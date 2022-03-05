تبادل الاتهامات بين روسيا وأوكرانيا بعرقلة اتفاق فتح ممرات آمنة

قالت السلطات في مدينة ماريوبول الأوكرانية إن خطة إجلاء المدنيين التي كان من المقرر تنفيذها اليوم السبت (الخامس من مارس/آذار 2022) تأجلت بعد انتهاك القوات الروسية التي تحاصر المدينة وقف إطلاق نار متفق عليه. وذكر مجلس المدينة في بيان أنه طلب من المواطنين العودة إلى الملاجئ وانتظار المزيد من المعلومات بخصوص الإجلاء. واتهم أولكسي أرستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني روسيا بأنها لا تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه في مناطق معينة، مما يفشل خطة مشتركة تسمح بإجلاء المدنيين من المدن الواقعة على جبهات القتال مثل ماريوبول.

من جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن هناك معلومات بأن السلطات الأوكرانية في ماريوبول لا تسمح بإجلاء المدنيين. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه لم يستخدم أي أوكراني الممرات الآمنة التي أنشئت قرب مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا اليوم السبت، واتهمت "قوميين" أوكرانيين بمنع المدنيين من المغادرة.

وكانت القوات الروسية قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن وقف لإطلاق النار في ماريوبول لإجلاء المدنيين من هذا المرفأ الاستراتيجي الواقع في شرق أوكرانيا، في اليوم العاشر من الغزو وغداة الصدمة التي أحدثها قصف أكبر محطة الطاقة نووية في أوروبا تقع في زابوريجيا.



وكان رئيس بلدية ماريوبول أعلن السبت أن القوات الروسية تحاصر المدينة وتشن "هجمات بلا رحمة" عليها. وكتب فاديم بويتشينكو على تطبيق تليغرام: "منذ خمسة أيام تتعرض مدينتنا وأسرتنا التي تتألف من نصف مليون شخص لهجمات بلا رحمة"، داعياً إلى "مواصلة المقاومة". وأضاف: "نبحث عن حلول للمشاكل الإنسانية وجميع السبل الممكنة لإخراج ماريوبول من الحصار"، مؤكداً أن "أولويتنا هي وقف إطلاق النار حتى نتمكن من إعادة البنية التحتية الحيوية وإقامة ممر إنساني لجلب الغذاء والدواء إلى المدينة".

وبعيد ذلك، أعلنت روسيا وقفاً لإطلاق النار للسماح بإجلاء المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا في شرق أوكرانيا، وذلك بعد مشاورات بين ممثلين عن كييف وموسكو. وكانت وكالات الأنباء الروسية قد نقلت عن وزارة الدفاع أن "الجانب الروسي يعلن نظام إسكات" السلاح اعتباراً من الساعة السابعة بتوقيت غرينتش (الثامنة صباحاً بتوقيت وسط أوروبا) و"فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا". وقالت الوزارة في موسكو: "تم تنسيق الممرات والطرق الإنسانية مع الجانب الأوكراني".

واتفق وفد روسي وأوكراني أول أمس الخميس خلال مفاوضات في بيلاروسيا على إقامة ممرات إنسانية في المناطق التي تشهد معارك شديدة في أوكرانيا. ورغم ذلك، تبادل الطرفان الاتهامات أمس الجمعة بعرقلة ممرات هروب المدنيين.

وستشكل سيطرة موسكو على مدينة ماريوبول التي يبلغ عدد سكانها 450 ألف نسمة والواقعة على بحر آزوف، نقطة تحول مهمة في غزو أوكرانيا. فهي ستسمح بربط القوات الروسية القادمة من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، بعد استيلائها على مرفأين رئيسيين في بيرديانسك وخيرسون، من جهة والقوات الانفصالية والروسية في دونباس من جهة أخرى.

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ ، أ ف ب)