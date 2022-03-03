++ تغطية متواصلة.. الحرب على أوكرانيا تدخل أسبوعها الثاني ++

الخميس (الثالث من آذار/ مارس 2022)

جولة ثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

تعقد اليوم جولة المحادثات الثانية بين أوكرانيا وروسيا على الحدود البولندية البيلاروسية. وكتب مستشار الرئاسة الأوكراني ميخائيلو بودولاك على تويتر مرفقا التغريدة بصورة تظهره مع المسؤول البرلماني ديفيد أراخاميا بالزي العسكري في ما يبدو أنه مقصورة مروحية "في الطريق إلى المفاوضات مع الاتحاد الروسي. نحن حاليا في المروحيات".



وأشار أراخاميا في النسخة الروسية من تغريدته إلى أن جلسة المحادثات "ستبدأ بعد نحو ساعتين"، وأوضح أن الوفد سيسعى للتوصل "بالحد الأدنى إلى ممرات إنسانية. والباقي سيكون مرهونا بالظروف".

ويطرح الوفد الروسي ثلاثة ملفات: "العسكري التقني، الإنساني والدولي، والسياسي"، بحسب المفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي، الذي لم يعط مزيدا من التفاصيل. وهو كان أشار الأربعاء إلى أن المحادثات ستتناول النواحي الضرورية للتوصل إلى "وقف لإطلاق النار".

الأمم المتحدة: عشرات الملايين يواجهون "خطر الموت المحدق" في أوكرانيا

قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت إن عشرات الملايين في أوكرانيا يواجهون "خطر الموت المحدق" مع تصاعد العمليات العسكرية بقصف مدن كبرى وتقارير عن إصابة أهداف مدنية بأسلحة عنقودية.

وفي افتتاح مناقشة عاجلة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للنظر في تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان على يد روسيا، دعت باشيليت إلى وقف فوري للأعمال القتالية التي ألحقت ضررا بالغا بالخدمات الأساسية.

وقالت أمام المجلس في جنيف "اتصلت عدة جماعات، تخشى التعرض للاضطهاد إذا تقدمت القوات الروسية، بفريقي في أوكرانيا، ومنهم أفراد من مجتمع تتار القرم في البر الرئيسي في أوكرانيا، بالإضافة إلى شخصيات بارزة من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين".

الجنائية الدولية تحقق في جرائم حرب محتملة في أوكرانيا

أطلق المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، تحقيقا في احتمالية ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا عقب الغزو الروسي للبلاد. ودعا اليوم الخميس الأفراد الموجودين حاليا في منطقة الحرب بالإبلاغ عن الجرائم المحتملة للمحكمة الواقعة في لاهاي.

ويعتزم المدعي العام حاليا التواصل مع كل الأطراف الضالعة في الصراع، كما دعا أيضا كل الأطراف إلى الالتزام بقواعد القانون الدولي. وأعلن خان عن قراره بفتح تحقيقات مساء أمس الأربعاء. وقال في بيان "لا يمتلك أي فرد في الوضع الأوكراني رخصة لارتكاب جرائم في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية".

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدين سيطرة روسيا على المحطات النووية الأوكرانية

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدين سيطرة الجيش الروسي على المحطات النووية الأوكرانية وتعتبر ذلك يمثل "تهديدات خطيرة ومباشرة لسلامة وأمن هذه المنشآت والأفراد". جاء ذلك في قرار صوت لصالحه 26 دولة وامتنعت خمس دول عن التصويت وعارضته روسيا والصين. واعتبر القرار أعمال روسيا في أوكرانيا" مستمرة في كونها تمثل تهديدات خطيرة ومباشرة لسلامة وأمن هذه المنشآت والأفراد".

ووفقاً للوكالة، تقول موسكو إن القوات الروسية قامت بتأمين المنطقة حول محطة زابوريزهزهيا، أكبر محطة طاقة نووية في أوكرانيا. ولذلك تخضع المحطة نفسها للسيطرة الروسية من وجهة نظر الوكالة، حتى إذا كان مازال يديرها أفراد أوكرانيون تحت إشراف كييف.

ماكرون يتحدث مع بوتين وزيلينسكي

تحدّث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجدداً اليوم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وبعدها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كما أعلن قصر الإليزيه. وهذه المحادثة مع بوتين التي استمرت ساعة ونصف الساعة بحسب الرئاسة الفرنسية، هي الثالثة بين الرئيسين منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير. ولم تكشف الرئاسة الفرنسية عن تفاصيل.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن وزير الخارجية سيرجي لافروف القول في إيجاز صحفي: "سنكون سعداء إذا ساعدت فرنسا هذه المرة في التوصل إلى اتفاق على المبادئ المعتمدة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وفي العلاقات الدولية بشكل عام".

الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف الحرب في أوكرانيا "فورا"

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن التكتل يطالب بوقف إطلاق النار على الفور في أوكرانيا. وكتب بوريل على تويتر "هذه الحرب يجب أن تتوقف الآن. أدعو لوقف فوري لإطلاق النار. أدعو لفتح فوري لممرات إنسانية". وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يقف مع مولدوفا التي استقبلت أكثر من 20 ألف لاجئ من الأطفال الذين فروا من الحرب.

فرنسا توصي رعاياها "بقوة" بمغادرة روسيا

أوصت فرنسا "بقوة" رعاياها "الذين لا ضرورة لوجودهم ووجود عائلاتهم في روسيا" بمغادرة هذا البلد، وقالت وزارة الخارجية الفرنسية على موقعها الإلكتروني "في الأجواء التي نجمت عن غزو روسيا لأوكرانيا وتطبيق العقوبات الدولية المفروضة على هذا البلد، من الضروري زيادة اليقظة". كما دعت الفرنسيين إلى "تأجيل أي سفر إلى روسيا".

وكانت باريس قد أوصت الأحد بالفعل "الفرنسيين الذين يمرون عبر روسيا" بمغادرة البلاد.

لافروف: روسيا ستستمر في عمليتها حتى النهاية

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يقول إنه يعتقد أن بعض القادة الأجانب يستعدون للحرب ضد روسيا وإن موسكو ستواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا حتى "النهاية". وأكد لافروف أن بلاده لا تفكر في حرب نووية.

ورغم الأنباء عن خلافات في الترتيب لجولة مقررة اليوم من المفاوضات مع أوكرانيا، قال لافروف: "لابد أنهم يتلقون تعليمات من واشنطن، لا أشك في هذا، فهذه دولة تعتمد على الآخرين بالكامل. ومع ذلك، من المقرر عقد محادثات." ومع ذلك قال: "بالطبع، يمكن التوصل لحل".

شتاينماير يصل إلى ليتوانيا

الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير يجري مباحثات في العاصمة الليتوانية فيلنيوس مع نظيره الليتواني جيتاناس على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا. ويعتزم كلا الرئيسين بعد ذلك زيارة وحدة العمليات الألمانية التابعة لمجموعة القتال متعددة الجنسيات الخاصة بحلف شمال الأطلسي "ناتو" في قاعدة روكلا العسكرية.

يشار إلى أن الجيش الألماني يقود وحدة الحلف التي تهدف لردع روسيا بالمنطقة منذ عام 2017.

ألمانيا تطالب بتحقيق دولي في الانتهاكات الروسية في أوكرانيا

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك "نحن بحاجة ماسة إلى لجنة تحقيق بشأن أوكرانيا للنظر في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها روسيا منذ عدوانها العسكري . يجب أن نتخذ موقفا قويا فيما يتعلق بالمساءلة". وأكدت بيربوك في رسالة بالفيديو إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "يجب أن نتصدى لهذا الهجوم. حقوق الإنسان قضية عالمية".

إذاعة "صدى موسكو" الروسية تعلن حلها

أعلنت الإذاعة الروسية المستقلة "صدى موسكو" (ايكو موسكفي) العريقة في المشهد الإعلامي الروسي حلها بعد منعها من البث من قبل السلطات بسبب تغطيتها لغزو أوكرانيا. وكتب رئيس تحرير "صدى موسكو" أليكسي فينديكتوف على حسابه على تلغرام "اتخذت غالبية أعضاء مجلس إدارة صدى موسكو قرارا بحل إذاعتها وموقعها الإلكتروني". وحجبت السلطات الروسية الثلاثاء "صدى موسكو" وقناة "دوجد" التلفزيونية بسبب تغطيتهما للنزاع في أوكرانيا. ومنعت وسائل الإعلام الروسية من استخدام أي معلومات غير تلك التي تقدمها السلطات وتصور غزو أوكرانيا على أنه مجرد "عملية خاصة".

في الوقت نفسه، تستعد الحكومة لتشديد القيود على الإعلام. وسينظر مجلس النواب (الدوما) الجمعة في مشروع قانون ينص على عقوبة تصل إلى السجن 15 عاما في حال نشر أي "أخبار كاذبة" تتعلق بالجيش الروسي.

فيزر: لاجئو الحرب في أوكرانيا لديهم حرية اختيار بلد اللجوء

صرحت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بأنه من المقرر أن يكون متاحا للاجئي الحرب القادمين من أوكرانيا أن يقرروا بأنفسهم في الوقت الحاضر الدولة الأوروبية التي يرغبون اللجوء بها. وقالت فيزر لإذاعة ألمانيا اليوم: "اعتقد أن الأشخاص المنحدرين من أوكرانيا سيرغبون حاليا في الذهاب داخل الاتحاد الأوروبي إلى الدول التي لديهم بها كثير من الأصدقاء والأقارب والمعارف بصفة خاصة". وأشارت إلى أنه ليس هناك ضرورة لتحديد حصص توزيع لاستقبال اللاجئين (الأوكرانيين)، إذا سارت عملية استقبالهم بشكل طبيعي. وتابعت الوزيرة الألمانية: "ولكن المفوضية الأوروبية سيكون لديها من الناحية القانونية الإمكانية في تحديد حصص توزيع، إلا أنها لم تستخدم حتى الآن هذه الإمكانية".

وبحسب بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، غادر أكثر من مليون أوكراني بلده منذ بدء الهجوم الروسي، وأغلبهم مقيم في دول مجاورة مثل بولندا والمجر وجمهورية مولدوفا.

حرمان روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في الدورة الباراليمبية

استبعدت اللجنة البارالمبية الاولمبية الدولية نهائيا الخميس الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في دورة الالعاب البارالمبية الشتوية التي تنطلق في بكين الجمعة، لتعود عن قرار كانت اتخذته قبل اقل من 24 ساعة سمحت بموجبه مشاركة هؤلاء بصفة محايدين وتحت راية العلم الاولمبي من دون أن يتم وضعهم في جدول الميداليات، وذلك بسبب غزو روسيا لأوكرانيا. وبررت اللجنة البارالمبية الدولية التي تعرضت لانتقادات واسعة بأنها اتخذت قرارها الجديد "حفاظًا على نزاهة هذه الألعاب وسلامة جميع المشاركين، قررنا رفض مشاركة رياضيي روسيا وبيلاروس".



فرنسا ستدعو في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان للقناة الثانية في التلفزيون الفرنسي إن باريس ستقترح قراراً على مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار في الحرب الدائرة في أوكرانيا. وكانت الرئاسة الفرنسية قد ذكرت في وقت سابق أن فرنسا تعتزم اتخاذ مثل هذه الخطوة. وبصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن، يحق لروسيا استخدام حق النقض ضد أي قرار.



القوات الروسية تدخل خيرسون

ودخلت القوات الروسية إلى خيرسون، المدينة الكبيرة في جنوب أوكرانيا . وخيرسون هي أكبر مدينة تدخلها القوات الروسية منذ بدء الحرب التي دخلت أسبوعها الثاني. وأعلن إيغور كوليخاييف رئيس بلدية هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 290 ألف نسمة أنه أجرى مناقشات مع "ضيوف مسلحين" في مبنى تابع لإدارة خيرسون، ملمحا بذلك إلى القوات الروسية من دون أن يسميها.

وكتب في رسالة على فيسبوك "لم تكن لدينا أسلحة ولم نكن عدوانيين. أظهرنا أننا نعمل لتأمين المدينة ونحاول التعامل مع عواقب الغزو". طلب رئيس الإدارة الإقليمية غينادي لاخوتا في رسالة عبر تطبيق تلغرام، سكان المدينة إلى البقاء في منازلهم ، مشيرا إلى أن "المحتلين (الروس) موجودون في جميع أنحاء المدينة وهم خطيرون جدا".

ألمانيا تعتزم تزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة

تعتزم جمهورية ألمانيا الاتحادية توريد مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا . وأفادت مصادر من وزارة الاقتصاد الألمانية، لوكالة الأنباء الألمانية

(د.ب.أ)، بأن الوزارة وافقت على تزويد أوكرانيا بـ 2700 صاروخ مضاد للطائرات من طراز "ستريلا". وأوضحت المصادر أن هذه الصواريخ سوفيتية الصنع، حيث تنحدر من المخزونات السابقة لجيش الشعب لألمانيا الشرقية.



الإمارات تسمح للأوكرانيين بالحصول على تأشيرة عند الوصول

قالت دولة الإمارات إن رعايا أوكرانيا مؤهلين للحصول على تأشيرات الدخول عند وصولهم إليها وذلك فيما يبدو أنه تراجع عن قرارها تعليق العمل بالإعفاء من التأشيرة في وقت يشهد فرار الآلاف من الأوكرانيين. وقالت سفارة كييف في الإمارات إن السلطات الإماراتية أوقفت العمل مؤقتا بالإعفاء يوم الثلاثاء في خطوة أثارت انتقادات للدولة في وقت تفتح فيه أوروبا أبوابها للاجئين من الغزو الروسي لأوكرانيا.



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