عن تفاصيل.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن وزير الخارجية سيرجي لافروف القول في إيجاز صحفي: "سنكون سعداء إذا ساعدت فرنسا هذه المرة في التوصل إلى اتفاق على المبادئ المعتمدة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وفي العلاقات الدولية بشكل عام".

الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف الحرب في أوكرانيا "فورا"

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن التكتل يطالب بوقف إطلاق النار على الفور في أوكرانيا. وكتب بوريل على تويتر "هذه الحرب يجب أن تتوقف الآن. أدعو لوقف فوري لإطلاق النار. أدعو لفتح فوري لممرات إنسانية". وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يقف مع مولدوفا التي استقبلت أكثر من 20 ألف لاجئ من الأطفال الذين فروا من الحرب.

فرنسا توصي رعاياها "بقوة" بمغادرة روسيا

أوصت فرنسا "بقوة" رعاياها "الذين لا ضرورة لوجودهم ووجود عائلاتهم في روسيا" بمغادرة هذا البلد، وقالت وزارة الخارجية الفرنسية على موقعها الإلكتروني "في الأجواء التي نجمت عن غزو روسيا لأوكرانيا وتطبيق العقوبات الدولية المفروضة على هذا البلد، من الضروري زيادة اليقظة". كما دعت الفرنسيين إلى "تأجيل أي سفر إلى روسيا".

وكانت باريس قد أوصت الأحد بالفعل "الفرنسيين الذين يمرون عبر روسيا" بمغادرة البلاد.

لافروف: روسيا ستستمر في عمليتها حتى النهاية

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يقول إنه يعتقد أن بعض القادة الأجانب يستعدون للحرب ضد روسيا وإن موسكو ستواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا حتى "النهاية". وأكد لافروف أن بلاده لا تفكر في حرب نووية.

ورغم الأنباء عن خلافات في الترتيب لجولة مقررة اليوم من المفاوضات مع أوكرانيا، قال لافروف: "لابد أنهم يتلقون تعليمات من واشنطن، لا أشك في هذا، فهذه دولة تعتمد على الآخرين بالكامل. ومع ذلك، من المقرر عقد محادثات." ومع ذلك قال: "بالطبع، يمكن التوصل لحل".

شتاينماير يصل إلى ليتوانيا

الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير يجري مباحثات في العاصمة الليتوانية فيلنيوس مع نظيره الليتواني جيتاناس على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا. ويعتزم كلا الرئيسين بعد ذلك زيارة وحدة العمليات الألمانية التابعة لمجموعة القتال متعددة الجنسيات الخاصة بحلف شمال الأطلسي "ناتو" في قاعدة روكلا العسكرية.

يشار إلى أن الجيش الألماني يقود وحدة الحلف التي تهدف لردع روسيا بالمنطقة منذ عام 2017.

ألمانيا تطالب بتحقيق دولي في الانتهاكات الروسية في أوكرانيا

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك "نحن بحاجة ماسة إلى لجنة تحقيق بشأن أوكرانيا للنظر في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها روسيا منذ عدوانها العسكري . يجب أن نتخذ موقفا قويا فيما يتعلق بالمساءلة". وأكدت بيربوك في رسالة بالفيديو إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "يجب أن نتصدى لهذا الهجوم. حقوق الإنسان قضية عالمية".

إذاعة "صدى موسكو" الروسية تعلن حلها

أعلنت الإذاعة الروسية المستقلة "صدى موسكو" (ايكو موسكفي) العريقة في المشهد الإعلامي الروسي حلها بعد منعها من البث من قبل السلطات بسبب تغطيتها لغزو أوكرانيا. وكتب رئيس تحرير "صدى موسكو" أليكسي فينديكتوف على حسابه على تلغرام "اتخذت غالبية أعضاء مجلس إدارة صدى موسكو قرارا بحل إذاعتها وموقعها الإلكتروني". وحجبت السلطات الروسية الثلاثاء "صدى موسكو" وقناة "دوجد" التلفزيونية بسبب تغطيتهما للنزاع في أوكرانيا. ومنعت وسائل الإعلام الروسية من استخدام أي معلومات غير تلك التي تقدمها السلطات وتصور غزو أوكرانيا على أنه مجرد "عملية خاصة".

في الوقت نفسه، تستعد الحكومة لتشديد القيود على الإعلام. وسينظر مجلس النواب (الدوما) الجمعة في مشروع قانون ينص على عقوبة تصل إلى السجن 15 عاما في حال نشر أي "أخبار كاذبة" تتعلق بالجيش الروسي.

فيزر: لاجئو الحرب في أوكرانيا لديهم حرية اختيار بلد اللجوء

صرحت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بأنه من المقرر أن يكون متاحا للاجئي الحرب القادمين من أوكرانيا أن يقرروا بأنفسهم في الوقت الحاضر الدولة الأوروبية التي يرغبون اللجوء بها. وقالت فيزر لإذاعة ألمانيا اليوم: "اعتقد أن الأشخاص المنحدرين من أوكرانيا سيرغبون حاليا في الذهاب داخل الاتحاد الأوروبي إلى الدول التي لديهم بها كثير من الأصدقاء والأقارب والمعارف بصفة خاصة". وأشارت إلى أنه ليس هناك ضرورة لتحديد حصص توزيع لاستقبال اللاجئين (الأوكرانيين)، إذا سارت عملية استقبالهم بشكل طبيعي. وتابعت الوزيرة الألمانية: "ولكن المفوضية الأوروبية سيكون لديها من الناحية القانونية الإمكانية في تحديد حصص توزيع، إلا أنها لم تستخدم حتى الآن هذه الإمكانية".

وبحسب بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، غادر أكثر من مليون أوكراني بلده منذ بدء الهجوم الروسي، وأغلبهم مقيم في دول مجاورة مثل بولندا والمجر وجمهورية مولدوفا.

حرمان روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في الدورة الباراليمبية

استبعدت اللجنة البارالمبية الاولمبية الدولية نهائيا الخميس الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في دورة الالعاب البارالمبية الشتوية التي تنطلق في بكين الجمعة، لتعود عن قرار كانت اتخذته قبل اقل من 24 ساعة سمحت بموجبه مشاركة هؤلاء بصفة محايدين وتحت راية العلم الاولمبي من دون أن يتم وضعهم في جدول الميداليات، وذلك بسبب غزو روسيا لأوكرانيا. وبررت اللجنة البارالمبية الدولية التي تعرضت لانتقادات واسعة بأنها اتخذت قرارها الجديد "حفاظًا على نزاهة هذه الألعاب وسلامة جميع المشاركين، قررنا رفض مشاركة رياضيي روسيا وبيلاروس".



فرنسا ستدعو في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان للقناة الثانية في التلفزيون الفرنسي إن باريس ستقترح قراراً على مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار في الحرب الدائرة في أوكرانيا. وكانت الرئاسة الفرنسية قد ذكرت في وقت سابق أن فرنسا تعتزم اتخاذ مثل هذه الخطوة. وبصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن، يحق لروسيا استخدام حق النقض ضد أي قرار.



القوات الروسية تدخل خيرسون

ودخلت القوات الروسية إلى خيرسون، المدينة الكبيرة في جنوب أوكرانيا . وخيرسون هي أكبر مدينة تدخلها القوات الروسية منذ بدء الحرب التي دخلت أسبوعها الثاني. وأعلن إيغور كوليخاييف رئيس بلدية هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 290 ألف نسمة أنه أجرى مناقشات مع "ضيوف مسلحين" في مبنى تابع لإدارة خيرسون، ملمحا بذلك إلى القوات الروسية من دون أن يسميها.

وكتب في رسالة على فيسبوك "لم تكن لدينا أسلحة ولم نكن عدوانيين. أظهرنا أننا نعمل لتأمين المدينة ونحاول التعامل مع عواقب الغزو". طلب رئيس الإدارة الإقليمية غينادي لاخوتا في رسالة عبر تطبيق تلغرام، سكان المدينة إلى البقاء في منازلهم ، مشيرا إلى أن "المحتلين (الروس) موجودون في جميع أنحاء المدينة وهم خطيرون جدا".

ألمانيا تعتزم تزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة

تعتزم جمهورية ألمانيا الاتحادية توريد مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا . وأفادت مصادر من وزارة الاقتصاد الألمانية، لوكالة الأنباء الألمانية

(د.ب.أ)، بأن الوزارة وافقت على تزويد أوكرانيا بـ 2700 صاروخ مضاد للطائرات من طراز "ستريلا". وأوضحت المصادر أن هذه الصواريخ سوفيتية الصنع، حيث تنحدر من المخزونات السابقة لجيش الشعب لألمانيا الشرقية.



الإمارات تسمح للأوكرانيين بالحصول على تأشيرة عند الوصول

قالت دولة الإمارات إن رعايا أوكرانيا مؤهلين للحصول على تأشيرات الدخول عند وصولهم إليها وذلك فيما يبدو أنه تراجع عن قرارها تعليق العمل بالإعفاء من التأشيرة في وقت يشهد فرار الآلاف من الأوكرانيين. وقالت سفارة كييف في الإمارات إن السلطات الإماراتية أوقفت العمل مؤقتا بالإعفاء يوم الثلاثاء في خطوة أثارت انتقادات للدولة في وقت تفتح فيه أوروبا أبوابها للاجئين من الغزو الروسي لأوكرانيا.



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